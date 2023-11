Nach fast 20 Jahren ändert Blizzard das Ehre-System in WoW Classic

Knapp 2 Jahrzehnte hat es gedauert, jetzt überarbeitet Blizzard das uralte Ehre-System aus World of Warcraft Classic. Vorbei sind die Zeiten des „endlosen Grinds“.

Das Ehre-System in World of Warcraft Classic ist eines der ältesten Systeme in MMORPGs überhaupt. Schon damals wurde es kritisch gesehen, denn in seiner „Vanilla“-Variante basiert es in keinster Weise auf Können sondern einzig und allein auf der Beantwortung der Frage: Wer kann am meisten Grinden und 24/7 am Tag PvP machen? Denn nur Charaktere, die innerhalb einer Woche die meiste Ehre verdienen, können auf die obersten Ränge aufsteigen.

Das führte bereits in der Vergangenheit zu toxischem und ungewünschtem Verhalten. Denn wer mit einem Job oder irgendeiner anderen Art von Hobby trotzdem gute PvP-Belohnungen abstauben wollte, der musste Bots benutzen oder Account-Sharing betreiben, um maximale Spielzeit im PvP zu erlangen.

Schon damals hieß es spöttisch: „Wer Rang 14 im PvP will, muss sich lieber 4 Wochen Urlaub nehmen, arbeitslos oder Student sein“ – und das entsprach eher häufiger als seltener den Tatsachen.

PvP-Farmen wird bald deutlich leichter in Classic und der Saison der Entdeckungen.

Was ändert Blizzard nun? Blizzard entfernt das „Decay“-System, also den automatischen Verfall von Ehre-Rängen.

Wer bisher aufgehört hat, an PvP-Aktivitäten teilzunehmen, der hat im Laufe der Zeit Ränge verloren. So war es nahezu unmöglich, mehrere Wochen lang in Folge etwa „Rang 14“ zu halten. Künftig sollte das einfacher möglich sein, da man einfach immer am PvP-Rang arbeiten kann, wenn man ein wenig Zeit hat. So kann man sich Stück für Stück auf Rang 14 hocharbeiten und mal etwas intensiver spielen oder mal etwas weniger.

Vermutlich wird es für den Sprung von Rang 13 auf Rang 14 allerdings dennoch eine sehr intensive Woche voller PvP benötigen, da sich an den Grenzwerten nichts ändert.

Ihr werdet jedoch niemals automatisch einen Ehre-Rang verlieren. Habt ihr Rang 12 erreicht, dann seid ihr auch Rang 12. Mit einer Ausnahme:

Kann man noch Ränge verlieren? Ja, das ist auch weiterhin möglich, allerdings nur noch, wenn ihr „Ruchlose Morde“ („Dishonorable Kills“) ansammelt. Solltet ihr also wehrlose Questgeber-NPCs oder Zivilisten töten, dann könnt ihr auch weiterhin euren PvP-Rang schmälern. Achtet daher auch in Zukunft darauf, wen ihr verprügelt – und welche NPCs vielleicht in der Gegend stehen.

So reagiert die Community: Im Subreddit von WoW Classic und verschiedenen Foren wird das Thema angeregt diskutiert. Während einige der Ansicht sind, dass man „nun alles nachgeschmissen bekommt“, weil man nicht mehr 6 Wochen am Stück ohne Pause spielen muss, sehen andere die Vorteile.

Viele freuen sich darauf, dass sie nun in ihrem Tempo an einem hohen PvP-Rang arbeiten können. Der automatische „Rückschritt“ beim PvP fühle sich wie ein Relikt aus einer anderen Zeit an und habe noch nie Spaß bereitet.

Die Änderung gilt übrigens sowohl für die Classic-Ära als auch die neue Saison der Entdeckungen.