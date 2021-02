In Destiny 2 könnt ihr die Vorzeichen Mission jetzt auf Großmeister angehen und euch den Katalysator für das Exotic Erzählung eines Toten verdienen. Wir erklären, wie ihr den kniffligen Gruseltrip übersteht und die Quest „Dem Abzug nahe“ schafft.

Das ist neu: Mit dem Weekly Reset am 24. Februar 2021 hat die hochgelobte Gruselmission Vorzeichen ein Update erhalten.

Der Trip auf das düstere Raumschiff ist jetzt um einiges schwerer. Eine Großmeister-Version will geknackt werden.

Dafür wartet auch euch der Meisterwerk-Katalysator für das neue Exotic Erzählung eines Toten.

Lore-Liebhaber erfahren zudem mehr über die Geschichte der Glykon und wie die Kabal-Imperatorin Caiatl und ihr Vater Calus darin verstrickt sind.

So legt ihr los: Habt ihr die Vorzeichen-Mission bereits einmal abgeschlossen, solltet ihr Zavala im Turm einen Besuch abstatten. Er gibt euch die Quest „Dem Abzug nahe“.

Wählt dann in der Wirrbucht ganz oben links die Mission Vorzeichen aus. Ihr könnt nun den Schwierigkeitsgrad manuell ändern. Klickt auf „normal 1230“ und stellt die Schwierigkeit auf „Großmeister 1320“.

Habt ihr die knackige Mission auf Großmeister abgeschlossen, gehts zurück zu Zavala und er übergibt euch den exotischen Katalysator für Erzählung eines Toten.

Hier unser ausführlicher Guide zur Vorzeichen-Mission:

Destiny 2: So holt ihr das Exotic Erzählung eines Toten in der neuen Vorzeichen-Quest

Vorzeichen auf Großmeister in Destiny 2 schaffen

Vom Ablauf her ist euer Gruseltrip identisch. Ihr knobelt euch durch die gleichen Rätsel wie in der normalen Version und auch die Kämpfe laufen identisch ab. Doch einige Änderungen sorgen für ein deutlich stressigeres und schwereres Erlebnis. Ihr solltet daher als voller Einsatztrupp antreten.

Was ist anders? Das zusätzliche Powerlevel von 1320 fällt sofort auf. Schon wenige Treffer der Feinde töten euch sofort und vor allem die Sprenger in den engen Gängen sind richtig gefährlich. Das Gleiche gilt für die Armbrust-Sniper. Sterbt ihr, könnt ihr euch nach 15 Sekunden selbst beleben – Teammitglieder können euch sofort beleben.

Das größere Problem ist aber der neue Timer. Sobald ihr die Mission startet, habt ihr nur 25 Minuten, bevor ihr zurück in den Orbit befördert werdet und neu anfangen müsst. Das kann richtig stressig sein und verleiht dem Horror der Mission eine neue Komponente.

Habt ihr den finalen Boss gelegt und wollt zum Geheimnis des Schiffs vordringen, läuft der Timer munter weiter. Aber keine Angst: fällt der Boss vor der 25-Minuten-Marke, habt ihr nichts zu befürchten.

Wo gehts lang? Ihr habt nicht viel Zeit, um den Weg zu suchen – rechts seht ihr eines der 12 Datenpads

Selbst, wenn ihr im Missionsverlauf ein paar mal sterbt, lässt sich der Timer von 25 Minuten knacken. Ihr dürft aber wirklich nicht lange nach Schaltern oder dem richtigen Weg suchen.

Diese Modifikatoren sind aktiv: Zusätzlich zum höheren Powerlevel und dem Timer machen euch 4 Modifikatoren das Hüterleben schwer:

Champion – Mob: Es tauchen alle 3 Champion-Arten auf (hierzu später mehr).

Ausrüstung gesperrt: Sobald die Mission gestartet ist, könnt ihr keine Waffen, Rüstungen oder Klassen-Einstellungen anpassen. Bereitet euch also vor.

Passgenau: Feindliche Schilde lassen sich fast nur mit dem passenden Element brechen. Ein Leere-Schild sollte also mit einer Leere-Waffe bearbeitet werden. Koordiniert euch daher im Team oder packt Exotics wie Arbalest ein.

Abreibung: Der Radar ist deaktiviert.

Wo sind die Champions auf dem Raumschiff?

Ist das ein Fehler? Laut Modifikator sollt ihr auf zahlreiche Champions treffen. An Bord der Gylkon befindet sich aber derzeit aber kein einziger. Ob es sich um einen Fehler handelt und die Feinde später doch noch kommen, ist derzeit unklar.

Ihr müsst euer Loadout also aktuell nicht mit Anti-Champion-Mods versehen.

Einige Hüter fragen sich, ob es überhaupt Hohn-Champions gibt.

Wir von MeinMMO sind die Mission selbst am 24.02. gegen 8 Uhr morgens gelaufen und können bestätigen, dass sich kein Champion darin aufhielt.

Erzählung eines Toten als Meisterwerk und alle 12 Datenpads finden

So levelt ihr den Katalysator: Sobald ihr die Quest „Dem Abzug nahe“ abgeschlossen und mit Zavala im Turm gesprochen habt, seid ihr stolzer Besitzer des Katalysators für Erzählung eines Toten. Doch ihr müsst das Schmuckstück erst noch leveln, um die Verbesserungen für euer Exotic freizuschalten.

Dazu stehen euch 2 Optionen offen:

Tötet 800 Feinde. Das könnt ihr beispielsweise recht zügig im Zerbrochenen Thron erledigen – in der Sektion mit den Schatten-Leibeigenen an der Treppe.

Findet versteckte Depots in der Vorzeichen Mission. Jede der 12 Kisten im Raumschiff gewährt euch dabei zwischen 12 und 13 %.

Findet ihr 2 Datenpads und öffnet die versteckte Kiste, habt ihr den Katalysator zu 25 % gelevelt.

Ihr könnt beide Methoden auch kombinieren. Derzeit sieht es so aus, als könnt ihr nur 2 der 12 versteckten Depots öffnen.

Dazu müsst ihr mit den überall verstreuten Datenpads interagieren – das öffnet einen Durchgang in der Nähe, in dem ihr die Kiste findet. Wahrscheinlich kommt wöchentlich in weiteres Pad hinzu. Ihr könnt mit den Datenpads aber wohl erst interagieren, wenn ihr die Mission bereits einmal in der laufenden Woche abgeschlossen habt.

Hier findet ihr einen Video-Guide, der euch alle 12 Fundorte der Datenpads und geheimen Depots in der Vorzeichen Mission zeigt:

Wie stark ist der neue Meisterwerk-Katalysator für das Exo-Scout?

Das kann die Waffe dann: Wie alle exotischen Meisterwerk-Katalysatoren ermöglicht das Upgrade eurem Exotic durch schnelle Kills Sphären zu erzeugen. Die laden die Super von euch oder dem Team auf und sind für die starke Mechanik „Mit Licht geladen“ wichtig.

Dazu erhaltet ihr gleich 2 weitere Vorteile:

Die Feuerrate von Erzählung eines Toten erhöht sich beim Feuern aus der Hüfte deutlich. Statt einem 120er Scout habt ihr ein fixes 180er Scout. Schießt ihr beim Zielen, dann bleibt die Feuerrate unverändert. Der Schaden ist in beiden Varianten identisch.

Das Feuern aus der Hüfte wird präziser. Durch den Katalysator fallen alle bekannten Einschränkungen weg. Die Waffe wird sogar präziser als beim Feuern über die Zielvorrichtung – der komplette Bloom entfällt und das Fadenkreuz weitet sich keinen Millimeter. Das gilt aber nur, solange ihr nicht in der Luft seid (was ihr mit bestimmten Exotics oder Skills umgehen könnt).

Kurz: der Katalysator verwandelt Erzählung eines Toten in eine Art Letztes Wort. Trefft ihr aus der Hüfte präzise – was dank des Upgrades nicht so schwer ist – steigt zudem euer Schaden und ihr ladet schneller nach.

Habt ihr Vorzeichen schon auf Großmeister knacken können oder sind der Timer und das hohe Powerlevel doch eine Nummer zu viel? Was haltet ihr von dem Katalysator und der Idee, ein Scout aus der Hüfte zu ballern? Sagt es und doch in den Kommentaren.