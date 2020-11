Länger kein Destiny 2 gespielt? Das müssen Rückkehrer vor Beyond Light wissen

Ihr habt länger kein Destiny 2 gespielt und wollt mit der neuen Erweiterung Beyond Light voll durchstarten? MeinMMO bringt euch auf den neusten Stand, damit ihr euch nicht vor anderen Hütern verstecken müsst.

Am 10. November erscheint die Erweiterung Beyond Light (Jenseits des Lichts) und läutet damit das 4. Destiny-Jahr ein. Ihr überlegt, euch wieder in eure Hüter-Klamotten zu zwängen und das Universum nach Loot zu durchstreifen, aber wisst nicht so ganz, was hat sich in Destiny 2 getan in eurer Abwesenheit?

Hier seid ihr genau richtig, denn wir bringen euch auf den neusten Stand, damit ihr entspannt den neuen Content aus Beyond Light genießen könnt.

MeinMMO klärt hier solche Fragen wie:

Brauche ich alte DLCs um Beyond Light zocken zu können?

Was ist der Unterschied zwischen Beyond Light und der Saison der Jagd?

Wird mir der (Wieder)Einstieg leicht gemacht?

Was ist ein Destiny-Inhalts-Tresor (Content Vault) und warum gibt’s das überhaupt?

Warum schimpfen alle über den Waffenruhestand (Sunsetting)?

Kann ich mich auf die neue Erweiterung vorbereiten?

Brauche Shadowkeep und Forsaken für Destiny 2: Beyond Light?

Gibt es DLC-Voraussetzungen? Nein! Ihr benötigt keinen alten Content, um die neuen Inhalte von Destiny 2: Beyond Light spielen zu können.

Alle Spieler erleben die gleiche Erweiterung, wenn sie sich Destiny 2: Jenseits des Lichts kaufen.

Selbst wenn ihr „nur“ die Free2Play-Version Destiny 2: New Light besitzt, könnt ihr euch die neuen Locations anschauen. Das meiste des neuen Contents steht euch aber nur nach dem Kauf der Erweiterung zur Verfügung.

In Beyond Light betretet ihr den Eismond Europa

Habt ihr jedoch die Inhalte aus den beiden großen Erweiterungen der Vergangenheit verpasst und wollt diese nachholen, müsstet ihr sie aber separat erwerben. Inhalte wie Raids, Quests, Exotics oder die Story aus

sind nicht in Beyond Light enthalten.

Erzähl mir mehr über die Season of the Hunt von Destiny 2

Das hat es mit Season 12 auf sich: Je nachdem wie lange eure Destiny-Pause gewesen ist, könnte euch das aktuelle Season-Modell verwirren. Season 12, die Saison der Jagd, erscheint parallel zur Erweiterung Beyond Light und läuft bis zum Februar 2021.

Hier die wichtigsten Infos im Schnelldurchlauf:

DLCs bringen traditionell viel Content auf einmal und neue DLC-Locations – Mit Beyond Light kommt Europa und das Kosmodrom aus Destiny 1 teilweise zurück

Eine Season hat ein klares Start- und End-Datum und spielt in bekannten Gebieten

Seasons verteilen über einen bestimmten Zeitraum kleinere Content-Häppchen, um euch so immer wieder Gründe zum Anmelden zu bieten

Ihr müsst die Season 12 nicht kaufen, um Beyond Light zocken zu können

Viele Inhalte wie das saisonale Artefakt, der Season Pass oder Events und sogar neue Ausrüstung kosten euch nichts und sind frei für alle Destiny-Spieler

Käufer einer Season (etwa 10 €) erhalten aber zudem mehr Loot aus dem Season Pass und Zugriff auf beispielsweise Quests oder Aktivitäten

Die Story von Season 12 und Beyond Light sind unabhängig voneinander – über die 4 Seasons von Jahr 4 wird aber ein Handlungsbogen aufgebaut, der dann in die nächste große Erweiterung von 2021 mündet

Das ist die Roadmap für Season 12 und den Start von Beyond Light

So, nun wisst ihr, ob ihr etwas beim Kauf beachten müsst. Was ist jetzt aber anders, wenn ihr euch das erste Mal in Beyond Light anmeldet und wer hilft euch, sich zurechtzufinden?

Destiny 2 greift zurückkehrenden und neuen Spielern unter die Arme

Das bringt der neue Anfang: Wenn man so im Destiny-Trott ist, merkt man nicht, wie komplex Destiny 2 eigentlich geworden ist. Das kann neue und zurückkehrende Spieler abschrecken – das hat auch Bungie bemerkt und schafft Abhilfe.

Ab dem 10. November erwartet euch ein neuer Einstieg. Der erstreckt sich über mehrere Missionen und führt euch durch die zurückkehrende Destiny-1-Location Kosmodrom.

Hier werden neue Spieler an die Hand genommen und lernen alle Grundlagen des Hüter-Lebens

Auch Veteranen können die Missionen problemlos spielen und ihr Wissen auffrischen

Dafür wird ein neuer NPC eingeführt: Euer Trainer wird Shaw Han

Um euer Level müsst ihr euch auch keine Sorgen machen: In Beyond Light erhalten alle Spieler das gleiche Startlevel 1.050. So können alle den neuen Content zocken – selbst, wenn sie lange pausiert haben und beim Powerlevel scheinbar hoffnungslos zurückliegen.

Shaw Han bringt euch eure ersten Lektionen im Kosmodrom bei

Das müsst ihr über die Destiny-Content-Vault wissen

Wenn ihr Destiny 2 ab dem 10. November startet und Shaw Han im Kosmodrom ansteuern wollt, wird euch sofort im Menü ein großer Unterschied auffallen: Das halbe Spiel fehlt ja!

Mit Beyond Light wird Destiny nämlich um diese 5 Locations ärmer:

Io

Titan

Mars

Merkur

Die Leviathan

Diese Planeten und Locations wandern samt ihrer Quests, PvP-Maps, Strikes und allem, was ihr bisher dort gefunden habt, in die sogenannten Destiny-Content-Vault (Inhalts-Tresor). Es verschwinden aber auch Aktivitäten wie die Schmieden der Schwarzen Waffenkammer oder die Dungeon-artigen Missionen wie Stunde Null und die Wisper-Mission.

So wird die Karte von Destiny 2 ab 1. November aussehen

Warum streicht Destiny 2 Inhalte? Dafür gibt es mehrere Gründe. Einer ist, dass Destiny 2 nicht endlos wachsen kann. Die Inhalte im Tresor sind aber nicht für immer verloren. Sie werden aus dem Spiel genommen, um in Ruhe von Bungie überarbeitet zu werden.

Zudem bringt Bungie nach und nach die Highlights aus Destiny 1 zurück. Stellt euch die Content-Vault also als eine Art Ressourcen Pool vor, in dem Content aus Destiny 1 und Teil 2 schlummern. Schon angekündigt ist, dass noch in Jahr 4 der Kult-Raid „Gläserne Kammer“ dadurch spielbar wird.

Okay, nun seid ihr auf den Schock zum Start von Beyond Light vorbereitet. Wenn ihr darüber mehr wissen wollt, findet ihr hier eine Auflistung aller verschwindenden Inhalte und mehr Zusatzinfos:

Waffenruhestand – Worüber streitet die Community da so heftig?

Das hat es mit Sunsetting auf sich: Das wohl umstrittenste Feature von Beyond Light ist der sogenannte Waffenruhestand (Sunsetting). Das bedeutet, dass ihr Items nun nicht mehr endlos hochinfuideren, also aufleveln, könnt.

Jedes betroffene Ausrüstungsstück besitzt eine Art Haltbarkeitsdatum. Ist das erreicht, wird es für Endgame-Content quasi nutzlos

Gerechnet wird in Seasons: Ein neues Item ist 3 Seasons nach der Ursprungs-Season „voll brauchbar“

eine Knarre aus Season 12 kann also bis Season 15 mithalten, aber in Season 16 ist Schluss – zumindest mit was die Effektivität für das Endgame angeht

Davon betroffen sind legendäre Waffen und Rüstungen

Exotics sind nicht betroffen

Teilweise sind Items aus Aktivitäten wie Raids länger haltbar und damit auch in späteren Seasons relevant

Wozu das Ganze? So möchte Bungie weiterhin mächtige Waffen ins Spiel bringen, sich aber keine Sorgen darum machen, wie lange das Teil ein Plagegeist für die Balance ist.

Das Thema führt seit seiner Ankündigung zu hitzigen Diskussionen, auch auf MeinMMO:

Wichtig ist: Die Ausrüstung löst sich nicht auf oder dergleichen, kann nur nicht mehr gelevelt, aber trotzdem noch benutzt werden. Ihr könnt also im normalen Schmelztiegel eure „Lunas Geheul“ nutzen, aber im Eisenbanner oder den Trials wird der Schaden nicht reichen.

Gibt es noch Fragen? So, nun solltet ihr bei allen wichtigen Themen rund um Beyond Light mitreden können.

Habt ihr noch weitere Fragen, die ihr vor eurem Start gerne geklärt hättet? Sagt es uns doch in den Kommentaren.

Wenn ihr schon jetzt zurückkehrt und nicht so ganz wisst, wie ihr die letzte Woche vor der Erweiterung nutzen oder wie man sich vorbereiten soll, schaut doch hier vorbei:

