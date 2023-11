WoW Classic: Season of Discovery startet heute – Release-Zeit und was im Update steckt

Heute, am 30. November 2023, startet die Season of Discovery für WoW Classic. Die verändert völlig, wie ihr das MMORPG spielen könnt. MeinMMO verrät, zu welcher Uhrzeit es los geht und wie ihr mitmacht.

Was ist die Season of Discovery? Die Season ist quasi so etwas wie „WoW Classic+“ mit neuen Features und begrenzt bis Stufe 25. Die besondere Mechanik: alle Klassen bekommen Runen, die ihre Fähigkeiten ändern. Wann startet die Season of Discovery? Die Server gehen am Donnerstag, den 30. November um 22:00 Uhr deutscher Zeit live. Ein End-Datum gibt es noch nicht. Gibt es Wartungsarbeiten? Ja, von 20:00 Uhr bis 21:00 Uhr sollen die Server zur Wartung heruntergefahren werden. Auf welchem Server spiele ich die Season of Discovery? Wenn ihr WoW Classic startet, findet ihr die Season-Server unter dem Tab „Saisonal“ unten bei der Server-Auswahl. Wie kann ich die Season of Discovery downloaden? Das Update bekommt ihr automatisch, wenn ihr WoW Classic Era bereits installiert habt. Ansonsten müsst ihr das Spiel noch installieren. Ihr braucht dazu lediglich ein laufendes WoW-Abo.

Leveln bis 25, Hexer als Tank, Magier als Heiler

Die große, neue Besonderheit in der Season of Discovery ist, dass die Rollen vieler Klassen neu verteilt werden. Durch den Einsatz von 12 Runen pro Klasse verändern sich eure Fähigkeiten und ihr spielt eure Klasse plötzlich ganz anders:

Hexenmeister, Schurken und Schamanen sind nun vollwertige Tanks

Magier können ihre Magie einsetzen, um zu heilen

Beim Hexer funktioniert das etwa, indem die Dämonenform permanent wird und +500 % Rüstung gewährt. Ihr tankt also durchgehend als Dämon, ähnlich wie es kurze Zeit damals in Wrath of the Lich King möglich war.

Die Season of Discovery ist in verschiedene Phasen aufgeteilt. In der ersten Phase ist die Maximalstufe 25 und ihr bekommt die Tiefschwarze Grotte als neuen Raid für 10 Spieler. Außerdem wird es Zonen-Events im Eschental geben.

Die nachfolgenden Phasen gehen dann bis Stufe 40, 50 und schließlich 60. Dort sollen auch weitere Runen hinzukommen. Als nächster Raid für Stufe 40 ist bereits Gnomeregan bestätigt.

Wann diese Phasen konkret erscheinen, hat Blizzard aber noch nicht verraten. Rund 1–2 Monate pro Phase stehen aktuell im Raum.

Falls ihr lieber auf die nächste, richtige Erweiterung von WoW Classic wartet, dort steht bald Cataclysm an:

