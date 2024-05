Entwickler sagen: Diablo 4 ist einfach zu groß – Sie müssen 80 Stunden zocken, nur um Fehler zu fixen

Diablo 4 heizt Release mit neuem Trailer an – Zeigt in Live-Action, wie gut Druiden und Totenbeschwörer aussehen

So fühlte es sich an, live auf der BlizzCon 2023 zu sein

Deswegen sei es so wertvoll, das Feedback von aktiven Spielern zu sehen, etwa auf Reddit. Dort seien die Entwickler ständig unterwegs, erklärt Joe Piepiora in seinem Kommentar. Man habe zwar Zugriff auf die Meta-Daten, etwa wie viele Leute gewisse Legendarys nutzen, aber die Gespräche der Community seien schließlich wichtiger.

Die besten Items in Diablo 4 kosten jetzt 10 Millionen Gold, aber Spieler sagen: Das ist gut so

Der Grund dafür, dass für Tests und Fehlersuchen so viel Zeit benötigt wird, sei der Umfang des Spiels. Jackson sagt: Diablo 4 habe so viele Systeme, die ineinander greifen, dass es ewig dauere, alles zu verstehen. Das sei selbst für das Team nicht einfach:

Diablo 4 heizt Release mit neuem Trailer an – Zeigt in Live-Action, wie gut Druiden und Totenbeschwörer aussehen

So fühlte es sich an, live auf der BlizzCon 2023 zu sein

Jeder in meinem Team muss eine gewisse Zeit am Tag einen internen Build spielen oder seinen Live-Charakter. Ich spiele gerade schon Season 5 […] Man muss das Spiel spielen, um die Probleme zu verstehen. […] Es gibt keinen Ersatz dafür, tatsächlich das Spiel für 80 Stunden oder mehr durchzuspielen.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to