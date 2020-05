Destiny 2 stellt radikale Änderungen bei Kern-Aktivität vor, die viele nervt

In Destiny 2 setzt Bungie seine Offensive der Aufklärung fort. Diesmal geht’s um das Problem der Beutezüge und dem Zwang sich eine Spielweise aufdrängen zu lassen. Die Bounties sollen radikal überarbeitet werden – allerdings erst in einigen Monaten.

Deswegen sind Beutezüge problematisch: Aktuell besteht Destiny 2 für viele Spieler großteils aus stumpfem Abgrasen von Beutezügen. Das sind kleine Aufgaben von NPCs, welche deutlich mehr XP gewähren als so ziemlich alles andere im Game.

Das Abarbeiten der Beutezüge ist eine Kernaktivität in Destiny 2.

Das Problem dabei ist, dass die Aufgaben repetitiv sind und oft vorschreiben, welche Waffe, in welcher Aktivität, wie eingesetzt werden muss. Aber will man seinen Season Pass (coole Cosmetics) und sein Artefakt (mächtige Fähigkeiten) leveln, kommt man im Prinzip nicht an dem öden Beutezug-Farm vorbei. Denn die sind die beste Quelle für Fortschritt.

Im Hüter-Spiele-Event werden Spiele mit Beutezügen überschüttet

Auch im aktuellen Event „Hüter-Spiele“ hagelt es Kritik für den starken Fokus auf Beutezüge. Denn wer das neue Event-Exotic sein Eigen nennen möchte, muss Medaillen und Triumphe über wochenlangen Beutezug-Grind erdulden.

Einige Spieler nennen Destiny 2 bereits „Bounty-Simulator the Game“, also Beutezug-Simulator das Spiel (via reddit).

Bungie hat die Kritik vernommen und präsentiert jetzt eine Handvoll Lösungsmaßnahmen.

Beutezüge sollen nicht länger öde „Pflichtarbeit“ sein

Das soll sich ändern: Im TWaB vom 30. April meldet sich Bungies Design Lead Tyson Green zu Wort und präsentiert die geplanten Änderungen für das Beutezug-Problem:

Wöchentliche Beutezüge solle durch Meilenstein-Mechaniken ersetzt werden – Diese Meilensteine bieten accountweite, nicht zeitkritische Aufgaben für alle Charaktere und sollen mehr XP als aktuelle Beutezüge geben

Mit dem Wandel des Season-Modells in Jahr 4, soll sich auch die generelle Rolle von Beutezügen ändern. Sie sollen nicht mehr der beste Weg sein, XP zu farmen oder saisonalen Fortschritt zu erzielen

Die große Rolle von Beutezügen bei Events wird überdacht

Die Spieler sollen nicht mehr vor jeder Session minutenlang die NPCs abklappern – Beutezüge sollen beispielsweise aus dem Orbit/Direktor annehmbar werden (ähnlich funktioniert es aktuell schon beim Everversum)

Das Verfallsdatum von Beutezügen wird großzügiger gestaltet, aber nicht komplett entfernt

Die Aufgaben der Beutezüge sollen weniger restriktiv sein – also nicht mehr so stark vorschreiben, wie ihr Destiny 2 zu spielen habt

Die Trials haben es aktuell schwer genug, die Hüter wollen nicht noch zu einer Spielweise gedrängt werden

Wann kommen die Änderungen? Die meisten der geplanten Änderungen für Beutezügen sollen ihren Weg in Season 12 zu Destiny 2 finden. Auch betonte Tyson Green, dass sich „Einzelheiten noch in der Entwicklung befinden“ und derzeit nicht final sind.

Season 12 wird im Herbst 2020 erwartet – vielleicht zusammen mit einer großen Erweiterung.

Schon in der nächsten Season dürfen sich Hüter über kleinere „Quality of Life“-Anpassungen freuen. Dazu zählen unter anderem die gelockerten Zeitvorgaben der Beutezüge. Die Möglichkeit schon aus dem Orbit auf NPCs zuzugreifen ist derzeit jedoch erst für Season 13 geplant, aber ein fester Bestandteil auf Bungies „Roadmap“.

Bringen die Änderungen etwas? Mit den geplanten Anpassungen geht Bungie nicht den oftmals beschworenen Weg der Option C. Gerade die Möglichkeit von überall auf Beutezüge zuzugreifen, wünschen sich die Spieler innig.

Auch die starke Ausrichtung auf den stumpfen Grind und das Gefühl der Zwangsarbeit stößt vielen sauer auf – auch unserem MeinMMO-Autor Sven Galitzki.

Destiny 2 spricht über Cheater, aber streicht viele Punkte, sind zu geheim

Destiny 2 soll auf die Art und Weise spielbar sein wie es einem gefällt. Kein Hüter möchte permanent in eine Rolle gezwängt werden, die ihm nicht zusagt, er aber annehmen muss, weil sonst triftige Nachteile winken.

Was haltet ihr von den geplanten Änderungen – sinnvolle Ideen um die öde Beutezug-Mechanik zu verbessern oder hättet ihr euch eine andere Lösung gewünscht, kommen die Anpassungen gar zu spät? Sagt es uns doch in den Kommentaren.