Destiny 2 bereitet das Ende seiner Saga vor – Das sind die letzten noch ungelösten Geheimnisse

Nachdem Destiny 2 die letzten zwei Erweiterungen angekündigt hat, wurde damit auch das Ende seiner großen Licht- und Dunkelheits-Saga vorherbestimmt. Das aktuelle DLC „Die Hexenkönigin“, bot eine rückblickende Story und das kommende DLC „Lightfall“ soll dann der Anfang vom Ende sein. Es wird also Zeit, über ein paar noch ungelöste Geheimnisse zu sprechen.

Was bereitet Destiny 2 gerade vor? Derzeit dreht sich alles um das nahende Ende im Space-Shooter, denn Bungie hat das dramatische Finale seiner Licht- und Dunkelheits-Saga bereits beschlossen. Mit dem aktuellen DLC „Die Hexenkönigin“ schickt man die Hüter auf eine vorerst letzte Reise, damit sie herausfinden können, was das große Mysterium des ominösen Reisenden und der Dunkelheit ist.

Auch wenn Destiny 2 an sich damit nicht vorbei ist, so bedeutet dies dennoch das Ende einer sehr langen und grandiosen Shooter-Saga, die viele Hüter seit Jahren begleitet und auch geprägt hat.

Wir bringen euch heute auf den aktuellen Stand der noch ungelösten Geheimnisse, damit ihr definitiv auf das was kommt vorbereitet seid.

Die Geschichte der Hüter beginnt mit dem Licht des Reisenden.

Geheimnis Nr. 1: Licht und Dunkelheit

Seit Destiny existiert, begleitet Hüter der Kampf zwischen dem Licht und der Dunkelheit. Ohne ihn hätte es vermutlich nie die vom Licht erfüllten Hüter gegeben und die Menschheit hätte vielleicht auch nie den Reisenden kennengelernt, unter dessen Schutz sie derzeit noch steht.

Doch was diese Mächte, Licht und Dunkelheit, genau sind und welche geheimen Beweggründe ihre Taten haben, das weiß auch nach 8 Jahren Destiny niemand, außer Bungie natürlich.

Bis heute haben die Hüter immer nur bruchstückhafte Einblicke in diese Symbiose der zwei Mächte erhalten.

So ist bisher nur bekannt, dass das Licht die Erschaffung von Lebensformen und Zivilisationen vorantreibt und deren Eigenständigkeit sowie Komplexität erhöht, um ein harmonisches Universum zu schaffen.

Im Gegensatz dazu sät die Dunkelheit Zwietracht, da sie die Existenz als einen Kampf um das Weiterbestehen betrachtet und daher jedes andere Leben besiegen muss, um zu überleben.

Während das Licht dazu eisern schweigt, nutzt die Dunkelheit öfters die Gelegenheit, um ein paar Geheimnisse zu enthüllen.

Selbst die ersten Hinweise auf die Existenz des Lichts stammen auch nur aus einer Sammlung von Schar-Texten namens „Bücher des Leids“, in denen bereits vor dem Witch-Queen-DLC die Erschaffung der Schar durch die Dunkelheit beschrieben wurde.

In einem Trailer des DLCs „Die Hexenkönigin“ arbeitete Bungie diese Story nochmals auf:

Alles nur einseitige Propaganda der Dunkelheit: Aktuell kennt man also wirklich nur die eine Seite der Medaille, nämlich die der Dunkelheit. Der Reisende schweigt weiterhin eisern und behält seine Rätsel noch für sich.

Es scheint aber zumindest wahr zu sein, denn die Überlieferung berichten, dass es bei der Saga um Licht und Dunkelheit, um das „Endspiel“ der Existenz geht. Alles ist aus diesen Kräften hervorgegangen, und die führenden Intelligenzen dieser Kräfte sind, soweit wir wissen, die Gottheiten der Existenz.

Sowohl Licht als auch Dunkelheit haben schon existiert, bevor es das Universum oder die Zeit gab, und deswegen haben beide auch „keinen Anfang“. Stattdessen wurden sie aus mathematischen Strukturen geboren, die dann die Realität formten. Sowohl die Dunkelheit als auch das Licht „spielen“ nur mit dieser Realität, um sich entwickelnde, komplexe Muster zu bilden und diese zu beeinflussen. Im Grunde haben die Hüter es in Destiny 2 also mit Wesenheiten zu tun, die größer sind als das Universum oder die vielleicht sogar der Grund sind, warum das Universum überhaupt so existiert.

Wer länger darüber nachdenkt, merkt schnell, diese Story klingt nicht nur komplex. Sie enthält echte Wissenschaft, spielt sowohl mit der Entropie als auch mit fiktiven Kräften, wie der „Parakausalität“. Ein Begriff, den es übrigens nur in Destiny gibt.

Genau dieses unbegreifliche Spiel mit dem Kosmos bringt uns auch gleich zu Geheimnis Nummer 2.

Der Zeuge bereitet seinen großen Auftritt vor.

Geheimnis Nr. 2: Destiny ist ein kosmisches Spiel mit Blumen

Es wird derzeit allgemein angenommen, dass das Spiel, welches Licht und Dunkelheit in Destiny 2 spielen, das Universum ist. Die ursprünglichen Regeln sind die Gesetze der Physik und die neuen Regeln sind eben die erwähnte Parakausalität im Destiny-Universum.

Ihr spielt ein Spiel im Spiel: Dieses „Spiel im Spiel“ begann als es noch keine Zeit gab. Es wird von zwei unvorstellbar mächtigen Wesen, dem Licht und der Dunkelheit, in einem Garten gespielt. Der eine Spieler ist „der Gärtner“, der wohl den Reisenden darstellt, und der andere Spieler ist „der Winnower“, der wohl die Dunkelheit darstellt. Auch jetzt befinden sich Destiny-2-Spieler mitten in diesem geheimen „Blumenspiel“. Doch viele Hüter wissen gar nicht, dass es existiert.

Was ist das Blumenspiel? Der Name „Blumenspiel“ klingt einfach. Es handelt sich hierbei jedoch um ein komplexes Spiel, aus dem lebensfähige Universen entstehen.

Der Garten, wie ihn die Dunkelheit nennt, ist dabei nur eine Metapher für den Wahrscheinlichkeitsraum, also etwas, das vor Zeit, Raum und Existenz im Allgemeinen existiert hat.

Der Gärtner (der Reisende), drückt bei diesem Spiel die Blumensamen in den Lehm des Gartens, um zu sehen, was aus ihnen wird.

Am Abend erntet der Winnower (der Zeuge), also die Dunkelheit, die Saat des Tages und trennt, was gedeihen würde, von dem, was verdorben ist.

Das Spiel ist unentscheidbar. Denn niemand kann genau vorhersagen, wie es ausgehen wird, außer indem er es spielt. Diese Aussage trifft gleichzeitig auch auf die Spieler von Destiny 2 zu.

Destiny 2 enthüllt mit Witch Queen endlich den größten Feind – Doch was will er?

Das Spiel mit dem Kosmos hat jedoch ein Problem: Während in den Mustern des Blumenspiels eine beliebige Anzahl von Universen simuliert werden, passiert unweigerlich immer ein und dasselbe. Eine „endgültige Form“ (die „finale Form“) wiederholt sich endlos und dominiert nach und nach alle anderen Muster. Der Zeuge hat dieses dominante Muster immer bewundert. Den Reisenden frustrierte es.

Wie die Lore berichtet, wurde der Reisende darüber irgendwann so ärgerlich, dass er sich entschied, etwas dagegen zu tun. Die Natur dieser finalen Form muss verhindert werden, weil sie sonst alle anderen Möglichkeiten einschränkt. Um das zu erreichen, machte sich der Reisende selbst zu einer Regel innerhalb des Blumenspiels. Der Zeuge, sein größter Feind, war von dieser Regeländerung überhaupt nicht begeistert und sogar wütend bis panisch über dieses Vorhaben. Also warnte er damals den Reisenden. Alles, was das Licht mit dieser neuen Regel bezwecken würde, wäre das dominante Muster zu verzögern. Es würde so oder so kommen, denn es ist unvermeidlich. Seither tut der Zeuge alles, um die Handlungen des Reisenden zu unterbinden oder zu seinen eigenen Gunsten zu verändern.

Dieses 4-dimensionale Schachspiel hat jedoch auch geheime Mitspieler, wie die Hexenkönigin Savathun oder die ominöse Entität.

Wen verbirgt diese Statue? Ist die Entität vielleicht eine Sie?

Geheimnis Nr. 3: Die ominöse Entität

Manchmal fällt in Destiny 2 der Begriff „Entität“. Die Pyramiden selbst oder auch die „Flotte der Dunkelheit“ könnten sogar dieser einen höheren Macht dienen. Denn das Licht und die Dunkelheit sind eigentlich keine Gegner, sondern nur kosmische, parakausale Fähigkeiten.

Der Reisende ist in der Lage, anderen Wesen die Kräfte des Lichts zu verleihen, wenn auch nur indirekt über seine Geister.

Und auch die Dunkelheit kann ihre Fähigkeiten, wie Stasis oder die Tiefenblick-Resonanz, durch die Pyramiden weitergeben. Hier könnte sogar noch eine weitere Fähigkeit dazukommen.

Was hat eigentlich Licht und Dunkelheit erschaffen? Manche Storydetails weisen darauf hin, dass weder Licht noch die Dunkelheit allwissend sind und dass hinter den beiden vielleicht tatsächlich noch etwas Größeres stehen könnte. Vielleicht das, was in der letzten bereits angekündigten Destiny-2-Erweiterung als die „Finale Form“ bezeichnet wurde.

Es ist daher gar nicht so unwahrscheinlich, dass eine Entität oder eben „Die Finale Form“ bisher immer wieder dafür gesorgt hat, dass das Blumenspiel irgendwann endet und damit auch das Ringen der gegensätzlichen, kosmischen Fähigkeiten beendet wird.

Dies wird auch von der Tatsache gestützt, dass die Dunkelheit behauptet vor der Zeit existiert zu haben. Damit könnte der Zeuge auch nur ein Abgesandter sein, um mit ihrer Hilfe Individuen und Zivilisationen zu beeinflussen.

Wenn der Zeuge also nur ein „Kind der Götter“ ist, geformt aus Vielen, die durch ihn mit einer Stimme sprechen, dann könnte das auch auf den Reisenden zutreffen. Deswegen ist es derzeit auch noch ein Geheimnis, ob der Zeuge diese Entität ist, der Architekt oder ob Bungie vielleicht noch etwas im Destiny-Kosmos versteckt hat, dass bald enthüllt wird. Vielleicht ja am 23. August 2022.

Der Weg zum Ende ist nicht mehr weit: Immerhin stehen die Hüter inzwischen kurz davor, diese drei Geheimnisse zu lösen. Die Saga um Licht und Dunkelheit wird in Destiny 2 mit der „Finalen Form“ einen dramatischen Höhepunkt erreichen, denn Bungie will „nicht ewig eine Geschichte erzählen“.

Aber lasst euch nicht täuschen. Destiny selbst wird danach noch weitergehen. Aber das wird dann eine andere Geschichte sein, mit weiteren Geheimnissen.

Was sagt ihr zu den Geheimnissen der Destiny-Story? Kennt ihr noch andere, die man erwähnen sollte oder interessiert euch die Story nicht die Bohne? Wir freuen uns über jeden Kommentar aus der MeinMMO-Community.