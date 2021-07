Das MMO New World startet am 20. Juli in die Beta. Ein zentrales Feature des Spiels ist die Fraktionswahl ab Level 10. Doch welche Fraktionen gibt es und welche solltet ihr wählen? Wir von MeinMMO geben euch die Infos.

Was sind das für Fraktionen? In New World stehen euch drei Fraktionen zur Auswahl, die sich in ihrer Geschichte und ihrem Spiel-Stil deutlich unterscheiden. Einer davon könnt ihr euch ab Level 10 anschließen. Es gibt:

Die Marodeure

Das Bündnis

Das Syndikat

Warum ist die Wahl so wichtig? Die Kämpfe in der offenen Welt und die Kriege um Festungen stehen im direkten Zusammenhang mit den Fraktionen. Alle drei bekämpfen sich gegenseitig. Außerdem gibt es spezielle Fraktionsmissionen, die sich etwas unterscheiden.

Durch den Beitritt zu einer Fraktion seid ihr mit diesem Charakter an sie gebunden. Ihr könnt die Fraktion nur alle 120 Tage und damit in der Beta gar nicht wechseln. Die einzige Alternative ist das Löschen des Charakters und die Neuerstellung. Da auch Gilden an einer Fraktion gebunden sind, solltet ihr sie also mit bedacht wählen.

Muss man eine Fraktion wählen? Nein, theoretisch kann die Quest auf Stufe 10 ignoriert werden. Allerdings könnt ihr dann nicht am Open-World-PvP, den Fraktionsquests und den Kriegen um Festungen teilnehmen.

Das bieten die Fraktionen

Das sind die Marodeure: Die Marodeure erinnern ein wenig an Piraten. Sie lieben Freiheit mehr als Macht, sie sind stark und sie legen Wert auf viel verursachten Schaden.

Das ist das Bündnis: Das Bündnis erinnert an Kreuzritter. Sie sind gepanzerte Kämpfer, die gegen das Böse auf der Insel Aeternum kämpfen. Die Fraktion nimmt dabei die Rolle der puristischen Helden ein.

Das ist das Syndikat: Im Syndikat sammeln sich die Alchemisten und Magier von New World. Der Game Director Scot Lane beschreibt sie als eine Art “alternative Version von Isaac Newton”. Sie sind listig, intellektuell und auf der Suche nach verbotenem Wissen.

Die 3 Fraktionen in New World.

Diese Fraktion solltet ihr wählen

Welche Boni bringen die Fraktionen? Durch den Beitritt zu einer Fraktion bekommt ihr besondere Fraktionsmissionen, bei denen es PvE- und PvP-Aufgaben gibt. Über diese Missionen kommt ihr auch an spezifische Fraktions-Ausrüstung.

Hier spielt die Wahl der Fraktionen möglicherweise eine Rolle, denn je nach Beschreibung der Fraktion ist von unterschiedlicher Ausrüstung die Rede:

Marodeure legen einen großen Fokus auf den Schaden, entsprechend bekommt ihr dort offensives Gear

Das Bündnis wiederum setzt eher auf schwere Rüstung

Das Syndikat soll auf Tränke und vielseitige Ausrüstung Wert legen

Allerdings ist noch nicht ganz klar, inwieweit die Ausrüstung sich tatsächlich unterscheidet und ob die Fraktionsausrüstung überhaupt eine Rolle spielt. Schließlich kommt man über das Crafting garantiert an die beste Ausrüstung.

Welche Fraktion ist die beste? Im Grunde habt ihr in New World die freie Wahl, da sich alle Fraktionen rein spielerisch nicht großartig unterscheiden. Allerdings gibt es gewisse Vor- und Nachteile, die jedoch eher vom Stand eures Servers als von der reinen Fraktion abhängig sind:

Wer gerne um Festungen kämpfen möchte, sollte die Fraktion wählen, die am schwächsten auf dem jeweiligen Server ist. Denn Gilden können niemals Festungen der eigenen Fraktion zum Krieg auffordern. Wer also der stärksten Fraktion beitritt, wird die geringsten Chancen auf Festungskämpfe haben.

Wer hingegen eher im PvE unterwegs ist, sollte sich genau der stärksten Fraktion anschließen. Denn dort lassen sich dann sogar PvP-Missionen in der offenen Welt erledigen, ohne auf zu viele feindliche Spieler zu treffen.

Die jeweilige Dominanz der Fraktionen könnt ihr auf der Weltkarte erkennen. Jede Fraktion hat eine andere Farbe, wenn sie Gebiete kontrolliert. Bedenkt jedoch, dass sich der Status der Karte jederzeit ändern kann.

Welche Fraktion sagt euch am meisten zu? Oder werdet ihr alle Fraktionen einmal durchprobieren? Sagt es uns doch in den Kommentaren.

