Destiny 2 rät: Gebt euer Erspartes aus, weil in Beyond Light Items verschwinden

Destiny 2 spricht endlich über Themen wie Wirtschaft, Materialien und angepasste Wechselkurse von Jenseits des Lichts und zukünftigen Seasons. Das interessiert besonders Vielspieler, denn die sitzen auf einem gewaltigen Berg von Items, der bald schrumpfen wird.

Wenn die große Erweiterung Beyond Light (Jenseits des Lichts) am 10. November startet, finden zahlreiche Änderungen ihren Weg ins Spiel. Bungie hat nun verraten, was sich in Bezug auf die Wirtschaft im MMO-Shooter tut. Ihr werdet euch von vielen Items trennen müssen und mit eurem Destiny-Reichtum anders haushalten müssen.

Das passiert mit euren Materialien: Seitdem bekannt ist, dass mit dem Start von Jahr 4 zahlreiche Planeten und Quests in den Destiny-Inhaltstresor verschwinden, fragen sich die Hüter, was geschieht mit den Materialien und Ressourcen dieser Locations?

Die planetaren Materialien

Phasenglasnadeln (Io)

Alkane-Staub (Titan)

Simulationssamen (Merkur)

Seraphit (Mars)

bleiben in Beyond Light und Season 12 unverändert. Ihr könnt sie weiterhin bei Händler ausgeben oder eintauschen.

Mit Start der Season 13 (Frühjahr 2021) akzeptieren aber keine Händler mehr die Materialien. Habt ihr am Ende der bald startenden Saison der Jagd noch Materialien davon über, könnt ihr sie bei Spider gegen Glimmer tauschen. Der Wechselkurs soll dann aber nicht lukrativ sein.

Bungie rät euch, gebt das Zeug vorher aus.

Wir wissen endlich, was mit den angesammelten Materialien passiert

Über 30 Items verschwinden in Beyond Light

Loggt ihr euch am 10. November ein, wird euer Tresor und Inventar deutlich ausgemistet. Denn Bungie entfernt automatisch zahlreiche Items unwiederbringlich.

Dazu zählen Items, die einfach keinen Platz mehr im Spiel haben. Also sowas wie Resonanz-Stämme für Schläferknoten oder Gambit-Synths, da der Modus überarbeitet wird.

Auf der anderen Seite gehts aber auch den „sentimentalen“ Items an den Kragen. Ihr werdet euch von Caydes Nudelsuppe-Coupon verabschieden müssen. Diese Gegenstände hatten nie einen wirklichen Nutzen, dienten aber als Erinnerung an vergangene Tage oder waren Event-Gags von Bungie.

Die vollständige Liste umfasst mehr als 30 Einträge. Ihr findet sie hier auf Bungies Webseite auf Deutsch:

Änderungen für Spider, den Season Pass und das Everversum in S12

Das passiert mit Spider: Der Schwarzmarkthändler Spider aus der Wirrbucht bleibt vom Prinzip unverändert. Doch zwei wichtige Änderungen erhält er zum Start von Beyond Light:

Spider verkauft keine Legendären Bruchstücke mehr – Laut Bungie wurde das Angebot einfach von den Hütern nicht genutzt, daher entfällt es.

Der NPCs verkauft stattdessen bald Verbesserungsprismen. Die seltene Ressource benötigt ihr zum Upgraden von Ausrüstung. Die Kosten sind jedoch recht hoch angesetzt: 400 Legendäre Bruchstücke pro Prisma und ihr könnt pro Woche nur 3 kaufen

Verbesserungskerne haben ab dem DLC einen festen Preis: 30 Legendäre Bruchstücke kostet ein Kern, ihr pro Tag 5 erwerben – vorher verdoppelte sich der Kauf bei jedem Kern, angefangen bei 10 Bruchstücke.

So wird Season Pass spendabler: Auch der Season Pass bleibt im Grunde unverändert. Weiterhin findet ihr hier eine freie Schiene für alle Spieler und eine Premium-Schiene für zahlende Hüter. Darin enthalten sind weiterhin Waffen, Rüstungen, Cosmetics und Ressourcen.

Eine wichtige Änderung gibt’s aber. Bungie fügt mehr Glanzstaub für das Everversum als Belohnung hinzu:

Der kostenlose Pfad im Saisonpass bietet jetzt 7.500 Glanzstaub

Der erworbene Pfad bietet jetzt 3.000 Glanzstaub

Wöchentliche Beutezüge gewähren jetzt 100 Glanzstaub

Bungie sagt dazu (via TWaB): „Mit diesen Änderungen wird die große Mehrheit der Spieler mehr Glanzstaub verdienen als zuvor. Eines unserer Ziele hier ist es, ohne ein System auszukommen, das euch dazu drängt, jede einzelne Woche zu versuchen, alle Wöchentlichen Beutezüge für alle drei Charaktere abzuarbeiten“

Das müsst ihr zu Glanz-Engrammen wissen: In den Glanz-Engrammen stecken die Cosmetics aus dem Everversum, Destinys Cashshop. Mit Beginn der Saison der Jagd werden die Glanz-Engramme nun alle Everversum-Inhalte von Saison 1 bis drei Saisons vor der aktuellen Saison enthalten.

Saison 12: Glanz-Engramme enthalten alle Inhalte aus den Saisons 1 bis 9.

Saison 13: Glanz-Engramme enthalten alle Inhalte aus den Saisons 1 bis 10.

Bedenkt, dass besondere Event-Cosmetics wie aus dem aktuellen Halloween-Event nicht im Loot-Pool landen.

Solche Kostüme könnt ihr euch für Glanzstaub oder Silber im Everversum holen

Was ist mit den Beutezügen? Im April 2020 sprach Bungie davon, dass man das bestehende Beutezug-System gründlich überarbeiten möchte. Diese Änderungen umfassen beispielsweise die Möglichkeit EXP und saisonale Materialien zu erhalten. Viele Spieler beschweren sich, dass Destiny 2 ein „Beutezug-Simulator“ geworden sei.

An einem Großteil der Änderungen wird aber noch geschraubt. Wenn wir 2021 auf Season1 3 zugehen, möchte Bungie mehr darüber verraten.

Was haltet ihr von den Änderungen an der Wirtschaft, die in weniger als 2 Wochen aktiv werden? Trauert ihr den Items hinterher, die sich wie von Zauberhand auflösen oder begrüßt ihr die Änderungen?

Zudem hat Bungie unsere treuen Begleiter, die Geister generalüberholt in Beyond Light. Dazu hieß es im TWaB ergänzend, dass ihr auf Geistern keine Perks mehr braucht, um Sparrows schneller zu rufen. Denn von Hause aus werden eure Space-Mofas jetzt alle sofort beschworen.