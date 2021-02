Heute, am 16. Februar ist es in Destiny 2 Zeit für den Weekly Reset. Dieser bringt den Hütern neue wöchentliche Herausforderungen und treibt die Season 13 voran. Doch was gibt es sonst noch für die Hüter zu tun?

Was passiert in Destiny 2? Seit einer Woche können sich die Hüter in der neuen Season 13 austoben und die frischen Inhalte sowie Waffe genießen. Dazu gibt es einen frischen Seasonpass zum leveln.

Dabei entdeckten die Spieler aber auch einen „heimlichen Nerf“ bei einem begehrten exotischen Raketenwerfer sowie neue Details zur geheimen Exo-Quest von Season 13. Außerdem hat ein Streik für Aufmerksamkeit gesorgt, der Warlocks dazu auffordert nur noch ausgemusterte eine Subklasse zu spielen.

Zudem solltet ihr folgendes zur neuen Season wissen:

In der zweiten Woche der Saison der Auserwählten fordert euch die Kabal-Imperatorin auf einem neuen Schlachtfeld „Säuberung“ im Kosmodrom heraus.

Bis zum nächsten Reset erhaltet ihr mehr Ruchlosigkeit im Gambit. Das ist eine gute Gelegenheit die neue, angesagte Handfeuerwaffe dort zu ergaunern: Letzter Dollar in Destiny 2 – So gibt’s eine der aktuell besten Handfeuerwaffen

In der Dämmerung-Playlist ändert sich zudem der Loot und ein anderer von den aufpolierten Destiny-1-Klassikern kommt an die Reihe.

Eine neue Ladung saisonaler Herausforderungen kommt hinzu – aber keine Sorge, ihr habt die ganze Season über Zeit, um die abzuarbeiten.

Im Gambit, aber auch Strikes und dem Schmelztiegel könnt ihr euch übrigens die neue Auftragswaffe der Season 13 erspielen:

So holt ihr schnell den neuen Granatwerfer in Destiny 2 – Wie stark ist er?

Die wichtigsten Infos zu den Aktivitäten vom 16.02. bis zum 23.02.

In Dämmerung: Die Feuerprobe steht der Strike

Der Waffenhändler

für euch bereit. Den Schwierigkeitsgrad könnt ihr selber wählen.

Playlist-Strikes gibt es mit diesen Modifikatoren:

Solar-Versengen

Stasis-Brand

Blackout

Bedenkt dabei, dass der Versengen-Modifikator die ganze Woche lang gleicht bleibt. Die übrigen Modifier rotieren täglich.

Der Waffenhändler ist einer der ältesten Kabale, der in Destiny 2 noch übrig ist

Schmelztiegel: Diese Playlists und Modi sind im PvP aktiv:

Privatmatch

Rumble

Kontrolle

Eliminierung

Ruhm-Überleben

Ruhm-Überleben: Freelance

Showdown

Petra Venj findet ihr aktuell (Fluch-Woche 2) eine Woche lang direkt an der Landezone der Träumenden Stadt. Sie schickt euch auf eine Mission in die 3. Aszendenten-Herausforderung.

Das sind die Quellen für Mächtigen Loot in der Season 13 von Destiny 2

So gliedert sich Mächtiger Loot in Destiny 2: Mächtigen Loot gibt es in mehreren Stufen, die euch verschiedene Power-Schübe verleihen. Dementsprechend gewähren euch höhere Stufen auch höhere Power-Schübe.

Stufe 1 (bis zu +3 über dem aktuellen Powerlevel)

Stufe 2 (bis zu +4 über dem aktuellen Powerlevel)

Stufe 3 (bis zu +5 über dem aktuellen Powerlevel)

Spitzenausrüstung (+5 oder mehr über dem Powerlevel. Die einzige Ausrüstung, die über 1300 und bis maximal 1310 geht – ab dann fallen die Level-Sprünge aber mit +1 geringer aus)

Quellen für Mächtigen Loot in Season 13:

Stufe 1:

Erledigt 8 Schmelztiegel-Beutezüge

7 Siege in der Ruhm-Schmelztiegel-Playliste

Erledigt 8 Gambit-Beutezüge

Erledigt 8 Variks-Beutezüge

Absolviert die Dämmerung: Feuerprobe

Gewinnt 7 Runden in Überleben

Beute aus Zorngeborenen Jagd

Imperiums-Jagd

Schlachtfelder (geht bis Stufe 3)

Stufe 2:

Clan-Erfahrung für Hawthorne sammeln

Stufe 3:

Exotische Engramme dekodieren

Exotic-Quests

Primus Engramme

Spitzen-Loot:

Absolviert 3 Strikes mit passendem Fokus

Erreicht in der Dämmerung: Feuerprobe mindestens 100.000 Punkte als Team

Absolviert 3 Gambit-Matches

Absolviert 3 Schmelztiegel-Matches in Quickplay

Beute aus Zorngeborenen Jagd (nach Upgrade)

Exo-Herausforderung (nach Upgrade)

Raid in der Tiefsteinkrypta

Prophezeiung-Dungeon

Omen-Mission

Prüfungen von Osiris

Was hat Tess Everis diesmal im Angebot?

Glanzstaub-Highlights des Everversums

Das sind die Glanzstaub-Highlights dieser Woche: