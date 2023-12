WoW: Saison der Entdeckungen ist so beliebt, dass es wieder lange Warteschlangen gibt

Die „Season of Discovery“ in WoW Classic ist gestartet und die Server sind überfüllt. Das Konzept kommt gut an – aber kann es die Spieler auch halten?

In World of Warcraft ist ein neues Zeitalter angebrochen – mal wieder, muss man inzwischen sagen. Denn zumindest für Classic-Fans ist nun ein Traum wahrgeworden, denn sie haben eine Variante von „Classic+“ erhalten – Die Saison der Entdeckungen ist live. In dieser Saison gibt es frische Classic-Server, allerdings mit vielen Neuerungen.

Überall in der Welt gibt es neue, versteckte Areale, geheime Schätze oder auch einige neue Quests, die alle mit kleinen Geheimnissen versehen sind. Dazu gibt es ein Glyphen-System, mit dem Klassen aus ihrer vorgefertigten Rolle ausbrechen können und neue Zauber erhalten – Hexenmeister werden etwa zu Tanks und Magiern zu potenten Heilern.

Mehr zur aktuellen Saison haben die Entwickler hier verraten:

Am Anfang war die Sorge groß, dass das bei den Fans nicht so gut ankommen könnte. Immerhin ist der Gedanke schon sehr weit vom ursprünglichen Classic entfernt.

Der erste Andrang auf die Server macht aber klar: Viele wollen das sehen und sich darauf einlassen.

Darum begeistert die Saison: Blizzard hat im Vorfeld keinen Test-Realm zu diesem Spielmodus gebracht, daher muss die ganze Community gerade alle Neuerungen „live“ entdecken. Zwar sprießen mit jeder vergangenen Stunde mehr Guides aus dem Boden, doch die meisten neuen Inhalte sind noch nicht entdeckt worden und man stolpert eher „zufällig“ in etwas hinein.

Die Wahrscheinlichkeit ist recht hoch, dass ihr beim Spielen in etwas stolpert, das noch kaum ein anderer Spieler vor euch zu Gesicht bekommen hat – das können nur kleine Details oder richtig schöne Geheimnisse sein.

Wem das nicht gefällt, der kann am besten noch einige Tage warten und dann einfach „nach Guide“ spielen, um alle neuen Glyphen oder andere Geheimnisse einzusammeln. Das dürfte aber viel des Reizes ruinieren, den der neue Modus bekommt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Diese Kritik gibt es: Wie bei so ziemlich jedem Start von irgendwelchen WoW-Inhalten, gibt es aber auch Kritik. Gerade am Anfang gab es lange Warteschlangen, die zwischen 10 Minuten und mehreren Stunden reichen konnten. Blizzard hat bereits einige neue Realms geöffnet, um die Wartezeiten zu reduzieren.

Trotzdem gibt es Kritik von Leuten, die sich den Tag frei genommen haben, um direkt durchzustarten. Diese fühlen sich, fast schon in guter alter Tradition, von Blizzard verraten. Dazu schreibt Shmexy im Subreddit von WoW Classic allerdings mit einiger Zustimmung im Subreddit:

Zuerst einmal, beruhige dich um Himmels Willen. Wenn du dir den Tag freigenommen hast, ist das deine Schuld. Nimm dir niemals zum Release-Tag frei. Zweitens, es sind gerade mal 20 Minuten. Ich sehe Beiträge von Leuten, die sich über 15-30-minütige Warteschlangen aufregen als wenn das ein Problem wäre. Hat keiner von euch WotLK Classic gespielt? Oder buchstäblich irgendeine andere Erweiterung von Blizzard? (…) Server sind nicht für den Launch ausgelegt, sondern für die Langzeit-Stabilität.

Was wird befürchtet? Noch ist die Community skeptisch ob die „Season of Discovery“ das Interesse der Spielerinnen und Spieler auch langfristig binden kann. Viele befürchten, dass es sich dabei nur um einen kleinen „Snack“ handelt – man levelt im Verlauf von 2-3 Tagen auf die maximale Stufe, besucht einmal den neuen Raid und hört dann wieder auf. Ob die Saison wirklich über längere Zeit belebt bleibt, muss sich erst herausstellen.

Doch zumindest der erste Andrang ist groß – und das ist schonmal ein gutes Zeichen. Blizzard hat sogar bereits ein paar neue Realms aufgesetzt, um dem Andrang Herr zu werden.

Schaut ihr in die Saison der Entdeckungen rein? Oder ist das so gar nicht nach eurem Geschmack?

In WotLK Classic herrscht derweil schlechte Stimmung – denn Spieler hassen die Gold-Situation.