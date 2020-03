Destiny 2 und das Corona-Virus: „Das ist ernst, Leute“

Die Entwicklung von Destiny 2 findet seit gut drei Wochen wegen des neuartigen Corona-Virus im Home Office statt. Ein Manager von Bungie erklärt nun, wie man mit der Krise umgeht und welche Auswirkungen sie auf das Studio haben wird.

Am 5. März gab Bungie bekannt, dass Destiny 2 ab sofort aus dem Home-Office entsteht. Jetzt erklärt der Betriebsleiter, wie man den Wechsel schaffte und welche Auswirkungen das auf Destiny 2 haben wird.

Wer spricht da? Es spricht der Chief Operating Officer von Bungie, Patrick O’Kelley, mit der Seite IGN. Er ist der Betriebsleiter im Unternehmen und für den organisatorischen Ablauf der Betriebsprozesse zuständig.

O’Kelley ist seit 2008 bei Bungie, war Executive Producer für Destiny 1 und ist seitdem weiter im Management aufgestiegen.

So hat Bungie von dem Virus erfahren: O’Kelley sagt, man hat bei Bungie früher als anderswo damit begonnen, sich mit dem Virus zu beschäftigen. Denn sie waren durch ihren chinesischen Partner NetEase vorgewarnt.

O’Kelley hat sich daraufhin mit dem Virus auseinandergesetzt. Im Bundesland Washington, wo auch Bungie sitzt, gab es frühe Fälle. Der Betriebsleiter orientierte sich etwa daran, was in Italien los war, um daraus Lehren zu ziehen.

Schon Mitte Februar informierte man alle Mitarbeiter des Studios über die Situation, damit die nicht überrascht sein würden.

Im Nachhinein sieht O’Kelley das als wichtigen Wendepunkt:

Es müsse sich nicht jeder darum kümmern, die Umstellung auf Remote Work hinzubekommen, aber es brauche eine kleine Gruppe von Leuten, die sich darauf konzentrieren, die Probleme zu lösen und die bereit sind, harte Arbeit hineinzustecken, sagt O’Kelley.

Das war der Vorteil von Bungie: Das Studio arbeitet von Seattle aus, das ist eine kalte Region der USA. Bis zur Grenze nach Kanada sind es nur 160 Kilometer.

Daher ist man bei Bungie schon immer darauf eingestellt, dass man eine Weile zu Hause arbeiten muss.

Wir leben in einer Erdbeben-Zone, wir haben Schnee-Tage, all diese Sachen. Also gibt es eine grundlegende Bereitschaft, dass wir in der Lage sein müssen, von zu Hause aus zu arbeiten.

Patrick O’Kelley