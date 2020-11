Destiny 2 bestätigt: Zwei ikonische Hüter sind schwul – Und das war nie geheim

Für einige hat es sich bereits angedeutet, nun ist es offiziell: 2 legendäre Hüter aus Destiny 2 sind tatsächlich homosexuell und ineinander verliebt.

Das hat Bungie nun bestätigt: Da es in letzter Zeit einige Diskussionen rund um dieses Thema gab, meldete sich nun der Narrative Designer Robert Brookes von Bungie und machte unmissverständlich klar: Ja, die Charaktere Saint-14 und Osiris sind schwul. Und sind es schon immer gewesen.

Auf Twitter eröffnete Brookes, dass er diese zwei Charaktere als schwul schreibt, seit er bei Bungie ist. Denn das waren sie Lore-technisch auch vor seiner Zeit schon. Es wurde nur nie eindeutig gesagt.

Doch als er sah, wie viele Unklarheiten in der Community schon bei Dingen wie „Ist Zavala ein Erwachter?“ bestehen, dachte er nun kürzlich, er sollte vielleicht einfach hierzu was sagen.

Denn dass die zwei NPCs schwul sind, ist ihm zufolge kein Geheimnis, keine Spekulation oder kein Puzzle, das die Community lösen soll. Es sind einfach die beiden.

Was hatte es mit den Spekulationen auf sich? Vermutet hatten das einige Fans schon seit längerer Zeit, doch seit Beginn der neuen Saison 12 stießen aufmerksame Spieler auf Hinweise in der Lore, dass der mysteriöse Warlock und die Vex-Vernichtungsmaschine Saint mehr als nur Kumpels sein könnten. So einiges deutete auf Romantik oder gar Liebe zwischen den beiden hin.

So hat Osiris beispielsweise Notizen von Saint gefunden, die dieser auf seinem Schiff versteckt hatte. Dort spricht Saint von Osiris als „seinem feurigen Phönix“. Unter anderem machte auch der Vagabund in einem Dialog Anmerkungen zu den beiden – dass sie wohl zusammen seien.

Der Warlock Osiris

Entsprechend gab es dann einige Diskussionen in der Community, ob da tatsächlich mehr im Spiel sein könnte, als reine Kameradschaft, wenn Osiris schon die Zeit bricht, um seinen Freund vor dem Tod zu retten und dabei das Schicksal der gesamten Welt aufs Spiel setzt.

Mit den neuen Hinweisen sah das für einige immer mehr nach Liebe aus – und nun haben wir auch offiziell die Gewissheit.

So kommt es an: Bei der Community kommt diese Nachricht bisher gut an. Viele halten das für wichtig – nicht nur für das Spiel, sondern auch als generelles Statement von Bungie als weltoffenes Studio, das öffentlich für Toleranz und Vielfalt einsteht.

Zwar hatte Destiny in der Vergangenheit bereits homosexuelle Charaktere angedeutet, doch keine solch zentralen Figuren wie Osiris oder Saint-14. So hat Ana Bray, die jetzt im Rahmen der „Beyond Light„-Story nun wieder etwas stärker ins Rampenlicht rückte, eine Beziehung mit einer anderen Frau. Der Erwachten-Königin Mara Sov werden immer wieder Liebeleien mit Lord Shaxx nachgesagt, doch laut Lore gilt ihre wahre Liebe Sjur Eido, die während der Riff-Kriege getötet wurde.

Wer sind die beiden überhaupt genau? Dabei handelt es sich um zwei wichtige Lore-Charaktere aus dem Destiny-Universum

den Warlock Osiris – den Mentor von Ikora Rey und einstigen Vorhut-Commander (bevor er vom Sprecher ins Exil geschickt wurde).

und den Titanen Saint-14 – einen der berühmtesten Titanen in der Geschichte der Letzten Stadt, der sich selbst ganz beiläufig als „den größten Titanen, der jemals gelebt hat“ bezeichnet. Er diente als erster Titan-Vorhut-Anführer und war die rechte Hand des Sprechers.

Beide haben eine fesselnde, mystische Hintergrundgeschichte und rückten in der Season 9 im Rahmen der Story verstärkt in den Fokus. Dort mussten wir Osiris dabei helfen, Saint-14 zu retten (woran der Warlock selber scheiterte). Seit seiner Rettung steht der 14. Heilige nun im Turm-Hangar und leitet die Prüfungen von Osiris. Und auch Osiris ist im Rahmen der Season 12 wieder da und arbeitet mit uns sowie mit Uldren zusammen, um neue Schar-Konstrukte auszuschalten.

Doch wie wir nun wissen, verbindet die beiden offenbar weit mehr als nur „die Arbeit als Hüter“. Was haltet ihr von dieser Bekanntgabe? Blickt ihr nun anders auf Saint und Osiris beziehungsweise könnte einige Lore-Fetzen oder Story-Entwicklungen besser nachvollziehen? Mehr zu den beiden Charakteren erfahrt ihr übrigens hier: Warum die Season 9 wichtig für Lore-Fans werden könnte