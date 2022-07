Wie eine einzige Höhle die Spieler in Destiny früher für hunderte Stunden beschäftigen konnte

Zu den Anfängen von Destiny gab es wenig Möglichkeiten, an guten Loot zu gelangen. Aus Zufall aber, entdeckten Hüter, dass eine mickrige Hölle legendären und auch exotischen Loot droppen konnte. Kennt ihr noch die Loot Cave?

Was ist die Loot Cave? In Destiny 1 existierte eine Höhle, die Hüter als die „Loot Cave“ getauft hatten. Spieler haben damals aus Zufall herausgefunden, dass Schar-Gegner aus der besagten Höhle immer und immer wieder herauströmen.

Im Grunde klingt das nach nichts Besonderem, aber zu der Zeit war das ein Segen. Egal in welcher Aktivität ihr zugange wart, der Loot war unterirdisch. Ihr konntet euch noch so sehr bemühen, die Chancen auf legendäre oder exotische Ausrüstung war damals nur minimal.

Deshalb haben Spieler diese Höhle so benannt. Sie war die Urform des effektiven Farmens in Destiny.

Hüter starrten hunderte Stunden in eine mickrige Hölle

Warum nutzen Spieler diese Methode? Viele neue Spieler aus Destiny 2 kennen das gar nicht, wenn sie einmal nicht mit Loot überhäuft werden. Nach fast jeder Strike-, Gambit- oder Schmelztiegel-Runde warten legendäre Engramme auf euch, doch in Destiny 1 galten die als echte Rarität.

Der Eingang zur Loot Cave

Sogar exotische Engramme konnten manchmal erst nach hunderten von Stunden ergattert werden. Wenn man jedoch einmal eins in die Finger bekam, dann war die Freude unbeschreiblich riesig. Um den Prozess zu beschleunigen und endlich schnellerr an seltenen Loot zu gelangen, war die durch Zufall entdeckte „Loot Cave“ also super praktisch.

Aus der Höhle strömten phasenweise unendlich viele Schar-Gegner und die Hüter musste einfach nur stundenlang farmend herumstehen, um an den begehrten Loot zu kommen.

Wie funktionierte diese Methode? Es war so simpel wie eintönig. Man positionierte sich einfach direkt gegenüber der Höhle mit einer Waffe und ballerte alle Gegner nieder, die man vor die Linse bekam. Das wiederholte man so oft, bis man genug davon hatte.

War das nicht auf die Dauer langweilig? Überraschenderweise, ganz im Gegenteil. Spieler hatten sogar Spaß dabei stundenlang dieselben Gegner abzuknallen und endlich Loot zu bekommen für den man würdig gearbeitet hat.

Benkt aber: Destiny 1 lässt sich in diesem Falle nicht mit Destiny 2 vergleichen. Heutzutage würde niemand, außer für Katalysatoren, vor einer Höhle sitzen und stundenlang dieselben Gegner töten.

Der Loot wird einem leider in Destiny 2 hinterhergeworfen und Exos sind auch nicht mehr so selten, wie sie früher einmal waren. Die Zeiten haben sich geändert, doch es ist immer interessant zu sehen, wie damals die Hüter ihren coolen Loot verdienen konnten.

Kann ich die Höhle in Destiny 2 noch besuchen? Mit der Rückkehr des Kosmodroms hat es auch die Loot Cave zurückgeschafft. Ihr könnt sie am selben Ort auf der Himmelswacht finden. Sogar die sprechenden Überreste der toten Schar wurden implementiert. Diese wurden in Destiny 1 eingefügt, um an die Loot Cave und den unzähligen gefarmten Stunden zu erinnern.

Auch ein Dungeon wurde inzwischen der berühmten Höhle gewidmet. „Sog der Habsucht“ ist sein Name und zieht euch mit auf eine Reise, die von Gier und Loot-Durst begleitet wird. Der Dungeon ist aber im 30-Jahre-Paket von Bungie enthalten und muss zuerst kostenpflichtig erworben werden.

Kennt ihr die Loot Cave noch und wenn ja, habt ihr auch Stunden damit verbracht euer erstes legendäres oder sogar exotisches Ausrüstungsstück zu ergattern? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen, ob ihr den Cave-Kult in Destiny 1 noch selbst erlebt habt.