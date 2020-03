Das Corona-Virus (Covid-19) hat weltweite Auswirkungen, die nun auch bei Bungie, den Entwicklern von Destiny 2, spürbar werden. Die Entwickler müssen sich umstellen und verlagern ihre Arbeit aus dem Großraumstudio in die eigenen vier Wände.

Was passiert gerade bei Bungie? Bungie hat sich entschlossen, seine Mitarbeiter ab sofort und bis auf Weiteres ins Home Office zu schicken – und das weltweit.

Dazu hat man bereits in kürzester Zeit ein Netzwerk mit entsprechender Software und Kommunikationsmitteln aufgebaut, mit dessen Hilfe man die tägliche Arbeit in allen Bereichen auch außerhalb des Großraumstudios in Seattle aufrechterhalten kann.

Dieses Netzwerk wurde nun aktiviert, die Entwickler und Mitarbeiter anderer Bereiche arbeiten nun also von zu Hause aus.

Sicherheit geht vor

Warum machen sie das? Grund dafür ist die weltweite Ausbreitung des Corona-Virus. Das aus China stammende Covid-19 hat nämlich mittlerweile nicht nur die USA erreicht, sondern ist dort schwerpunktmäßig unter anderem im Großraum Seattle aufgetreten – also genau dort, wo sich Bungies Studio befindet.

Mit diesem Schritt will Bungie zur Eindämmung des Virus beitragen und die Gesundheit sowie Sicherheit seiner Mitarbeiter vorbeugend schützen, indem man sie von potenziellen Ansteckungs- und Verbreitungsherden wie beispielsweise einem Großraumstudio fernhält. Die Maßnahmen gelten aber für Bungies Personal weltweit.

Was für Auswirkungen hat das auf Destiny 2? Das alles sei zwar eine große Umstellung für Bungie, doch den Worten des Studios zufolge will man die Arbeit an Destiny 2 trotzdem bestmöglich aufrechterhalten. Man geht davon aus, dass man es mit der geschaffenen Grundlage für Home Office auch schafft.

Die Inhalte für die neue Season stehen schon fest

Man steht weiterhin zu den kommunizierten Content-Plänen. Die Season 10, die Saison der Würdigen, soll wie geplant am 10. März an den Start gehen. Auch die Rückkehr der Trials am 13. März sei nicht in Gefahr.

Zudem will man Destiny 2 während dieser Zeit weiterhin pflegen und mit kritischen Updates versorgen – auch wenn die Frequenz der Patches auf kurze Sicht beeinträchtigt sein könnte. Hier werde man die Spieler bestmöglich auf dem Laufenden halten.

Auch die Entwicklung des Spiels soll von zu Hause aus weiterlaufen. Generell sollen Fans also nicht wirklich viel von der Umstellung merken.

Habt auch ihr bereits Einschränkungen wegen des Corona-Virus zu spüren bekommen?