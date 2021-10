Werdet ihr eure Schadensart den Feinden in der offenen Welt und in Dungeons anpassen? Oder verzichtet ihr auf den Bonus und spielt lieber wie ihr möchtet? Schreibt es gerne hier auf MeinMMO in die Kommentare.

Jeder dieser Monstertypen hat bestimmte Stärken und Schwächen, was Einfluss auf den verursachten Schaden nimmt. In einer Tabelle* könnt ihr euch die jeweiligen Vor- und Nachteile anschauen:

Welche Monstertypen gibt es? In New World warten verschiedene Gegnerarten auf euch. Dazu zählen etwa die vom Azoth verdorbenen Verderbten, die riesigen Naturkreaturen der Angry Earth oder ganz normale Tiere, hier Biester genannt.

In New World gibt es verschiedene Schadensarten wie etwa Stich-, Hieb- oder Feuerschaden. Im PvE haben unterschiedliche Monster-Typen zudem Resistenzen oder Anfälligkeiten gegen diese Schadenstypen. Wer sich perfekt auf ein Dungeon vorbereiten oder es leichter gegen einen Boss haben möchte, sollte diese Stärken und Schwächen unbedingt kennen.

Insert

You are going to send email to