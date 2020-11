Bungie entwickelt seit 3 Jahren neue Spiele – Fans von Destiny 2 kritisieren das

Der Boss von Bungie hat in einem Interview über die Entwicklung neuer Projekte gesprochen, für die sie massiv Talente anheuern. Die Hüter fragen sich jetzt aber: hat das Auswirkungen auf Destiny 2?

Der CEO von Bungie, Pete Parsons, hat in einem Interview über das Studio hinter Destiny 2 sowie deren Pläne für die Zukunft gesprochen. Dabei ging er stolz darauf ein, dass seit 3 Jahren an anderen Projekten gearbeitet wird, für die das Studio aktuell große Investments tätigt. Gerade das sorgt jetzt für Kritik bei den Hütern.

Um dieses Interview geht’s: Am 27. November sprach Peter Parsons mit GameCentral (via Metro). Gegen Ende des Interviews rückte der Fokus deutlich weg von Destiny 2 und der neuen Erweiterung Beyond Light, hin zu Bungies Zukunft als Studio und neuen Projekten.

Den Titeln wolle man massig von „Bungies Secret Sauce“ beimischen – dem Geheimrezept, dass Bungie-Games so köstlich mache. Laut Parsons wird schon seit 3 Jahren, also seit 2017, an den neuen Titeln gebrütet.

Fing man zunächst mit einem kleinen Team die Arbeit an, heuert man in letzter Zeit mit rasender Geschwindigkeit neue Mitarbeiter an. Die „neuen Talente“ und das daraus resultierende Team sind für Bungie die wichtigste Ressource im ganzen Studio.

Noch wichtiger als neue Games rauszubringen, ist laut Parsons die Frage:

Wie bauen wir Teams auf, die wissen, wie man zusammenarbeitet und – was am wichtigsten ist – magische Dinge erschafft?

Im Interview hieß es, Bungie heuere so viele neue Mitarbeiter an, dass „fast ein Viertel davon noch nie einen Fuß ins Studio gesetzt hat“. Dies bezieht sich darauf, dass Bungie seit einiger Zeit zu großen Teilen im Home-Office arbeitet – auch Destiny 2 wird von zu Hause weiterentwickelt.

Der starke Fokus auf die neuen Projekte, deren Früchte wir irgendwann vor 2025 sehen sollen, erhitzt jetzt aber auch die Gemüter einiger Destiny-Spieler.

Parsons ist seit 2016 der CEO von Bungie. Sein Vorgänger Harold Ryan hat übrigens inzwischen eine neue Spiele-Schmiede ins Leben gerufen, die mit mittlerweile 100 Mitarbeitern an der Revolution von Blockbuster-Titeln arbeitet:

Weil es Destiny 2 schlecht geht, regnet es Kritik für Bungies Politik

Dass Bungie wächst und sich als Studio weiterentwickelt, sollte eine frohe Kunde sein. Doch stattdessen regnet es teils harsche Kritik für die Aussagen Parsons und die Pläne für Bungies Zukunft.

Warum sind die Hüter sauer? Der Tenor der Kritik ist dabei einhellig (via PCGamer):

„Deshalb sind D2-Veröffentlichungen also nur das absolute Minimum, sie leiten Ressourcen in ein anderes Spiel.“

„Es ist erstaunlich, zu sehen, wie ein Entwickler innerhalb der Spanne von zwei Veröffentlichungen von der Produktion unglaublicher Spiele bis zum totalen Absturz fällt.“

„Es muss ein tolles Gefühl sein, zum Destiny-2-Team zu gehören, mit dem Minimum an Unterstützung und Ressourcen, die ihnen zur Verfügung gestellt werden. Soweit ich weiß, konzentriert sich die überwiegende Mehrheit von Bungies Entwicklern auf diese neuen Titel, wobei das D2-Team nur ein Minimum an Unterstützung erhält.“

Die Hüter fühlen sich betrogen, ihr Destiny 2 wird gefühlt zurückgelassen und die neuen Talente und Investments kommen den neuen Projekten zugute.

Würde es Destiny 2 blendend gehen, sähen die Reaktionen womöglich anders aus. Doch seit 2018 der Heilsbringer Forsaken an den Start ging und dem Split zwischen Bungie und Activision Blizzard kein halbes Jahr später, herrscht im Prinzip eine Phase der Dauer-Kritik.

Ob die Entwicklung anderer Spiele bei Bungie einen Einfluss – positiv wie negativ – auf Destiny 2 hat, kann wohl aktuell niemand mit Gewissheit sagen.

Was wissen wir zur Zukunft von Destiny 2 und den neuen Projekten bei Bungie?

Der Kurs für die Zukunft von Destiny 2 ist schon für die nächsten Jahre gesetzt:

Kürzlich erschien die Erweiterung „Beyond Light“ (November 2020), die als Auftakt einer Trilogie dient.

2021 erscheint dann das nächste Kapitel „Witch Queen“.

2022 beendet „Lightfall“ dann die Trilogie und führt die Saga von Licht gegen Dunkelheit (vorerst) zu Ende.

Wie es dann weitergeht, ist bisher ungewiss. Wir wissen aber, dass Bungie an Destiny 2 festhält und es zu einem Action-MMO ausbauen will, dass die Highlights von Destiny 1 und dem Nachfolger vereint. Und offenbar ist die Geschichte von Destiny 2 mit Lightfall noch nicht komplett zu Ende erzählt, wie Bungie gegenüber MeinMMO in einem Interview verriet.

Bring Beyond Light genug mit, um die Hüter zu versöhnen?

Für viele gilt Beyond Light jetzt als eine Art letzte Chance für Destiny 2. Wenn Bungie bei dem DLC versagt, drohen so manche Spieler damit, ihre Hüter-Karriere an den Nagel zu hängen.

Neue IP der Destiny-Macher – was wissen wir zu „Projekt Matter“?

Auch wenn Bungie seit 3 Jahren an anderen Projekten als Destiny 2 brütet, tappen wir diesbezüglich weitestgehend im Dunkeln.

Das ist bekannt:

Wie seht ihr das? Denkt ihr, dass Bungie Destiny 2 stiefmütterlich behandelt oder kommen die neuen Talente und das vernetze Team dem ganzen Studio, also auch Destiny 2, zugute? Sagt es uns doch in den Kommentaren.