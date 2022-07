Destiny 2: So farmt ihr effektiv Silberzweige für das Sonnenwende-Event 2022

In Destiny 2 ist das Sonnenwende-Event 2022 gestartet. Bungie hat dafür ein neues und wichtiges Material erschaffen, das ihr für die Aufwertung eurer Event-Rüstung benötigt. Wir zeigen euch deshalb, wie ihr schnell und effektiv an die neuen Silberzweige kommt, die ihr auch für alle weiteren Materialien benötigt.

Was sind Silberzweige? Silberzweige sind Items, die Spieler aus allen bekannten Aktivitäten ergattern können. Diese werden dazu benötigt, um die besondere Silberasche zu erstellen. Diese Asche ermöglicht es euch, die Werte eurer neuen Event-Rüstung durchzuwürfeln, um eure God-Roll-Rüstung zu erstellen.

So sehen die Silberzweige aus

Doch nicht jeder Spieler hat Zeit, sich durch zehnminütige Strikes zu plagen, nur um an diese kostbare Ressource heranzukommen. Deshalb haben wir euch eine einfache Methode rausgefischt, mit der ihr am effizientesten an die Silberzweige rankommt, ohne dass ihr damit unnötig Zeit verliert.

So farmt ihr effektiv Silberzweige

Welche Aktivität eignet sich zum Farmen? Wie xHOUNDISHx in seinem Video festgestellt hat, gelten fürs Farmen alle Aktivitäten, die Bungie in Destiny 2 intrigiert hat. Mit allen sind auch die Patrouillen-Events auf den verschiedenen Zielorten gemeint.

Das heißt, ihr müsst euch nicht in lästige Aktivitäten wie die Vorhutstrikes oder den Schmelztiegel zwingen, sondern könnt lässig zu jedem öffentlichen Event springen und euch 2–3 Zweige nach Abschluss gönnen. Sorgt aber dafür, dass ihr heroische Events triggert, da diese euch mehr Zweige geben. Beachtet auch, dass ihr die Event-Rüstung anziehen müsst, um Zweige zu erhalten, ohne gehts nicht.

Falls ihr nicht wisst, wie man ein bestimmtes Event auf heroisch triggert, schaut einfach in diesem Artikel nach, wie es gemacht wird:

Destiny 2: Öffentliche Events auf heroisch – So startet & schafft Ihr alle

Welcher Zielort ist der Beste? Am besten eignet sich die ETZ auf der Erde. Die Größe der Map sorgt dafür, dass viele Events nacheinander starten und ihr so die Möglichkeit habt sie Stück für Stück abzugrasen.

Die blauen Karos mit der weißen Blume zeigen euch die Events an

Die ETZ bietet im Vergleich dazu auch einfachere Events an, die weniger zeitintensiv sind und dafür sorgen, dass ihr in wenigen Minuten eine Vielzahl an Ressourcen sammeln könnt. Auch die Landezonen sind so positioniert, dass ihr gleich in der Nähe der meisten Events gespawnt werdet.

Gibt es auch andere Methoden? Ihr könnt auch Strikes, Gambit oder den Schmelztiegel angehen und dadurch an eure Zweige herankommen. Diese Methoden sind jedoch zeitintensiver, da eine Runde länger defintiv dauert als schnell von Event zu Event zu springen. Ihr allein entscheidet jedoch, was euch besser liegt und mehr Spaß macht.

Was haltet ihr von der Methode? Habt ihr vielleicht eine bessere auf Lager? Dann lasst die Community und uns gerne in den Kommentaren wissen, wie ihr an eure Zweige rankommt.