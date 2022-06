5 Charaktere aus dem Destiny-Universum, die jeder Hüter kennen sollte

In Destiny 2 gibt es viele Figuren im Space-Shooter-Universum, die die Story antreiben und beeinflussen. Deshalb ist es vor allem für neue Hüter der Blick in die Vergangenheit wichtig, damit sie Zusammenhänge in der Story sehen können. Wir zeigen euch, welche Charaktere jeder im Destiny-Universum kennen sollte.

Woher stammen die Charaktere? Hierbei handelt es sich um einen Mix aus Destiny 1 & 2 Charakteren, die ein Gewicht in der Story und im Universum der Hüter haben. Es dreht sich dabei auch um Gegenspieler, die euch vielleicht im Laufe der Jahre begegnet sind und nun tief in den Handlungssträngen des Space-Shooters verwoben sind.

5 wichtige Charaktere, die jeder Hüter kennen sollte

Wir listen sie euch 5 wichtige Charaktere auf, zeigen euch, wie wichtig sie in Destiny sind und vor allem welches Schicksal sie momentan zu tragen haben.

Oryx

Oryx, Schar-Gottheit und Papa von Crota

Wer ist Oryx? Oryx gehört zu den berüchtigten drei Schar-Schwestern, die viele Leben auf dem Gewissen haben. In Destiny 1 „The Taken King“-Erweiterung, war Oryx der Hauptantagonist, bei dem sogar Mara Sov, die Erwachten Königin keine Chance hatte.

Durch den Tod von Schar-Prinz und Sohn „Crota“ machte sich Oryx auf ins Sol-System, um die Hüter und den Reisenden ein für alle Mal zu erledigen.

Wie wichtig ist Oryx im Destiny-Universum? Oryx hat eine wichtige Rolle im gesamten Destiny-Universum, da er der Grund für die Gegner-Rasse „Besessene“ ist. Oryx stellte sich Akka, dem göttlichen Schar-Wurm, um an diese Fähigkeit zu gelangen, etwas ins Besessene zu konvertieren. Obwohl Hüter den riesigen Schar-Gott in die Knie zwangen, wandeln immer noch Besessene im Sonnensystem umher.

Durch ihn wurde den Hütern bewusst, dass weitere Gefahren noch auf die letzte Stadt zukommen werden. In dem neuesten DLC „Witch Queen“ haben es die Hüter gegen Savathûn, die zweite Schwester des Schar-Trios aufgenommen. Bald müsste auch die Kriegsgöttin „Xivu Arath“ an der Reihe sein, sich den Hüter zu stellen. Ihre Truppen sind mit der Dunkelheit verbündet und damit bereits Teil der aktuellen Story.

Was macht Oryx gerade? Im Destiny-1-Raid „Königsfall“ konnten die Hüter sich durch das Schlachtschiff des Besessenenkönigs kämpfen, um gegen ihn anzutreten.

Da sein Schiff eine mobile Aszendenten-Ebene war, besiegten die Hüter ihn ein für alle Mal ohne Wiederkehr. Nun schwebt der tote und kristallisierte König um den Saturn bis ans Ende der Zeit.

Rasputin

Ein Teil von Rasputin dem Kriegsgeist

Wer ist Rasputin? Rasputin ist eine russischsprachige KI mit unkalkulierbarem Drang, alles zu vernichten, was den Menschen schaden kann. Rasputin wurde von Bray-Tec im Goldenen Zeitalter gebaut und entwickelt, um Gefahren für die Menschen früh zu erkennen und wenn nötig diese zu exterminieren.

Wie wichtig ist Rasputin im Destiny-Universum? Rasputin ist tief in der Story von Destiny verwoben. Als das dunkle Zeitalter begann, war es Rasputin, der mit SIVA die rechtschaffenen Eisernen Lords zur Strecke brachte.

Zusätzlich ließ er zu, dass die Gefallenen aus dem Haus der Teufel, sich mit SIVA modifizieren konnten. In Destiny 2 mussten die Hüter dann dem Kriegsgeist auf dem Mars helfen, da eine Scharbedrohung herannahte, den Kriegsgeist zu vernichten.

Trotz vieler Problematiken sieht die Vorhut inzwischen das Potenzial der KI und möchte diese daher lieber als Verbündeten in ihrem Kampf gegen die Dunkelheit sinnvoll einsetzen.

Was macht Rasputin gerade? Rasputin befindet sich gerade in einem Engramm eingeschlossen. Als in Season der Ankunft, der Mars evakuiert wurde, nahm Ana Bray alles von Rasputin mit, was sie kriegen konnte.

Nun versucht die ambitionierte Jägerin in der letzten Stadt, das Bewusstsein der KI in einen Exo zu transferieren. Wenn das gelingen sollte, könnte Rasputin vielleicht noch eine wichtige Schlüsselfigur im Kampf gegen die Dunkelheit sein.

Der Sprecher

Der Sprecher

Wer ist der Sprecher? Der Sprecher war im Destiny-Universum eine fundamentale Figur in Bezug auf das Verständnis des Lichts und die Beziehung des Reisenden zu den Menschen. Er sprach zu den Hütern und den Menschen und offenbarte den Weg des Lichts. Da, wo der Reisende nicht kommunizieren konnte, verbreitete der Sprecher die Lehren des Hüter-Daseins. Auch wenn nicht immer klar war, ob er die Botschaften vom Reisenden wirklich ein zu eins weitergab oder diese nicht etwas „schönte“.

Wie wichtig ist der Sprecher im Destiny-Universum? Obwohl neue Destiny 2 Spieler nichts vom Sprecher wissen, ist seine Präsenz und der Verlust von ihm immer noch zu spüren. Er führte die neuen Hüter in Destiny 1 durch die Story und zeigte ihnen mit weisen Ratschlägen, wofür das Licht und der Reisende steht.

Er beeinflusste viele bekannte Charaktere wie den 14. Heiligen, Osiris und Zavala. Ohne sein Dasein würden die Hüter nicht mit den bekannten NPCs arbeiten, die sie im Turm kennen.

Was macht der Sprecher gerade? Der Sprecher wurde in der Vanilla-Story von Destiny 2 von den Kabalen der Rotlegion gefangen genommen. Er wurde von Ghaul, dem damaligen Führer der Kabale, gefoltert, um zu erfahren, wie er an die Gunst des Lichts herankommen könnte.

Leider überstand der Sprecher diese grausame Prozedur nicht und starb schließlich an den Folgen der Verletzungen. Ein Andenken, seine Maske, können aufmerksame Spieler im Büro von Commander Zavala erblicken.

Cayde-6

Die Jäger-Vorhut – Cayde-6

Wer ist Cayde-6? Cayde ist die ehemalige Jäger-Vorhut der letzten Stadt. Er ist bekannt für sein überaus schlechtes Timing, seine trockenen Witze, aber auch sein cooles und lässiges Auftreten. Er gilt in der Destiny-Community als Fan-Liebling.

Wie wichtig ist Cayde-6 im Destiny-Universum? Cayde hat in Destiny 1 eine untergeordnete Rolle gespielt. Vor allem in Destiny 2 bekam er mehr Tiefe und Aufmerksamkeit und so positionierte er sich kurzum zu einem der beliebtesten Charaktere im Space-Shooter-Universum.

Mit coolen und lässigen Sprüchen unterhielt die Jäger-Vorhut die Hüter während Strikes, aber auch in der Kampagne der Rotlegion. Das Forsaken-DLC war allein an ihn gewidmet und drehte sich darum, Cayde zu rächen. Noch heute vermissen viele Hüter das Großmaul der Vorhut und als dieser gestorben ist, starb auch ein großer Teil des Humors in Destiny.

Im Nudelsuppen-Shop hängt ein Bild von Cayde.

Was macht Cayde-6 gerade? Cayde wurde von Uldren Sov, dem Erwachten-Prinz ermordet. Heutige Hüter kennen ihn nur als „Krähe“.

Trotz seines Tods bleibt Cayde den Hütern ständig in Erinnerung. Sein Markenzeichen, das Pikass, wurde auf den Boden Turm, in der Nähe von Zavala eingelassen und im Nudelsuppen-Shop hat Bungie ein Foto von ihm hinterlassen.

Calus

Calus, der Imperator der Kabale

Wer ist Calus? Calus ist der ehemalige opulente Kaiser der Kabale. Hüter fanden ihn das erste Mal im Leviathan Raid in Destiny 2. In seinem prunkvollen Schiff forderte er die Hüter heraus, an seinen Spielen im Zirkus oder den Bädern teilzunehmen und tolle Preise zu gewinnen.

Wie wichtig ist Calus im Destiny-Universum? Am Anfang von Destiny 2 wurde noch nicht klar, wie wichtig Calus tatsächlich für die Story wird. Als jedoch das Geisterschiff „Glykon“ und jetzt noch die Leviathan im Sol-System auftauchten, wird nun klar, dass Calus eine größere Rolle spielt.

Wie stark wird im aktuellen Trailer des Dungeon „Dualität“ der Season 17 schnell deutlich:

Zwanghaft versucht der Imperator, seit seiner Entdeckung in der Leere, mit der Dunkelheit zu kommunizieren, um eine nächsthöhere Existenzebene zu erlangen. Solltet ihr der Story folgen, wird euch klar, dass Calus schon seit seiner ersten Begegnung mit den Hütern alles akkurat durchgeplant hat. Seine Geschichte ist genauso tiefgründig, wie die von Savathun im Destiny-Universum.

Was macht Calus gerade? Das weiß niemand. Hüter spekulieren wild, ob Calus sich im Unterbauch seiner Leviathan versteckt oder er vielleicht mit dem gesamten Schiff verschmolzen ist.

Bleibt abzuwarten, ob die Spieler in doch noch am Ende der „Season 17″-Story aufgabeln werden und ihn mt Caiatl, seiner Tochter, zur Rechenschaft ziehen.

Das waren unsere Top fünf der Charaktere, die ihr im Destiny-Universum kennen solltet. Was haltet ihr von unserer Aufzählung? Haben wir eine wichtige Person vergessen und wenn ja welche findet ihr am wichtigsten, die man nicht vergessen darf? Lasst es uns gerne in den Kommentaren erfahren, wie ihr dazu steht!