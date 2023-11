World of Warcraft bringt Cataclysm Classic – der Grund dafür ist simpel: Man hört einfach nicht auf die Schreihälse, die alles immer blöd finden.

Für manche war es ein Grund für Freude, für andere ein kleiner Schock. Die nächste Erweiterung für World of Warcraft Classic wird Cataclysm. Dabei hat Cataclysm bei einigen Spielerinnen und Spielern noch den Ruf, den Untergang von WoW eingeläutet zu haben. Doch das lässt sich offenbar gar nicht mit Daten belegen. Denn Blizzard hat die Fans gefragt und die haben richtig Lust auf Cataclysm.

Woher stammt die Info? In einem Interview mit PCGamesN sprach Holly Longdale vom WoW-Classic-Team über die Veröffentlichung von Cataclysm und einige Ängste der Entwickler und Spielerschaft.

Was wurde gesagt? Bevor die Entscheidung für Cataclysm Classic gefallen ist, hat man die Community befragt, laut Longdale:

Wir haben uns gedacht, wie auch viele unserer Spielerinnnen und Spieler, „Oh Gott, machen die Cataclysm?“ und dann meinten wir: „Warum fragen wir sie nicht einfach?“ Dann haben wir die Umfrage-Daten erhalten und das war … nicht schlecht.

Blizzard schickt nämlich immer wieder Umfragen zu seinen Spielen raus und das Feedback aus diesen Umfragen wird offenbar tatsächlich verwendet. Longdale erwähnt zwar, dass einige Spieler noch einen „miesen Nachgeschmack“ von Cataclysm hätten, wenn sie an die Länge der Erweiterung und einige andere Umstände denken.

Aber wir waren ernsthaft wirklich überrascht und erleichtert, dass [die Umfrage] unsere Befürchtungen besänftigt hat – es fühlte sich an, als sollten wir auf jeden Fall Cataclysm bringen.

Die Rückkehr von Cataclysm heißt allerdings nicht, dass das Spiel wieder 1:1 wie damals wird. Schon seit Jahren arbeitet das Classic-Team an einigen Änderungen, die gerne mal unter „#SomeChanges“ diskutiert und kritisiert werden. Der Großteil der Änderungen kommt langfristig aber gut an, auch wenn es Ausnahmen wie etwa die Einführung der WoW-Marke in Wrath of the Lich King gab.

Eine der Änderungen wird sein, dass Cataclysm deutlich schneller ablaufen wird, als das damals der Fall war:

Die Abfolge wird anders sein – sehr wahrscheinlich wird Cataclysm über den Verlauf eines Jahres spielen.

Im Vergleich dazu bekam Cataclysm damals seine Patches im Verlauf von 18 Monaten und erst nach rund 22 Monaten gab es dann die nächste Erweiterung „Mists of Pandaria“

Besonders wichtig war für die Entscheidung jedoch das Ergebnis der Umfrage. Denn laut denen hatte Cataclysm einige der „besten Raids in der Geschichte von WoW“ und gerade im Bereich des Endgame Contents stellten die Entwickler bei der Umfrage fest, dass es „quasi nichts gab, das die Spieler gar nicht mochten. Sogar die Klassen – wir dachten, dass wir da unschöne Rückmeldungen bekommen würden, aber das war nicht der Fall.“

Longdale vermutet, dass man sich da einfach von einer lauten Minderheit hat verunsichern lassen – oder wie sie es bezeichnet:

Ich weiß nicht, ob wir die Dinge so gesehen haben, weil uns die Worte des lautesten im Raum so verletzt haben. Aber als wir die Umfragen durchgeführt haben, war das nicht mehr die lauteste Stimme.

Manchmal scheint es eben doch klug zu sein, nicht auf die laute Minderheit im Forum zu hören.

Freut ihr euch auf WoW Cataclysm Classic? Oder könnt ihr dem Spiel nichts abgewinnen?