Cayde-6 kehrt zurück! Destiny 2 präsentiert erste Einblicke in sein nächstes DLC – Einer muss schließlich das Universum retten

Wenn in Destiny 2 gefühlt alles den Bach heruntergeht, das Universum kurz vor dem Ende steht und die Aussicht auf Rettung unerreichbar scheint, dann hilft nur noch ein Revolverheld mit dem größten Ego, das der Loot-Shooter je gesehen hat. Und genau das hat Bungie auf der PlayStation-Show für das letzte DLC der „Licht und Dunkelheits“-Saga angekündigt. Cayde-6 ♠ is back!

Welchen riesigen Spoiler hat Bungie gezeigt? So mancher Spieler und Hüter verfolgte gestern die PlayStation-Show von Sony, denn man hat bereits vermutet, dass dort Details über die Zukunftspläne von Bungie offenbart werden. Und genauso war es dann auch.

Bungie teaserte auf der Show „Marathon“, einen Sci-Fi-PvP-Extraktions-Shooter, an und holt damit sein Grundkonzept von 1994 wieder hervor. Das neue Spiel befindet sich derzeit für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC in der Entwicklungsphase.

Kurz darauf erschien dann auch schon ein altbekanntes Gesicht in einem weiteren Teaser-Trailer, als Bungie den Spielern von Destiny 2 einen aufregenden Ausblick auf das letzte DLC der Licht- und Dunkelheits-Saga im Jahr 2024 werfen ließ.

“Wir enden am Anfang”

Cayde-6, der liebenswerte und zugleich arroganteste Exo-Hüter, kehrt also wieder zurück, um das Universum zu retten und vermutlich würde er hämisch grinsend sagen: “Einer muss es schließlich tun!”

Cayde wer? Falls ihr den großspurigen Helden nicht kennt oder schon wieder vergessen habt: Er war nicht nur der Ansprechpartner der Jäger-Vorhut, Nudelsuppenvernichter und ein Revolverheld, sondern zuletzt auch tragischer Held in Destiny 2. Ach ja, und eigentlich ist er mausetot. Getötet durch die Hand von Uldren Sov, den ihr heute als Krähe im Spiel kennt.

Damals mussten die Spieler 2018 im Forsaken-DLC mit ansehen, wie Cayde-6 einem tragischen Schicksal erlag und durch den Schuss seiner eigene Waffe starb. Viele dachten, dies wäre das Ende für den beliebten Charakter, doch Bungie hat wohl andere Pläne.

Durch seine freche, sarkastische Art und sein herausragendes Schusskönnen mit seiner Handfeuerwaffe “Pikass” hat er in Destiny 2 bei manchen einen besonderen Platz in den Herzen der Spieler eingenommen.

Für manche war er ein Fanliebling, weil er sie im Spiel mit seiner coolen Art des öfteren zum Schmunzeln brachte.

Andere konnten ihn dagegen gar nicht ausstehen und waren froh, das er weg ist.

Damit man ihn nicht vergisst, hat Bungie ihm in Lightfall ein Denkmal auf dem Turm errichtet und ihn so wieder ins Gedächtnis der Spieler gerufen.

Destiny 2 renoviert in Lightfall den Turm, um nach 4 Jahren endlich einen besonderen Charakter zu ehren

Was erwartet die Hüter in “Die Finale Form”? Derzeit läuft Season 21. Das neue DLC, welches 2024 erscheinen soll und die Geschichte von Destiny 2 abschließen wird, ist also noch in weiter Ferne.

Dennoch verspricht es ein episches Finale für die „Licht und Dunkelheits“-Saga zu werden. Während die Details noch spärlich sind, haben die Entwickler einige, spekulative Einblicke in die Geschichte gewährt.

Bereits jetzt stehen sich die Mächte des Lichts und der Dunkelheit unversöhnlich gegenüber, und die Hüter müssen ihre ultimative Prüfung bestehen, um das Schicksal des Universums zu bestimmen.

So arbeitet die Vorhut in Season 21 weiterhin daran, dem Zeugen und damit der Dunkelheit, durch das geheimnisvolle Portal zu folgen, dass kaleidoskopisch im Reisenden geöffnet wurde. Der Titan Joxer war mutig und versuchte allein hindurchzufliegen, wobei er, laut Lore, Merkwürdiges erlebte, bevor er grausam starb.

Ein erster Blick in das Innere des Reisenden? Im Trailer scheint es so, als sei das endlich gelungen. Man sieht Ikora in einer recht friedlichen Welt. Nichts ist mehr da, nur eine paradiesische Landschaft, das große Portal, welches durch den Schleier geöffnet wurde, und Cayde-6.

Befindet sich Ikora hier im Inneren des Reisenden? Auf der anderen Seite des Portals?

Haben wir also einen ersten Blick in das Innere des Reisenden gesehen? Gut möglich! Vielleicht ist es der Ort an dem Lichtträger enden, wenn ihr Licht sie verlässt, zurück im Reisenden, als Teil seines Wesens.

Jetzt sind wir ja hier. Wo auch immer “hier” ist. Cayde-6 im neuen Teaser-Trailer zum Destiny-2-DLC “Die Finale Form”

Auch Cayde-6 selbst wirkt ein wenig verändert.

Seine Waffe, die vom ihm entworfene und exotische Handfeuerwaffe “Pikass”, hat merkwürdig strahlende Risse, als wäre sie kaputt und wieder zusammengesetzt worden.

Auch die Augen des Exo leuchten, wie als ob das Licht des Reisenden aus ihnen strahlt. Er scheint wohl nicht mehr ganz der Alte zu sein, mehr wie eine Erinnerung, die zurückkehrt, um Ikora zu beruhigen und das Schicksal zu retten.

Und da ist noch eine Sache, die im Raum steht: Wird es vielleicht sogar ein Treffen mit Uldren Sov, aka Krähe, geben, seinem Mörder? Und wird er an ihm Rache nehmen? Oder ist er nur zurück, um den Hütern als Mentor und Verbündeter zur Seite stehen?

Bungie holt alten Synchronsprecher wieder an Bord: Immerhin ist nicht nur Cayde-6 wieder mit an Bord. Auch sein einstiger Synchronsprecher im englischen Original Nathan Fillion (bekannt aus Serien wie Castle oder Firefly ) wird wieder die Synchronisation als Cayde für das Destiny-Universum aufnehmen. Und das könnte auch über das letzte DLC hinaus der Fall sein, als dann wenn die erste Saga endet und Bungie Destiny 2 in einem neuen Univerum aufgehen lässt.

Wann gibt es mehr zum DLC “Die Finale Form”? Am 22. August 2023 wird Bungie einen Livestream zeigen, bei dem das Destiny-Entwicklerteam alles Wissenswerte über das neue DLC “Die Finale Form” verrät und eine Vorschau auf die Zukunft von Destiny 2 geben. Es wird also spannend und für viele Hüter die Entscheidung bringen, ob sie Destiny weiterhin treu bleiben oder nicht.

Wie fandet ihr den kleinen Ausblick? Habt ihr weitere Details entdeckt, die ihr spannend fandet? Und natürlich die Frage: Was sagt ihr zur Rückkehr von Cayde-6? Best-Step? Oder nur aufgewärmte alte Zeiten? Hinterlasst uns eure Meinung doch gleich in den Kommentaren.

