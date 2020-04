Bei Destiny 2 hat Bungie eingeräumt, dass man ein Cheater-Problem hat, das deutlich gewachsen ist. Eine Schlüsselmaßnahme stellt Bungie gleich vor: Nun sollen auch Leute gesperrt werden, die mit Cheatern zusammenspielen. Vieles andere ist noch geheim.

Bungie hatte angekündigt, über Cheaten zu sprechen. Jetzt sind die Statements da, aber die fallen etwas kurz aus. Wesentliche Punkte ihrer Strategie nennt Bungie nicht – aus Angst, den Cheatern zu viel zu verraten.

Das gesteht Bungie ein: In einem Blog-Post bestätigte Destiny Engineering Director, David Aldridge, genau das, was Spieler seit Monaten rufen. Das Cheating hat in Destiny 2 deutlich zugenommen:

Cheating sei seit Januar 2020 um 50% gestiegen

Aktuell banne man 2133 Spieler pro Woche, vor Season 10 waren es nur 656

das meiste Cheaten käme am PC, das sei besonders anfällig für „Memory-Poke“-Attacken.

Wer sich zum Leuchtturm ziehen lässt, wird gebannt – wenn ein Cheater zieht.

Wer sich vom Cheater ziehen lässt, wird gebannt

Das ist die klare Maßnahme, die Bungie plant: Ab sofort, sagt Bungie, wollen sie Spieler bannen oder einschränken, die von Cheatern profitieren, auch wenn sie nicht selbst cheaten.

Da geht es sowohl um Leute, die mit Cheatern zusammenspielen, aber auch um Leute, die sich von einem Cheater ziehen lassen, entweder wenn sie mit ihm spielen oder ihm den eigenen Account geben.

Wer einen Cheater bis zu „makellos in den Trials reitet“, der werde gebannt.

Twitch-Streamer sagt Hackern in Destiny 2 den Kampf an – Präsentiert Anti-Cheater-Build

Psst, das dürfen die bösen Jungs nicht wissen

Das sind die geheimen Maßnahmen, die Bungie plant: Der etwas unbefriedigende Teil des Blogposts ist Reihe von Punkten, an denen Bungie arbeitet, zu denen sie aber nichts sagen wollen. Sie wollen die Spieler aber wissen, dass sie daran arbeiten.

So sagt man weder was zu Aimbots, noch zu Wallhacks. Denn man möchte den Cheatern keinen Vorteil geben.

Lagswitching, was vor allem auf der Konsole nervt, hat man im Blick, will hier aber vorsichtig sein, um keine unschuldigen Spieler mit schlechter Verbindung zu bannen.

„Zusätzliche Initiativen werden nicht öffentlich besprochen“

Eine weitere „geheime Maßnahme“, die Bungie plant, wird zwar angeführt aber sofort „zensiert“, die sei zu geheim, um darüber öffentlich zu reden.

Das sagt Bungie noch zu Cheatern: Wer vorher kritisiert hat, das Cheater-Problem sei größer geworden, seit Destiny 2 auf Steam statt auf dem Battle.net ist, kann sich über den Hinweis freuen, dass Bungie regelmäßig mit den Steam-Sicherheits-Team spricht, um das die Probleme anzugehen.

Zudem beteuert Bungie, dass sie dem Cheaten eine höhere Priorität einräumen und mehr Mitarbeiter auf das Problem ansetzen werden.

Das steckt dahinter: Der Post von Bungie fällt so aus, wie vorherige Posts zum Thema „Cheaten.“ Bungie sagt, sie arbeiten dran, aber gehen nicht zu sehr ins Detail aus Furcht, einen Informationsvorteil zu verspielen.

Erst Anfang April hatte Bungie betont, dass sie am Problem arbeiten – das war in den Wochen aber eher noch schlimmer geworden. Diese Postings sind in der Vergangenheit verpufft, als sich das Spielerlebnis der PvPler nicht geändert hat.

Die Trials hängen eng mit dem Cheaten zusammen.

Ein Problem mit dem Cheaten haben vor allem die Trials of Osiris. Hier ist die Beteiligung stark gesunken, gerade auf dem PC.

Eine Idee, wie Bungie hier das Cheaten unterbinden könnte, sieht vor, Geld für die Trials zu nehmen.