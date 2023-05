Entwickler haben einen der besten Shooter auf Steam erschaffen, bringen jetzt neues Action-MMO

Digital Extremes startet seinen geschlossenen Beta-Test zum Koop-RPG Wayfinder. Das von Airship Syndicate entwickelte Spiel hatte zuletzt mit technischen Problemen zu kämpfen, die einen Beta-Test unmöglich machten. Nun scheinen die Ungereimtheiten beseitigt. Erfahrt hier, wie ihr an der Beta (noch) teilnehmen könnt, doch Obacht – Digital Extremes möchte die Closed-Beta unter höchster Geheimhaltung durchführen.

Wie kann man an der Closed-Beta teilnehmen? Ihr könnt an der Closed-Beta teilnehmen, indem ihr die Seite des Spiels dazu aufruft und euch dort für den aktuellen Closed-Beta-Test anmeldet. Dies könnt ihr hier machen:

Dort müsst ihr eine Angabe zu eurer Person machen, und zwar das Geburtsdatum sowie eine E-Mail-Adresse angeben. Danach werdet ihr mit ein wenig Glück auserwählt und dürft fortan den Koop-Titel Wayfinder auf Steam selbst ausprobieren.

Schaut hier den Gameplay-Trailer zu Wayfinder.

Wann läuft die Beta? Die aktuelle Closed-Beta läuft vom 24. Mai um 17 Uhr bis zum 29. Mai 2023, derselben Zeit. Wie die Kollegen von mmorpg.org.pl berichten, scheint es trotz laufender CBT noch möglich zu sein, im Nachgang an der Closed-Beta teilnehmen zu können (via mmorpg.org.pl).

Daneben offenbart die Webseite zu Wayfinder, dass im Sommer 2023 der Early Access startet. Erst zu Ende 2023 soll dann das Spiel offiziell gelauncht werden.

An dieser Stelle möchten wir euch eine Warnung aussprechen in Bezug auf die Closed-Beta. Der Publisher Digital Extremes wünscht sich keinerlei Weitergabe von Informationen aus der Beta an Dritte. Wer diese Vereinbarung nicht einhält, erwartet womöglich unangenehme Konsequenzen.

Ex-Entwickler bezeichnen Wayfinder als ihr persönliches Wildstar 2.0

Was ist Wayfinder für ein Spiel? Das Spiel ist im Wesentlichen ein Dungeoncrawler im Loot-Fieber und wird von Features wie Crafting getragen. Es gilt als ein Action-MMO mit unterschiedlichen Helden, die entsprechend auch andere Skills aufweisen.

Entwickelt wurde es von Airship Syndicate, dem Macher hinter Ruined King: A League of Legends Story.

Neben dem Entwickler Airship Syndicate tritt Digital Extremes als Publisher auf. Diesen kennt man vor allem als Entwickler des beliebten Action-MMOs Warframe.

Obwohl es kein MMORPG werden wird, schwärmen im Übrigen die Ex-Entwickler von Wildstar und beschreiben Wayfinder als das Wildstar 2.0. Im Einzelnen wird Wayfinder nämlich zum Teil als Reinkarnation des MMORPGs Wildstar gehandelt.

Wie findet ihr das Spiel Wayfinder? Kann es mit einem Warframe oder Destiny aufnehmen oder richtet es sich mehr an Monster Hunter und Co.? Was meint ihr? Schreibt dazu in unsere Kommentare.