New World patcht 2 Fähigkeiten so kaputt, dass sie aus dem MMORPG genommen werden

Die aktuelle Woche hatte einige Änderungen für New World parat. Ein Patch hatte dafür gesorgt, dass es zu Spielabstürzen kam. Als Übeltäter wurden zwei Skills erwischt. Außerdem soll es einige Änderungen bei den Klassen geben. Abseits davon gibt es neue Informationen zu Throne and Liberty und einem möglichen Horizon-MMORPG.

Die Highlights der Woche:

Sony und NCSoft haben eine strategische Partnerschaft abgeschlossen. Das heizt die Gerüchte um ein MMORPG im Horizon-Universum an, das durch die Zusammenarbeit entstehen könnte. Zudem soll der Mobile-Bereich eine große Rolle spielen.

WoW Classic ist in eine neue Season gestartet. Die Saison der Entdeckungen ist so beliebt, dass die Server zum Start überfüllt waren. Die Season bringt frische Classic-Server mit einigen Neuerungen.

Wayfinder hat sich zum Launch des Early Access nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Das Spiel muss mittlerweile mit Einbußen von 99 % der aktiven Spieler leben. Trotzdem arbeitet das Entwicklerteam an einem Patch, der über 2.000 Änderungen mit sich bringt.

Was ist sonst noch passiert? New World hat zwei Fähigkeiten temporär abgeschaltet, da sie der Grund für Spielabstürze waren. Nach einem Patch bereiteten die beiden Fähigkeiten des Rapiers und der Donnerbüchse plötzlich Probleme (via twitter.com).

Des Weiteren beantwortete der Creative Director von New World die Fan-Fragen zum Balancing des MMORPGs. Vor allem die Heilerklasse habe übereifrige Buffs bekommen, die nun genauer unter Beobachtung stehen (via youtube.com).

Das passierte bei den großen MMORPGs:

WoW bekommt mit seinem nächsten Patch eine neue Hauptstadt für die Nachtelfen. Der neue Wohnort hört auf den Namen Bel’ameth und ist bereits jetzt schon im Aufbau.

Auch in WoW Classic tut sich etwas: Das MMORPG bekommt nach fast 20 Jahren ein neues Ehre-System. Blizzard entfernt das Decay-System, also den automatischen Verfall von Ehre-Rängen. Dadurch könnt ihr zeitweise von PvP-Aktivitäten fernbleiben, ohne Ränge zu verlieren.

Guild Wars 2 startet eine Beta zur Erweiteren Waffen-Kenntnis. In der Beta bekommen alle 9 Klassen einen Zugriff auf meindestens eine neue Waffe und frische Fähigkeiten. Die Beta läuft noch bis zum 4. Dezember 2023 um 7 Uhr morgens (via GW2).

Lost Ark wird in einem kommenden Update das neue Gebiet Voldis bekommen. Anlässlich des im Dezember erscheinenden Patches hat das Entwicklerteam ein Video veröffentlicht, in dem auf die Lore hinter der Region eingegangen wird (via YouTube).

Das passierte bei den kleinen MMORPGs:

Das passierte bei den MMORPGs in Entwicklung:

BitCraft, ein MMORPG im Zelda-Stil, hat in einem Spieltest gemerkt, dass die Tester sich lieber alleine dem Housing widmeten als in größeren Gruppen eine ganze Stadt zu bauen. Deshalb kündigte das Entwicklerteam von Clockwork Labs an, dass es privates Housing einbauen möchte.

Throne and Liberty spricht über seinen Ingame-Shop. Der Titel wird nur 15 % der Skins und Haustiere gegen Echtgeld anbieten. Allerdings gilt diese Prozentzahl nur für den Release. Die Items sollen dafür rein kosmetischer Natur sein.

Tarisland hat seine Paladin-Klasse näher vorgestellt. Dabei handelt es sich um Elfen, die ihre eigenen Wunden mit Magie versorgen, zeitgleich aber ordentlichen Schaden austeilen können. Der Paladin kann zwei Spezialisierungen wählen: Justice oder Guard (via Tarisland).

Damit haben wir euch alles Wichtige zusammengefasst, was in dieser Woche in der Welt der MMORPGs passiert ist.

Worüber habt ihr euch in dieser Woche gefreut? Worüber habt ihr euch geärgert? Schreibt es uns doch in die Kommentare bei MeinMMO.

