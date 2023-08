„Gestern war furchtbar“: Entwickler äußern sich zum katastrophalen Launch von neuem Koop-RPG auf Steam

Alles, was bisher zu Path of Exile 2 bekannt ist – in 2 Minuten

Mit seinem Setting und der Spielwelt erinnert Wayfinder an das tote MMORPG Wildstar: WildStar war ein geliebtes MMORPG – Was gibt es für Alternativen?

Das Team hält weiterhin am Erfolg von Wayfinder fest und sieht den Serverzusammenbruch darin begründet, dass viele Spieler ein großes Interesse am Koop-RPG mit MMO-Elementen haben.

Die Verbesserung der Serverstabilität und die Erhöhung der maximalen Anzahl an Spielern soll in den kommenden Tagen und Wochen folgen.

Welche Verbesserungen sollen vorgenommen werden? Nach dem Launch gaben die Teams von Entwickler Airship Syndicate und Publisher Digital Extreme eine Stellungnahme zu den Problemen des Spiels ab, das sich momentan noch in der Early-Access-Phase befindet. Das Entwicklerteam könnte euch durch das Spiel Ruined King: A League of Legends Story bekannt vorkommen.

Alles, was bisher zu Path of Exile 2 bekannt ist – in 2 Minuten

Deshalb regten sich viele Spieler in den Bewertungen auf Steam auf und vergaben bei 9.300 Rezensenten eine größtenteils negative Bewertung . Damit reicht es schon fast an Overwatch 2 heran, das zurzeit am schlechtesten bewertete Spiel auf Steam .

Insert

You are going to send email to