In der Saison der Würdigen bietet Destiny 2 einen neuen Season Pass. Wir werfen einen Blick auf die Belohnungen und erzählen euch, was ihr alles wissen müsst.

Das steckt hinter dem Season-Modell: Bei Destiny 2 erhaltet ihr aktuell neue Inhalte durch die sogenannten Seasons. Diese laufen drei Monate lang und führen beispielsweise die Story fort und bringen neue Aktivitäten, Quests sowie thematischen Loot.

Mit jeder neuen Season erhalten alle Destiny-Spieler zudem einen Season Pass. Darin befinden sich allerhand Prämien. Um an die Belohnungen zu kommen, müsst ihr nur Destiny 2 spielen.

Der Season Pass levelt nebenbei durch Erfahrung aus allen Aktivitäten und Beutezügen. So schaltet ihr mit den XP nacheinander die 100 Saison-Ränge frei und freut euch unter anderem auf starke Waffen, schicke Cosmetics und nützliche Ressourcen.

Die „Siebter Seraph“-Rüstung steckt im Season Pass

Die besten Belohnungen und Prämien in Season 10

So funktionieren saisonale Rang-Prämien: Wirklich jeder Hüter hat Zugriff auf die Belohnungen aus den Rang-Prämien. Aber bei den 100 Rängen unterscheidet Destiny 2 zwei Pfade:

Die freie Schiene: Diese ist für alle kostenlos und setzt keine Inhalte oder Erweiterungen voraus. Ihr findet sie in der oberen Hälfte der saisonalen Rang-Prämien.

Die Premium-Schiene: Besitzer des Saison-Passes haben neben der oberen Reihe auch Zugriff auf die Belohnungen in der unteren Hälfte der Rang-Prämien.

In beiden Pfaden erhaltet ihr Ressourcen, Engramme und seltene Materialien. Neben diesen nützlichen Gegenständen gibt es aber auch richtige Highlights unter den Rang-Prämien, die das Hüter-Herz höher schlagen lassen.

Der Season Pass bietet für jeden Spieler etwas

Das sind die besten Rang-Belohnungen: Wir haben euch einige der interessantesten und besten Items aus den 100 Rängen herausgesucht. Dabei stellen wir sowohl die freie, als auch die Premium-Schiene vor.

Diese coolen Prämien können alle Hüter freispielen:

Das neue exotische Automatikgewehr „Tommys Streichholzbriefchen“ – Die schicke Waffe gibt’s für Season-Pass-Besitzer sofort auf Rang 1 und für alle in der freien Belohnungs-Schiene auf Rang 35. Die Waffe tritt in die Fußstapfen des mächtigen Exotics Symmetrie aus Season 9.

Zwei neue legendäre Waffen – Auf Rang 30 gibt es eine SMG und auf Rang 45 wartet eine Schrotflinte auf jeden Spieler

Saisonale Rüstungs-Sets – Für jede Hüter-Klasse warten legendäre Rüstungen auf die Freischaltung. Auf Belohnungs-Stufe 25 haben alle Destiny-Spieler das Set komplett. Mit dem Season Pass erhaltet ihr das Set auf Rang 1. Über alle Ränge sind zusätzliche Duplikate der Rüstungen verteilt.

Exotische Engramme – Damit stockt ihr euer exotisches Arsenal an Waffen und Rüstungen auf

Mit dem Season Pass warten diese zusätzlichen Highlights:

Universale Rüstungs-Ornamente – Mit den Ornamenten verändert ihr das Aussehen aller legendärer Rüstungen und passt sie dem saisonalen Thema an. Auf Rang 97 sind alle Ornamente freigeschaltet.

Ornamente für Saison-Waffen – Für alle drei Waffen aus dem Season Pass erhaltet ihr als Rang-Prämien schicke Skins

Legendärer Finisher – Schon auf Rang 10 gebt ihr euren Feinden mit einem neuen Gnadenstoß den Rest

Exotische Geste – Rang 99 gibt euch Zugriff auf ein eindrucksvolles Emote

Booster – Verteilt über den Season Pass erhaltet ihr Boni auf Erfahrung, Katalysator-Fortschritt und Drops

Die kompletten saisonalen Rang-Prämien könnt Ihr Euch selbst auf der Bungie-Seite anschauen. Am 9. Juni endet die Saison der Würdigen und der Season Pass, mit allen Rängen und Prämien, verschwindet.

Das Exotic Tommys Streichholzbriefchen gibt’s für alle Destiny-Spieler

Das bietet der Season Pass in der Saison der Würdigen

So kommt ihr an den neuen Season Pass: Um Zugriff auf alle saisonalen Rang-Prämien vom Season 10 zu haben, wird der Season-Pass benötigt. Dieser kann ingame für 1.000 Silber erworben werden. Das entspricht in etwa 10 €.

Alle Besitzer der Collectors Edition sowie Digital Deluxe Edition von Shadowkeep haben ohnehin vollen Zugriff auf alle Seasons von Jahr 3. Entscheidet Ihr Euch zur Saision der Würdigen zum Kauf der Erweiterung Shadowkeep, bekommt ihr vollen Zugang zum aktuellen Season Pass.

Spielt ihr auf mehreren Plattformen via Cross-Save, habt Ihr Zugang auf euren Season Pass. Bungie sagt, dass dieser zwischen den Konten geteilt werden kann.

Thematische Waffen aus Season 10

Neue Aktivitäten und Quests: Ihr erhaltet durch den Season Pass Belohnungen und Prämien durch die Rangaufstiege. Aber auch abseits der Ränge warten einige Besonderheiten auf die Hüter.

Unter anderem erhaltet ihr Zugriff auf:

Exotische Quests

Legendäre Verlorene Sektoren

Wöchentliche Herausforderungen

Neue Triumphe, Beutezüge und saisonale Lore-Bücher

Ausführlicher mit den neuen Inhalten und Aktivitäten der Season 10 haben wir uns hier beschäftigt. Dort findet ihr auch eine detaillierte Roadmap. Diese zeigt, was allen Destiny-Spielern die nächsten drei Monate versüßen soll.

Seht euch hier den offiziellen Trailer der Season 10 auf Deutsch an:

