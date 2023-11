WoW bekommt „Classic +“, auch wenn es nicht so heißt

World of Warcraft Classic wird erweitert. Die Entwickler haben „Classic+“ vorgestellt – neue Fähigkeiten, neue Inhalte und neue Raids.

Auch wenn die große Ankündigung für World of Warcraft Classic der (erneute) Release der Erweiterung Cataclysm sein wird, lief eine andere Ankündigung etwas „unter dem Radar“. Denn mit der „Season of Discovery“ hat WoW Classic im Grunde das angekündigt, was sich Fans seit Jahren wünschen: Classic+. Es gibt neue Inhalte in Classic und eine interessante, kreative Art, wie man das Spiel spielen kann.

Die Season of Discovery (“Saison der Entdeckung”) bringt gleich mehrere, neue Inhalte ins Spiel.

Neue Fähigkeiten für alle Klassen

Ein besonders spannendes Konzept sind die neuen Glyphen, die in Ausrüstung eingesetzt werden kann. Diese Glyphen verändern eure Klasse und verleihen ihr neue Fähigkeiten. Diese Fähigkeiten dürften die kühnsten „Was wäre, wenn …“-Fantasien der Fans beflügeln, denn sie erlauben komplett neue Spielstile, die bisher niemals möglich waren. Ein paar Beispiele:

Magier können zu Heilern werden und Heil-Zauber durch Glyphen erlernen.

Schurken und Schamanen können waschechte Tanks werden, während Hexenmeister sich in einen Dämon verwandeln können und so ebenfalls als Tank fungieren.

Paladine bekommen endlich einen Spott. Auch Schamanen können endlich tanken.

Die Magier-Glyphen – einige sind bekannt, andere ganz neu.

Viele der Glyphen-Fähigkeiten gab es allerdings schon zu irgendeinem Zeitpunkt in der World of Warcraft im Spiel. Man hat versucht, sich nur Fähigkeiten rauszusuchen, die thematisch und optisch ins Spiel passen und Änderungen vorgenommen, wenn die Fähigkeiten zu komplex waren.

Geheimnisse und Verstecke überall

Ein Herzstück des Gameplays in der Season of Discovery soll der „Outdoor Content“, also die Spielinhalte in der offenen Welt sein. Überall sollen kleine Rätsel, neue NPCs oder Schätze versteckt sein. So kann man etwa die neuen Glyphen finden.

Obwohl diese Inhalte neu sind, sollen sie sich so anfühlen, als wären sie schon immer Teil der alten Welt gewesen. Man soll sich fragen: „Stand dieser NPC auch in 2004 schon hier?“

Spannend ist auch, dass es keine Beta-Phase geben wird. Man möchte, dass die Community nicht im Vorfeld schon alles weiß und sich austauschen muss, um die versteckten Glyphen und andere Neuerungen zu finden. Einfach „einen Guide googlen“ wird zumindest in den ersten Tagen nicht möglich sein.

Die ganze Vorstellung seht ihr hier – sie beginnt bei ca. 11:00 Minuten:

Level-Cap und Level-Raids

Eine weitere Besonderheit ist, dass das Level-Cap zu Beginn der Saison bei 25 liegt und dann in weiteren Phasen immer mehr ansteigt. Das geht mit einem neuen Endgame-Feature einher: Level-Up-Raids.

Als erster Raid kommen die „Blackfathom Deeps“ („Tiefschwarze Grotte“). Der ehemalige Dungeon wird in einen 10-Spieler-Raid umgewandelt. Dabei skalieren nicht einfach nur die Bosse, sondern alle Bosse wurden von Grund auf neu designed. Sie haben neue Fähigkeiten, benötigen neue Strategien und droppen neue Beute. Sie sollen sich wie ein richtiger Raid auf maximaler Stufe anfühlen – nur eben auf Level 25.

Die Entwickler sprachen stolz über das, was die neue Saison alles liefern wird.

Welt-PvP und die Schlacht um Ashenvale

Da Level 25 das Maximum in der ersten Phase ist und der Raid sich in Ashenvale (Eschental) befindet, wird auch das Gebiet mit einem neuen PvP-Event erweitert. Ähnlich wie im Alteractal gibt es für beide Fraktionen einen großen NPC-Boss. Eine Priesterin der Elune bei der Allianz und einen Scharfseher der Orcs bei der Horde. Beide werden durch zusätzliche Mini-Bosse in kleineren Camps verstärkt.

Wem es gelingt, den feindlichen Boss auszuschalten, der sammelt Ruf bei der Kriegshymnenschlucht, wo es einige der besten Belohnungen für Stufe 25 gibt. Außerdem winkt ein Reittier, das man bereits auf Stufe 25 – aber nur im Eschental – verwenden kann, um schneller durch das Gebiet zu reisen.

Noch mehr Raids und neue Gebiete

Wenn das Level-Cap steigt, dann bringt Blizzard gleichzeitig auch weitere Inhalte und noch mehr Dungeons, die zu Raids ausgebaut werden. Am Ende der Präsentation hatte man dann noch einen kleinen Kracher parat. Denn auf Screenshots, die scherzhaft mit „Nicht der Öffentlichkeit zeigen“ markiert waren, gab es ein Bild von den Katakomben unter Karazhan zu sehen. Diese existierten in Classic bereits im Spiel, dort gab es aber nichts Besonderes. Es scheint ganz so, als wollten die Entwickler auch dort einen „ganz neuen“ Raid bauen – oder zumindest PvE-Aktivitäten in der offenen Welt.

Wann geht das live? Die Saison der Entdeckung startet bereits am 30. November, also noch in diesem Monat!

Kommt da noch mehr? Ob das ein einmaliges Experiment ist, bleibt wohl abzuwarten. Klar ist aber, dass Blizzard ganz offenbar deutlich mehr Ressourcen für Classic aufwendet als noch vor einigen Jahren. Neue Bosse mit frischen Mechaniken zu designen und sogar bisher ungenutzte Orte zu Dungeons machen zu wollen, dürfte für viel frischen Wind in Classic sorgen und die Season of Discovery zu einer der mutigsten und kreativsten Neuerungen in Classic machen.

Wie man es auch dreht und wendet, bei der Season of Discovery handelt es sich im Grunde um „Classic+“. Und wenn Blizzard damit Erfolg haben sollte, dann dürfte es wohl wahrscheinlich sein, dass dieses Konzept noch weiter ausgebaut wird.

Wie gefällt euch das, was da angekündigt wurde?