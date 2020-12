Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Übrigens, was Destiny 2 in diesem Jahr zu bieten hat, erfahrt ihr hier: Destiny 2 im Dezember – Diese Inhalte erwarten euch noch bis 2021

Das Update geht dabei am 08.12. um 18:00 Uhr deutscher Zeit live, also quasi mit dem Weekly Reset, und es dürfte eine ganze Weile dauern, bis es auf der neuen Konsolen-Generation heruntergeladen wurde und ihr dann endlich richtig auf der Next-Gen durchstarten könnt.

So groß wird das neue Update auf den anderen Plattformen: Der gigantische Download betrifft jedoch nicht Spieler auf Steam (PC), der Xbox One oder der PlayStation 4. Dort sieht die Größe von Update 3.0.1 wie folgt aus:

Damit wird Destiny 2 auf den Next-Gen-Konsolen besser laufen, das Spiel soll dann endlich in vollem Umfang von den neuen technischen Möglichkeiten profitieren. So gibt es dann beispielsweise höhere FPS, True 4K-Auflösung oder einen FoV-Slider. Mehr dazu erfahrt ihr hier: Upgrade für PS5 & Xbox Series X kommt im Dezember – Das steckt drin

Was hat es mit dem Next-Gen-Upgrade für Destiny 2 auf sich? Am kommenden Dienstag, den 8. Dezember, bekommt Destiny 2 das neue große Update 3.0.1 spendiert. Dieser Patch behebt unter anderem einige Probleme von Destiny 2, Beyond Light und Season 12 , umfasst aber auch das von so manchem heiß erwartete Next-Gen-Upgrade für die neuen Konsolen PS5 sowie Xbox Series X und S.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. + 7 = zehn

Insert

You are going to send email to