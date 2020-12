Der verrückte Dungeon aus Destiny 2 kehrt bald zurück und bringt Spitzen-Loot

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Freut ihr euch, dass ihr schon bald wieder die verdrehte Welt der Prophezeiung betreten dürft? Welcher Dungeon ist euer Favorit in Destiny 2? Sagt es uns doch in den Kommentaren.

Was sind Dungeons in Destiny 2? Dungeons sind beliebte PvE-Aktivitäten, die ihr mit einem Trupp aus bis zu 3 Hütern angehen könnt. Stellt euch das als eine Art Mini-Raid vor. Auch hier lauern kleinere Rätsel, ein paar fiese Sprungpassagen und schwere Bosskämpfe gegen mächtige Feinde. Dazu trumpfen die Aktivitäten mit einer einzigartigen Atmosphäre.

Das ist der Grund: Bungie schritt dann ein und erklärte, dass dahinter keine künstliche Verknappung oder ein finsterer Plan stecke. Schuld war, dass mit Beyond Light Änderungen am Spiel, der Engine und Mechaniken im Hintergrund durchgeführt wurden.

Wer sich also noch Raid-Ready machen will oder sein Level für das Eisenbanner pushen möchte, sollte einen Lauf pro Woche fest einplanen. Es lockt ja schließlich nicht nur der hochlevelige Loot, sondern auch die abgedrehte Atmosphäre.

Schaut euch in diesem Video an, wie der Dungeon mit den Gesetzen der Realität spielt und warum das Areal zu den optischen Highlights des Games gehört:

Alle Hüter? Ja, der Dungeon ist nicht an eine Erweiterung wie Beyond Light oder den Besitz der aktuellen Season 12 geknüpft.

Das ist die gute Nachricht: Bungie kündigte in ihrem wöchentlichen Blogpost an, dass der beliebte Dungeon „Prophezeiung“ seine Rückkehr feiert. Schon nächste Woche, am 8. Dezember, dürfen sich alle Hüter wieder in die verrückte Paralleldimension wagen.

