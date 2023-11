Koop-RPG hat 99 % seiner aktiven Spieler auf Steam verloren, bringt jetzt Update mit über 2.000 Änderungen

Das Entwicklerteam macht sich sogar die Mühe, alle Fernkampfwaffen zu überarbeiten. In den kommenden Tagen will Wayfinder noch weitere Neuerungen aus dem Patch vorstellen.

Obwohl der Titel über 99 % seiner Spieler verloren hat, arbeitet das Entwicklerteam von Airship Syndicate an einem neuen Patch. Im Dezember soll das bislang größte Update des Spiels folgen, das rund 2.000 Änderungen mit sich bringt (via X ).

Wie steht es jetzt um Wayfinder? In letzter Zeit befinden sich durchschnittlich 255 Spieler auf Steam, die dem Spiel noch eine Chance geben (via steamcharts.com ). Zum Start waren es noch rund 25.000 Spieler.

