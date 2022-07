Destiny 2: Alles Wichtige zur neuen Rüstung vom Sonnenwende-Event 2022 – So bringt ihr sie zum Leuchten

In 2022 funktioniert das Sonnenwende-Event und die Veredlung der Rüstung in Destiny 2 anders als gewohnt. Wir zeigen euch daher alles Wichtige zur neuen Rüstung, wie ihr sie zum Leuchten bringt und was ihr noch zum Event wissen solltet.

Was ist neu an der Rüstung 2022? Bei der Sonnenwende erhalten Spieler jetzt mehr nicht, wie noch in den Jahren zuvor, ein lumpiges Rüstungsset, welches aufgewertet werden muss.

Wer Eva Levante auf dem Turm besucht, wird gleich mit einem legendären Rüstungsset passend zur Klasse begrüßt. Auch die bekannten Aufgaben, die einst auf den Rüstungen ausgeschrieben waren, existieren nicht mehr. Spieler müssen jetzt stattdessen auf Ressourcen-Jagd gehen, um ihre neue Rüstung zum Leuchten zu bringen.

Dabei soll der Event-Pass die Spieler unterstützen und dafür sorgen, dass sie einen genaueren Überblick über die Aufgaben haben, die sie für die leuchtende Rüstung erledigen müssen.

Das Prinzip der Veredlung ist aber dennoch nicht immer gut verständlich. Deshalb zeigen wir euch, wie ihr eure neue Rüstung zum Leuchten bringen könnt und so das Glühen aktiviert.

So bringt ihr die Sonnenwende-Rüstung 2022 zum Leuchten

Wie bringe ich meine Rüstung zum Leuchten? Um eure Rüstung zum Leuchten zu bringen braucht ihr ein wichtiges Material für die Veredelung und die nennt sich: Brennmaterial.

Dieses Material wird dazu benötigt, um eure Rüstung mit Leuchtender Glut zu durchtränken. Das Brennmaterial erhaltet ihr aber nur durch den Event-Pass den Bungie neu eingeführt hat.

Um Zugriff auf die Aufgaben des Event-Passes zu erhalten, müsst ihr in der neuen Quest von Eva Levante die „Sonnenwende-Feier“ fortgeschritten sein. Dabei werden euch dann Aufgaben gezeigt, die ihr in Strikes, dem Schmelztiegel oder auf Patrouillen erledigen müsst.

Auch diesmal müssen Spieler in die Europäische Luftzone

Um eure Rüstung aufzuwerten, müsst ihr eine Menge Brennmaterial in eure Rüstung sockeln. Die Rüstung besitzt hierfür nun drei Stufen, indem sich auch die einzusetzende Materialanzahl steigert:

Stufe 1 – 1 Brennmaterial

Stufe 2 – 2 Brennmaterial

Stufe 3 – 3 Brennmaterial

Bei der dritten und letzten Veredelung erhält die Rüstung dann einen markanten und einzigartigen weißen Lichtschimmer.

Kann ich meine Rüstung sorgenfrei zerlegen? Solltet ihr eure Rüstung zum Glühen gebracht haben, könnt ihr diese danach bedenkenlos zerlegen. Das Glühen ist dann dauerhaft auf allen Rüstungsteilen vorhanden, die ihr auf die maximale Stufe aufgewertet habt.

Und falls ihr ein Rüstungsstück beim Aufwerten aus Versehen zerlegt haben solltet, dann könnt ihr dieses bei Eva Levante während des Events für ein paar Materialien erneut erwerben.

Wie kann ich jetzt gute Stats auf meiner Rüstung bekommen? Um die Chance auf gute Rüstungs-Rolls zu bekommen, solltet ihr sie auf das Maximallevel aufwerten. Dadurch erhaltet ihr die Möglichkeit, euren Rüstungsroll zu fokussieren und dafür Stat-Werte wie „Belastbarkeit“ oder „Erholung“ gezielt auszuwählen.

Das könnt ihr allerdings nur dann machen, wenn ihr vorher zwei Fokussierungen am Rüstungsstück durchgeführt habt. Erst dann erhaltet ihr die Option, spezifisch zu fokussieren und vielleicht das Maximum herauszuholen.

Was haltet ihr vom neuen System der Rüstung? Findet ihr es jetzt besser oder ist euch das ältere Modell der Veredelung lieber gewesen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen, wie ihr dazu steht!