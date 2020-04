„Wir wissen, dass viele mit Destiny 2 unglücklich sind“ – Das passiert nun

Die Stimmung bei Destiny 2 ist schlecht. Nun hat der Community-Manager von Bungie das eingestanden. Eine Kommunikations-Offensive soll starten. Die ersten Themen werden Cheater und die Trials of Osiris sein. Erste Maßnahmen sollen schon heute Nacht vorgestellt werden.

Was war der Anlass für die Ansage? Auf reddit ist die Stimmung bei Destiny 2 aktuell im Keller. Ein Spieler sagt klar: Er habe 600 Stunden in Destiny investiert und sei ein unzufriedener Kunde. Er sei jetzt an dem Punkt, an dem er kein Geld mehr in das Spiel investiert, wenn Bungie nicht anfängt, über die Probleme zu sprechen.

Der Spieler sagt: „Ich muss jetzt wissen, ob es ein Licht am Ende des Tunnels gibt.“

So fühlen sich grade einige Hüter in Destiny: Die Stimmung in der Season 10 ist schlecht.

Jede Woche Infos zu den großen Themen

Das ist die Ansage: Der Community-Manager von Bungie, Cozmo23, tauchte im Thread auf. Der kehrte damit zur alten Wirkungsstätte zurück: Cozmo kam 2015 vom Subreddit Destiny zu Bungie. Er hatte das Subreddit im Dezember 2012 eröffnet.

Der Community-Manager gestand ein:

Wir wissen, dass eine Menge Spieler im Moment nicht glücklich mit dem Zustand des Spiels sind. Cozmo23, Community Manager von Bungie

Cozmo stimmt völlig zu, dass es Redebedarf gibt.

Destiny 2: Wir hören auf Spieler, aber wir lassen uns nicht wie ein Pony reiten

Das ist jetzt der Plan: Bis zum Ende der aktuellen Season 10, also bis mindestens Mitte Mai, will Bungie jede Woche einen großen Punkt des Feedbacks der Spielerschaft besprechen. Schon in der Nacht von Donnerstag auf Freitag deutscher Zeit werden zwei heiße Punkte im Blogpost „This week at bungie“ besprochen:

das Cheating

und die Trials of Osiris

Es heißt, man will jetzt darüber sprechen, welche Maßnahmen Bungie ergreift, um die Probleme in Destiny 2 anzugehen und zu verbessern. Cozmo sagt: „Taten sprechen lauter als Worte. Es dauert, das Spiel zu verändern,“ aber man wolle jetzt reden, bis die Dinge erschienen sind.

Cheater in Destiny 2 nerven gerade viele Hüter, auch Profi-Spieler wie Gigz.

Das sind die Probleme mit den Trials und Cheatern: Bei den Trials ist das Problem schwerwiegend: Hier farmen „starke“ Teams die schwächeren solange ab, bis die keine Lust mehr auf die Aktivität haben. Dadurch gehen den Trials die Spieler aus. Zudem wird kritisiert, dass es keine „echt starken“ Belohnungen gibt, wenn Spieler makellos spielen und den Leuchtturm erreichen.

Über die Probleme mit Cheatern haben wir heute auf MeinMMO erst berichtet. Vor allem auf dem PC gibt es da ernste Probleme: Durch den Wechsel auf Steam und den Gang ins Free2Play scheinen Cheater aktiver und präsenter zu sein als je zuvor.

Hier wünscht man sich von Bungie eine klare Strategie. Man darf gespannt sein, welche Lösungen Bungie vorstellt. Wir werden auf MeinMMO darüber berichten.