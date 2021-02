Verpasst bloß nicht die neue Quest in Destiny 2 – Nicht nur wegen des Exotics

Bei Destiny 2 ist jetzt die neue exotische Quest „Die Stimme auf der anderen Seite“ gestartet. MeinMMO-Autor Sven Galitzki ist der Meinung, dass diese neue Quest sich bei weitem nicht nur aufgrund der neuen exotischen Waffe lohnt und rät jedem dazu, die Quest möglichst schnell anzugehen.

Das ist bei Destiny 2 gestern passiert: Mit dem Weekly Reset vom 16. Februar kam bei Destiny 2 überraschend eine neue exotische Quest ins Spiel – „Die Stimme auf der anderen Seite“. Dort könnt ihr euch seitdem das neue Waffen-Exotic „Erzählung eines Toten“ verdienen. Die Quest und das Exo sind zwar bereits geleakt, doch an sich hat man beides zu einem etwas späteren Zeitpunkt erwartet.

Warum nicht verpassen? Ich bin das Ganze gestern mit meinem Arbeitskollegen und Hüter-Kameraden Phillip Hansen von MeinMMO angegangen (siehe Titelbild) und kann euch nun sagen: Verpasst bloß nicht diese Quest! Nicht aufgrund der exotischen Belohnung, die am Ende auf euch wartet – auch wenn die meiner Meinung nach ebenfalls rockt. Sondern aus 2 ganz anderen Gründen:

Zum einen, ist es wirklich leicht, die Quest zu verpassen, weil man nicht auf Anhieb sieht, wo diese überhaupt startet.

Zum anderen bringt die Quest eine neue Mission mit sich – nämlich „Vorzeichen“ (Presage). Diese ist ähnlich wie Omen aus Season 12 gehalten und ist in meinen Augen die beste Mission, die Destiny 2 jemals zu bieten hatte.

So startet ihr die neue Quest „Die Stimme auf der anderen Seite“

Damit ihr schnell in die neue Quest einsteigen könnt, erkläre ich hier nur kurz, wo genau ihr sie startet.

Hier findet ihr den Start: Dazu müsst ihr euch in den Waffenhändler-Strike in der ETZ auf der Erde begeben. Es reicht, den Strike ganz normal von der Schauplatz-Karte auszuwählen, es muss kein Nightfall sein (kann aber) und auch nicht über die Playlist passieren.

Was macht man im Strike? Habt ihr das getan, nehmt ihr gleich zu Beginn nach den ersten paar Metern die neue Abzweigung, die sich durch eine nun offene Tür bietet, schaltet dort alle Gegner aus und stoßt am Ende auf ein Notsignal. Damit geht’s zu Commander Zavala und erst dann kommt die Quest im Prinzip so richtig in Fahrt.

Ihr lauft den Strike also nicht regulär und auch nicht zu Ende. Nachdem ihr mit dem Daten-Pad interagiert habt, könnt ihr den Strike direkt verlassen und in den Turm fliegen.

In diesem Video von Esoterickk seht ihr den genauen Weg:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

„Vorzeichen“ – Die bislang beste Mission in ganz Destiny 2

Deshalb ist die neue Quest in meinen Augen ein Muss: Doch der Hauptgrund, warum ihr diese Quest auf keinen Fall verpassen solltet, selbst wenn ihr gerade eine Pause einlegt, ist: Die dann folgende Mission „Vorzeichen“ ist in meinen Augen die absolut beste Mission, die Destiny 2 je zu bieten hatte:

Sie hat für mich den perfekten Mix aus Erkundung, Sprungeinlagen, Rätsel sowie Kampf und ist nicht zu Mechanik-lastig.

Die Atmosphäre ist absolut phänomenal. Wer auf beklemmende Momente im Weltall steht und einen Hauch von Horror mag, dürfte da viel Freude dran haben. Dead Space lässt grüßen.

Die Story ist meiner Meinung nach echt spannend (Ja, kein Scherz!) und ich bin gespannt, was da noch kommt.

Kurzum: Die Mission verkörpert im Prinzip das, was ich und wohl viele andere auch sich unter einer Mission vorstellen: Spannung, Herausforderung, Knobeleien, tolle Atmosphäre, eine gute Inszenierung und eine interessante Geschichte.

Das hat Bungie aus meiner Sicht noch nirgendwo so gut umgesetzt und miteinander verknüpft, wie hier. Auch bei zahlreichen anderen Spielern, die „Vorzeichen“ bereits gemeistert haben, ist die Begeisterung groß. Viele sehen es wie ich und sagen: Es ist die bislang beste Mission von Destiny 2.

Der Beginn von „Vorzeichen“

Worum geht’s dort überhaupt? Ich will an dieser Stelle möglichst wenig spoilern. Ihr sollt bei „Vorzeichen“ ein Geisterschiff der Kabale untersuchen, das plötzlich aufgetaucht ist und ein Notsignal sendet. Weiter gehe ich nicht ins Detail.

Das soll jeder von euch selbst erleben, falls ihr es nicht bereits habt. Und wenn ihr die Mission noch nicht angegangen seid, kann jedem nur empfehlen, diese blind und ohne Guides anzugehen. So könnt ihr das Erlebnis wirklich intensiv genießen – zumindest beim ersten Mal.

Solltet ihr jedoch einen Guide suchen, so findet ihr einen in Kürze hier bei uns auf MeinMMO.

Übrigens, die Mission ist im Prinzip eine Aktivität. Ja, Aktivität – Denn genau wie Omen aus Season 12 kann diese wiederholt gespielt werden, um ihre Prämie – das neue exotische Scoutgewehr – auch mit Random Rolls zu erspielen. Auch die Story dürfte dort noch weitergehen.

Habt ihr die Mission bereits gespielt? Wie kommt sie bei euch an? Und was haltet ihr von dem neuen exotischen Scoutgewehr? Lasst es uns und andere Leser von MeinMMO in den Kommentaren wissen.