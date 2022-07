Destiny 2 lässt euch jetzt euren eigenen God-Roll schmieden, mit neuen Rüstungen zum Sonnenwenden-Event 2022

In Destiny 2 startet kommende Woche das Sonnenwenden-Event 2022. Bungie hat deshalb nähere Informationen durchsickern lassen, was die Spieler dort erwarten wird. Eine Information ist dabei für jeden Spieler besonders interessant, und zwar die neuen Rüstungsoptionen. Diese könnt ihr selbst zu einem God-Roll schmieden und wir zeigen euch wie das funktionieren wird.

Wann startet das Sonnenwenden-Event 2022? Das Event der Sonnenwende 2022 findet am 19. Juli nach dem Weekly-Reset statt. Bungie wird an diesem Tag auch eine längere Downtime durchführen, die das Update und einige Fixes bringen wird.

Mit dem Update wird die Europäische Luftzone zurückkehren und dazu noch ein geleakter Horden-Modus, bei dem ihr ein Lagerfeuer errichten müsst. Alle wichtigen Leaks zum Event haben wir euch hier aufgelistet.

Doch am wichtigsten ist die neue Rüstung, die ihr für das Event 2022 erspielen könnt. Sie hat 2022 nicht nur einfach ein besonders Aussehen. Sie lässt sich auch gezielt auf die von euch gewünschten Rüstungswerte hin anpassen.

Neue Rüstung kann von euch geformt werden

Wie funktioniert die neue Rüstung? Wie gewohnt, werdet ihr auch diesmal eine aufzuwertende Rüstung erhalten. Eure Aufgabe ist es dann, sie durch eure Bemühungen zu veredeln. Um also ihre Seltenheit zu erhöhen, müsst ihr Sonnwenden-Event-Challenges abschließen.

Die finale Form der Sonnenwenden-Rüstung 2022

Durch diese Abschlüsse erhaltet ihr dann „Kindlings“, die ihr in eure noch miserable Rüstung einfügen könnt. Durch das Einfügen steigt eure Rüstung in ihrer Wertigkeit auf. Habt ihr das oft genug durchgezogen, erhaltet ihr Werte auf der Rüstung.

Um die Stats jetzt zu beeinflussen und euren God-Roll zu schmieden, müsst ihr das Item „Silberne Asche“ in eure veredelte Rüstung sockeln. Diese Asche erhaltet ihr, wenn ihr „Silberne Blätter“ in verschiedenen Aktivitäten erspielt. Um diese Blätter in Asche zu verwandeln, müsst ihr nur die neue Aktivität „Lagerfeuer-Party“ spielen.

Jeder Reroll kostet euch 60 silberne Asche

Mit der Asche könnt ihr euch schließlich von verschiedenen „Funken“ durchwählen und euren Stat-Bonus selbst bestimmen. Durch das einsetzten der Asche werden eure Stats neu durch gewürfelt, aber mit dem von euch gewähltem Stat-Fokus.

Es ist also nicht garantiert, dass ihr einen God-Roll erhaltet, doch das neue System gibt euch die Chance eurer Glück selbst in die Hand zu nehmen.

Für wen ist die Rüstung etwas? Für jeden Spieler, der noch sein letztes God-Roll-Rüstungsteil sucht oder noch gar keine besitzt. Durch diese Mechanik könnt ihr einigermaßen beeinflussen, welche Stats mit höheren Werten droppen sollen. Dies ist auch für Spieler interessant, die ein paar Werte ihrer Rüstungen noch gezielt pushen möchten.

Mit etwas Glück erhaltet ihr sogar vielleicht so gute Rüstungen, um drei Statuswerte auf ihr Maximallevel von 100 zu erhöhen. Im Grunde lohnt sich also das Teilnehmen am Event, wenn ihr scharf auf die besten Werte für eure Rüstungen seid.

Was haltet ihr von der Mechanik, die Bungie hier eingefügt hat? Findet ihr es cool, dass ihr dadurch eurer Glück selbst in die Hand nehmen könnt? Lasst es uns in den Kommentaren wissen, wie ihr dazu steht!