Bei Destiny 2 ist die Season 13 gestartet. Ab sofort könnt ihr auch eure frisch gewonnenen Stasis-Kräfte mit neuen Aspekten und Fragmenten weiter ausbauen und individualisieren. MeinMMO zeigt, wie ihr diese bekommt und was sie können.

Was ist gerade los bei Destiny 2? Am Abend des 9. Februar ist bei Bungies Action-MMO die neue Season 13 gestartet. Diese bringt neue Inhalte sowie generell allerlei Neuerungen und Änderungen mit sich – darunter auch für das Stasis-Element.

Erst kürzlich konnten sich Hüter die neue eisige Power aneignen und verbessern, und zwar in der Erweiterung „Jenseits des Lichts“, zu der parallel die Season 12 lief. Doch damit war nicht Schluss. Denn in der neuen Season 13 könnt ihr Stasis nun weiter ausbauen und besser individualisieren.

Stasis ausbauen in Season 13 – So geht’s

Insgesamt warten auf euch in der Season 13

3 neue Stasis-Aspekte – einer für jede der drei Hüter-Klassen

4 neue Stasis-Fragmente, die ihr mit jeder Klasse nutzen könnt

Wie bekommt man überhaupt Stasis? Die eisigen Kräfte erhaltet ihr, wenn ihr die Kampagne von der Beyond-Light-Erweiterung durchgespielt und einige weitere Aufgaben gemeistert habt. Anschließend könnt ihr weitere Spezialisierungen dieser Kraft freispielen und Stasis so an euren Spielstil ausrichten. Wie das geht, erfahrt ihr hier: Stasis verbessern in Destiny 2 – So findet ihr alle Aspekte und Fragmente

So sehen die Möglichkeiten zum Individualisieren beim Stasis-Jäger aus

Mit Season 13 erhaltet ihr nun neue Möglichkeiten, das Stasis-Element weiter an eure Bedürfnisse oder Vorlieben anzupassen – dank neuer Aspekte und Fragmente.

Beachtet dabei: Dieses Individualisierungs-System wird in Destiny 2 aktuell nur bei Stasis verwendet. Alle anderen Fokusse nutzen noch das alte System, das weit weniger Freiheiten bei der Zusammenstellung bietet.

Das bewirken Aspekte und Fragmente: Die speziellen Stasis-Aspekte haben drastische Auswirkungen auf die Spielweise eures Hüters. Sie ändern entweder bestehende Stasis-Fähigkeiten oder bringen gleich einen ganz neuen Skill mit sich.

Fragmente modifizieren dabei die einzelnen Aspekte. Sie verleihen ihnen etwa Boni auf Schaden oder beeinflussen eure Stasis-Fähigkeiten mit anderen Buffs. Manche haben dabei sogar neben mächtigen, positiven auch negative Auswirkungen. Jeder Aspekt bietet Platz für unterschiedlich viele Fragmente.

Das ist jetzt neu in Season 13: Musste in Beyond Light und der Season 12 noch jeder Aspekt noch mit der entsprechenden Hüter-Klasse einzeln freigespielt werden, so passiert das Ganze in Season 13 nun Account-weit.

Sprich: Habt ihr mit einem Charakter die Quest für den neuen Aspekt von Season 13 abgeschlossen, dann könnt ihr euch mit euren anderen Charakteren (Klassen) ihre eigenen Aspekte im Prinzip einfach abholen. Das spart nun enorm viel Zeit und Nerven.

Die 3 neuen Stasis-Apsekte der Season 13

Das können die neuen Aspekte im Detail:

Düstere Ernte (Jäger, 2 Fragment-Fassungen):

Das neue Jäger-Fragment aus Season 13

Dämmer-Wächter: (Warlock, 1 Fragment-Fassung):

Das neue Warlock-Fragment aus Season 13

Heulen des Sturms: (Titan, 2 Fragment-Fassungen):

Das neue Titan-Fragment aus Season 13

So bekommt ihr die neuen Aspekte: Die neuen Stasis-Aspekte kommen über die Quest „Aspekt des Einflusses“. Diese bekommt ihr von der Fremden Exo, die am unteren Landeplatz von Europa auf euch wartet und entsprechend mit einem Quest-Marker gekennzeichnet ist.

Sie fordert euch auf, das Aufkommen entropischer Bruchstücke im Gebiet „Brunnen der Unendlichkeit“ zu untersuchen. Das Missionsziel ist dabei auf der Karte markiert. Dort gilt es im Prinzip, kleine schwebende Pyramiden mit dem exotischen Stasis-Granatenwerfer „Griff der Erlösung“ zu zerstören und am Ende einen Boss zu meistern.

Den genauen Weg und Ablauf seht ihr hier:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Anschließend müsst ihr eine heroische Exo-Herausforderung meistern, die ihr ebenfalls auf der Karte von Europa findet.

Ist das geschafft, geht’s zurück zur Exo Stranger, die euch anschließend zum nahegelegenen Zikkurat im Gebiet Jenseits schickt (ebenfalls auf der Karte markiert).

Dort werdet ihr ins Innere geportet und müsst euch nur noch den jeweiligen Aspekt abholen.

Bedenkt: Der Quest-Abschluss zählt nun Account-weit. Habt ihr euch eines der 3 neuen Fragmente mit der entsprechenden Klasse geholt, so müsst ihr es auch auf den beiden anderen Klassen (falls vorhanden) an sich nur noch abholen. Geht zur Fremden Exo und sie schickt euch dann direkt zum Zikkurat, wo ihr euch das passende neue Fragment abholen könnt.

Die 4 neuen Stasis-Fragmente der Season 13

Das können die neuen Fragmente:

Wispern der Ketten: Während ihr euch in der Nähe eines eingefrorenen Ziels oder eines verbündeten Stasis-Kristalls befindet, erleidet ihr weniger Schaden von Zielen. Gibt zudem +10 auf Erholung.

Während ihr euch in der Nähe eines eingefrorenen Ziels oder eines verbündeten Stasis-Kristalls befindet, erleidet ihr weniger Schaden von Zielen. Gibt zudem +10 auf Erholung. Wispern der Folter: Jedes Mal, wenn ihr Schaden durch feindliche Kämpfer erleidet, erhaltet ihr Granaten-Energie.

Jedes Mal, wenn ihr Schaden durch feindliche Kämpfer erleidet, erhaltet ihr Granaten-Energie. Wispern des Risses: Euere Nahkampf-Energie lädt schneller auf, wenn ihr euch in der Nähe von 2 oder mehr Kämpfern befindet. Als Malus gibt’s zudem -10 Disziplin.

Euere Nahkampf-Energie lädt schneller auf, wenn ihr euch in der Nähe von 2 oder mehr Kämpfern befindet. Als Malus gibt’s zudem -10 Disziplin. Wispern des Antriebs: Wenn ihr Zielen Schaden mit Stasis-Nahkampf zufügt, lädt das eure verstauten Waffen nach und gewährt euch einen temporären Boost auf das Bereitmachen von Waffen.

Hier erhaltet ihr die Fragment-Quests

So bekommt ihr die neuen Fragmente: Diese bekommt ihr wie auch bisher über die selbsterklärenden Fragment-Quests, die es ebenfalls von der Exo Stranger gibt. Dort könnt ihr euch aussuchen, ob ihr diese Aufgaben-Paletten dann eher im PvE, PvP oder in Gambit absolvieren wollt. Zwei Quests pro Woche sind pro Account möglich.

Habt ihr eine solche Fragment-Quest absolviert, könnt ihr im Gegenzug bei der Exo ein Fragment freischalten. Diese sind dann Account-weit für alle Charaktere und Klassen verfügbar.

Was haltet ihr von den neuen Möglichkeiten für Stasis aus der Season 13? Ist irgendetwas dabei, das ihr jetzt schon als besonders stark oder besonders schwach ausmachen könnt? Was haltet ihr generell von der Idee, dass der Stasis-Fokus offenbar über die Zeit immer weiter ausgebaut werden kann? Wie blickt ihr angesichts dieser Entwicklung auf die alten Fokusse von Destiny 2? Lasst es uns und andere Leser von MeinMMO in den Kommentaren wissen.