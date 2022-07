Kennt ihr noch das allererste Exo, das ihr in Destiny selber bauen konntet?

In der gesamten Geschichte von Destiny gibt es insgesamt schon 141 exotische Waffen, die Hüter in ihre Sammlung schieben konnten. Es existieren jedoch nur zwei Exo-Waffen, die ihr selber schmieden durftet. Wir zeigen euch, welche Knarre den ersten Schritt gewagt hat und was sie so drauf hatte.

Woher kommt die Waffe? Um die Waffe zu kennen, müsst ihr in den alten Zeiten von Destiny 1 im DLC „Dunkelheit lauert“ unterwegs gewesen sein. In diesem DLC hatten die Hüter mit einer, zu der Zeit neuen, Schar-Bedrohung auf dem Mond zu kämpfen.

Crota, der Sohn von Oryx und berüchtigter Scharprinz, hat auf dem Mond unzählige Hüter vernichtet und eure Aufgabe war es, ihn ein für alle Mal zu erledigen. Nur gut, dass mit dem DLC auch eine unscheinbare und zuerst für nutzlos gehaltene Waffe von Schar-Rittern, den „Klingen von Crota“, fallen gelassen wurde: die „Ummantelung der Grube„.

Ummantelung der Grube – Eine gewöhnliche Waffe

Diese Waffe entpuppte sich als wahrer Glücksfund und forderte die Hüter auf, die Knarre nach und nach zu veredeln, um sie schließlich in den exotischen Status aufzuwerten.

In diesem Beitrag geht es um Exos, die ihr als gewöhnliche Waffe erhaltet und selber mit euren Aktionen zum Exo umgewandelt habt. Dazu zählen nur Waffen, die ihr von Anfang bis zum Ende in eurem Inventar besitzen musstet – die Waffe muss euch stets begleitet haben, um sich durch eure Erfahrungen weiterentwickelt zu können.

Gewöhnliche Waffen werden zu Exos

Was ist so besonders daran? Exotische Waffen kommen von Bungie mit festen Perks und einem intrinsischen, einzigartigen Merkmal, welches der Exo ihren markanten Charakter verleiht.

Hüter können also eine Exo nicht manipulieren oder verändern, sie sind von Anfang an exotisch und ändern ihre Rarität nicht. Zwei Ausnahmen jedoch sorgten dafür, dass Spieler eine gewöhnliche Waffe in den Händen hielten und sie dank des Lichts oder mit der Macht der Dunkelheit einen Exoten erschaffen konnten.

Da die Schmiede in Witch Queen veröffentlicht wurde , stellen wir klar, dass wir nicht diese Form des Bauens und Schmiedens meinen. Wir sprechen hier von einer besonderen Mechanik, die Bungie nur zwei Mal genutzt hat. Mit ihr war es den Hütern möglich, eine gewöhnliche Waffe in den exotischen Status aufzuwerten.

Wie konnte die Ummantelung der Grube aufgewertet werden? Zuerst mussten die Hüter das vertrocknete Artefakt „Ummantelung der Grube“ mit Leid und Tod füllen. Dafür mussten eine Menge Schar-Gegner erledigt werden.

Habt ihr den Kannibalismus-Perk mit vielen toten Schar-Gegnern gefüllt, musstet ihr bei Eris noch eine Balsamierungskugel erwerben.

Diese konnte jedoch erst gekauft werden, wenn ihr bei ihrer Fraktion „Crotas Fluch“ auf 3 Stufe aufgestiegen seid. Danach wurde die Ummantelung der Grube in Eidolon-Verbündeter umgewandelt, ein legendäres Automatikgewehr.

Eidolon-Verbunderter – Die legendäre Form der Necrochasm

Jetzt mussten Hüter erneut ihre legendäre Waffe aufwerten. Wurden alle Perk-Felder durch XP oder Lichtpartikel freigeschaltet, musste nur noch der Krux von Crota her. Dieses Item ließ sich jedoch nur im Hard-Mode des Crota-Raids ergattern.

Um den Krux also zu erhalten, musste Crota, der Endboss, vernichtet werden. Auch hier waren Hüter auf ihr Glück angewiesen, denn das Item war kein garantierter Drop. Wenn ihr Pech hattet, musstet ihr den Raid öfter laufen und das wöchentlich.

Spieler ermutigten aber die von Pech verfolgten Hüter mit einem Trick, um den Krux mit einer höheren Wahrscheinlichkeit zu ergattern. Der leuchtende Shader „Glüü-Hüü“ sollte ausgerüstet werden, um die Hüter segnen. Man munkelte, so könne man das RNG besser auf seine Seite ziehen.

Solltet ihr aber den Krux bekommen haben, könnt ihr das Item in den Eidolon-Verbündeter sockeln, um schließlich die Necrochasm zu bauen. Ein schnell feuerndes Arkus-Automatikgewehr, das vielen Spielern das Fürchten lehrte.

Eine coole und beliebte Waffe – Die vollwertige Necrochasm

Was hat die Necrochasm so besonders gemacht? Die Necrochasm war ein Automatikgewehr und einer der ersten Waffen, die mit einem Element im Primärslot zu bekommen waren. Zusätzlich war die Feuerrate überwältigend.

In 2,9 Sekunden konntet ihr ein ganzes Magazin auf eure Gegner herablassen und darauffolgend schnell nachladen. Solltet ihr euren Gegner mit einem Kopfschuss getötet haben, explodierte dieser mit einem Geschrei, wie die der verfluchten Leibeigenen.

Vor allem im PvP war diese Waffe gefürchtet, da sie in Gegner in einem Wimpernschlag ins Grab schicken konnte. Jedoch war die Waffe nicht jedem gegönnt, denn in dieser Zeit mussten Spieler die Gjallarhorn besitzen, um mit auf einen Raid genommen zu werden.

Welche Waffe konnte noch gebaut werden? Die zweite Waffe, die gebaut werden konnte, war die Lumina. Die nicht korrumpierte Form der Dorn. Diese Waffe war in der Saison der Opulenz in Destiny 2 an einer Quest gebunden, die ihr mithilfe der legendären „Rose“-Handfeuerwaffe auch schmieden konntet.

Was haltet ihr von der Necrochasm? Hättet ihr sie gerne in Destiny 2 in eurer Sammlung oder fandet ihr die Quest lahm und findet die aktuellen Exo-Missionen besser? Lasst es uns wissen, wie ihr von der Mechanik denkt!