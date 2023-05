Neues MMORPG erscheint für PC, PS5 und Xbox – Überzeugt mit wunderschöner Grafik, actionreichen Kämpfen und Zeitreise

Chrono Odyssey ist ein angekündigtes MMORPG, das in einer Sci-Fi-/Fantasy-Welt spielt. Ihr schlüpft dabei in die Rolle eines Mitglieds der Spezialeinheit „Idrai...

Mehr zu neuen MMORPGs in Entwicklung erfahrt ihr hier: Alle 59 MMORPGs, die derzeit für den PC in Entwicklung sind

Was sagt ihr zu Chrono Odyssey? Seid ihr auch so begeistert oder wartet ihr erstmal ab, bis ihr selbst Hand anlegen könnt, bevor sich bei euch Hype aufbaut?

Was wissen wir noch über Chrono Odyssey? Nicht viel. Der koreanische Entwickler NPIXEL möchte das Spiel global veröffentlichen und hat eine internationale Website und Accounts in den sozialen Medien angelegt. Wann das Spiel aber erscheint, ist bisher noch nicht bekannt.

Was ist das für ein Spiel? Chrono Odyssey soll ein Next-Gen-MMORPG in der Unreal Engine 5 werden. Euer Charakter ist Mitglied einer Spezialeinheit namens “Idraiginn”, die Krieg gegen die 12 Götter führt. Laut dem Entwickler NPIXEL soll es “neue Standards” im Genre setzen.

Insert

You are going to send email to