WoW Classic bringt „Cataclysm“ als nächste Erweiterung

Auf der BlizzCon 2023 wurde die nächste Erweiterung von WoW Classic angekündigt. Es geht, wie von vielen vermutet, mit Cataclysm weiter.

Viele hatten es bereits vermutet, jetzt ist es Wahrheit geworden. Auf der BlizzCon 2023 haben die Entwickler von World of Warcraft die nächste Erweiterung im „Classic“-Bereich vorgestellt. Wie schon damals geht es mit Cataclysm weiter.

Was ist Cataclysm? In Cataclysm hat sich Todesschwinge aus dem Meer erhoben und die World of Warcraft dauerhaft verändert. Bei seinem Flug über die Östlichen Königreiche und Kalimdor hinterließ er eine Schneise der Verwüstung. Das geht einher mit dem massiven Aufkommen des Schattenhammer-Kultes und verschiedenen Angriffen bekannter Elementare.

Diese Zerstörung vieler Gebiete ging mit neuen Quests und einer überarbeiteten Story einher – bedeutete aber gleichzeitig den Wegfall vieler beliebter Questreihen und auch so manch einer Belohnung, die dann nicht mehr erhältlich war.

Wird das Cataclysm genau so wie damals? Es wird einige Änderungen geben. Immerhin gilt Cataclysm für viele als der „Wendepunkt“, mit dem World of Warcraft sich zu stark verändert hat und nicht mehr wirklich zu „Classic-Ära“ gehört.

Blizzard möchte hier aber verstärkt auf das Feedback der Community hören. In den vergangenen Monaten gab es bereits viele Umfragen, die an einige Spieler rausgegangen sind und auch die Bedenken aus Foren und dem Subreddit des Spiels nimmt man sich zu Herzen. Die Änderungen werden demnach an den Wünschen der Community ausgerichtet sein.

Genaue Details veraraten wir, sobald sie bekannt sind.

Wann erscheint WoW Cataclysm Classic? Ein genaues Release-Fenster für die nächste Erweiterung gibt es noch nicht. Allerdings soll Cataclysm Classic “in der ersten Hälfte 2024 erscheinen” – also innerhalb der nächsten 8 Monate.

Habt ihr Bock auf Cataclysm Classic mit einigen Änderungen? Oder kann euch die Erweiterung gar nicht begeistern?