Das Jahr 2020 neigt sich langsam dem Ende entgegen. Doch es gibt durchaus noch einiges zu tun in Destiny 2. Wir zeigen, worauf ihr euch bis Ende des Jahres noch freuen könnt.

Was ist gerade los bei Destiny 2? Bei Destiny 2 sind zahlreiche Hüter aktuell immer noch in die Inhalte der neuen Erweiterung Jenseits des Lichts (Beyond Light) vertieft, laufen dort beispielsweise den neuen Raid oder spielen neue Exotics wie die Sniper Wolkenschlag oder das Schwert Die Klage frei. Zudem läuft parallel dazu noch die Season 12, die Saison der Jagd, die ebenfalls neue Inhalte wie die Zorngeborenen-Jagden bietet.

Doch so langsam neigt sich das Jahr 2020 seinem Ende entgegen und da wird es traditionell bei Destiny 2 etwas ruhiger. Wir werfen deshalb einen Blick auf die Inhalte, die euch im nun angebrochenen, letzten Monat des Jahres noch erwarten.

Was bringt das Jahr 2020 noch?

Auch wenn es im Dezember vergleichsweise ruhig zugeht, so wartet doch der ein oder andere Inhalt auf euch.

Lord Saladin wacht über das Eisenbanner

Eisenbanner: Am 8. Dezember wird das erste Eisenbanner der neuen Season 12 an den Start gehen. Das dürfte Spielern erneut die Gelegenheit geben, ihr Powerlevel mit zusätzlichen Mächtigen und Spitzen Prämien zu pushen sowie einige neue Waffen und Rüstungsteile anzugreifen.

Wobei: So wirklich neu sind die Waffen und Ausrüstung nicht. Es handelt sich lediglich um bereits bekannte Items – 2 Waffen und ein Rüstungs-Set, nun aber mit einem neuen Powerlevel-Cap von 1.410.

Die beiden Waffen – mit neuen Perks – sind

das kinetische Scoutgewehr „Das führende Visier“ (aus Season 1)

sowie die kinetische Handfeuerwaffe „Die ruhige Hand“ (aus Season 1)

Bei den Rüstungen handelt es sich um das Set „Eiserner Wille“ (kam bereits in Season 8).

Übrigens, was im Zusammenhang mit dem Eisenbanner ebenfalls noch spannend ist: Aktuell wird bei Destiny 2 offenbar der alte, zerstörte Turm aus Teil 1 aufgebaut. Und die neue Eisenbanner-Quest aus Season 12 heißt „A Tower rebuilt“ oder auf Deutsch „Ein wiederaufgebauter Turm“. Es könnte also sein, dass wir im Rahmen dieser Quest einen Abstecher in den alten Turm machen. Es bleibt auf jeden Fall spannen.

Auch in Destiny wird es weihnachtlich

„Der Anbruch“: Beim Anbruch oder The Dawning handelt es sich um ein Winter-Event. Im Prinzip werden so die weihnachtlichen Festivitäten in der Welt von Destiny bezeichnet.

So bekommt der Turm der Letzten Stadt dann einen weihnachtlichen Look spendiert. Man kann dann nach verschiedenen Rezepten Plätzchen backen und sich festliche Beute sichern. Auch das Everversum bekommt dabei allerlei thematisch-inspirierte Items ins Inventar.

Zwar wurden bislang noch keine Details zum diesjährigen Anbruch-Event vorgestellt, doch man geht davon aus, dass es genau so oder zumindest ähnlich ablaufen dürfte, wie auch in den Jahren zuvor. Beginnen soll dieses Winter-Event übrigens am 15. Dezember und läuft dann bis zum 5. Januar 2020 – also bis ins neue Jahr hinein.

In den vergangenen Jahren wurde stets eine neue Event-Waffe eingeführt. Leaks sprechen diesmal wohl von einem Fusionsgewehr.

In den Trials of Osiris geht’s heiß her

Trials of Osiris mit neuen Inhalten: Eigentlich sollte die PvP-Spitzenaktivität „Prüfungen von Osiris“ mit Start von Beyond Light und der Season 12 mehr Spieler begeistern und in den Schmelztiegel locken – und zwar mit neuen Meister-Waffen (Adept) sowie Meister-Mods.

Doch dazu kam es bislang nicht und die Hüter warten immer noch auf die ersten Trials der neuen Saison. Denn die Prüfungen wurden seit dem Start der neuen Inhalte bislang aufgrund von Bugs und Glitches Woche für Woche verschoben. Kurzum: Von den neuen Adept-Waffen oder Mods hat noch immer keiner etwas gesehen.

Die letzte Info dazu von Bungie stammt vom 27. November.

Dort hieß es, dass die Trials für das (vergangene) Wochenende wieder deaktiviert wurden. Einen genauen Zeitpunkt für deren Start im Rahmen der neuen Season nannte man nicht, doch man rechnet damit (oder hofft zumindest), dass es jetzt im Dezember tatsächlich endlich losgeht.

Kommt noch dieses Jahr die Hawkmoon? Beyond Light sowie die Season 12 brachten bereits allerlei neue Exotics ins Spiel. Doch man weiß bereits aus offizieller Quelle, dass in der laufenden Saison der Jagd noch die ikonische Handfeuerwaffe Falkenmond (Hawkmoon) zurückkehren soll – offenbar als Belohnung am Ende einer Quest.

Dafür gibt es keinen Termin, doch es gibt Spekulationen, dass es möglicherweise noch dieses Jahr passieren könnte. Denn der bekannte Dataminer Ginsor entdeckte erst vor Kurzem zwei Ornamente für das „neue“ Waffen-Exotic in neuen Daten des Spiels.

Das halten einige wiederum für einen Hinweis darauf dass die Waffen bald ins Spiel kommen könnte. Sicher ist das aber nicht.

Wie sieht es bei euch aus? Wird es gegen Ende des Jahres auch bei euch weniger mit Spielen? Oder zockt ihr gerade über die Feiertage dann mehr? Auf welche Inhalte zum Ende des Jahres freut ihr euch am meisten?

