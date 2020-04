Die Trials of Osiris sind noch nicht lange zurück in Destiny 2, haben aber schon mit argen Problemen und sinkenden Spielerzahlen zu kämpfen. Wir werfen einen Blick auf die Gründe und Bungies Reaktion.

Welcher Modus wurde so sehr vermisst? In Destiny 1 versammelten sich die Hüter traditionell zum Wochenende vor den Bildschirmen, denn dann standen die Trials of Osiris an. Ein knallharter PvP-Modus, bei dem es mit einem kleinen Team galt sich in einem Wettkampf durchzusetzen und am Ende den mythischen Leuchtturm und coolen Loot zu erreichen.

In Destiny 2 startete der Modus unter einer anderen Prämisse. Statt des vom alten Ägypten angehauchten Settings hieß der Modus nun Prüfungen der Neun – und kam irgendwie nicht wirklich gut bei den Spielern an. Zur Überarbeitung versetzte Bungie das Trials-Format in einen Winterschlaf, welcher Jahre andauern sollte.

In der aktuellen Season 10 feierten die Trials of Osiris endlich ihre Rückkehr und wurden von reichlich Hype begleitet. Die Destiny-Spieler wurden richtig heiß auf die PvP-Königsklasse gemacht.

So baute die Hüter beispielsweise selbst den Leuchtturm in Season 9 auf. Bungie versprach bei der Ankündigung der Trials, dass der Modus nicht „halbgar“ zurückkehren sollte (via YouTube). Aber wie steht’s derzeit um die Trials of Osiris?

Liegen die Prüfungen des Osiris in Destiny 2 schon im Sterben?

So steht’s um die Trials: Die Trials starteten am 13. März 2020, seitdem sind gute 5 Wochen vergangen. Zum Eröffnungswochenende zog es fast 400.000 Hüter in den PvP-Modus. Jede folgende Woche nahm die Anzahl der Spieler ab. Aktuell hat sie sich nahezu halbiert und liegt etwa bei 200.000 Hütern.

Ein Spielerschwund ist an sich gang und gäbe, aber wie drastisch die Spieler hier gerade abwandern ist alles andere als üblich. Auffällig ist, dass gerade auf dem PC die Spielerzahl in den Trials im Vergleich zu den Konsolen nochmals deutlich geringer ist.

So sieht die Spielerverteilung am 20. April in Destiny 2 aus:

Während auf Xbox One und PS4 etwa 12 % der Hüter sich in den Trials vergnügen, finden sich dort auf dem PC nur 5 %. Einzig auf Google Stadia ist die Zahl mit 2 % noch geringer.

Warum verlassen die Spieler die Trials in Scharen?

Dass ein Modus oder gar ein Game nach dem Release an Spielern verliert, ist völlig normal. Dass die Trials, welche jetzt als Highlight der Season 10 eingeführt wurden, aber schon so schnell mit sinkenden Spielerzahlen zu kämpfen haben, liegt an unterschiedlichen Gründen. Forbes hat 3 dieser Gründe herausgearbeitet, auf die wir etwas genauer eingehen möchten.

Deshalb verlassen schwächere Spieler die Trails: Durch die große Ankündigung und den Fokus ingame war die Neugier auf die „neuen“ Trials bei sowohl Veteranen als auch Neulingen groß. Doch gerade für schwächere Spieler kristallisierten sich schnell Hürden heraus, die bald schier unüberwindbar wurden.

Um den begehrten Trials-Loot sein eigenen nennen zu dürfen, müssen mindestens 3 Machtes gewonnen werden. Der Haken dabei ist, dass standardmäßig nach 3 Niederlagen Schluss ist und man aufs Neue den Wettkampf starten muss. Zwar gibt es Beutezüge, die nach ihrem Abschluss Belohnungs-Token gewähren, aber auch diese bringen nichts ohne die 3 Siege. So mancher wackere Streiter hat also nach einem kompletten Wochenende nicht einmal Loot bekommen.

Erschwerend kommt hinzu, dass die eigentlich coolen Beutezüge einen weiteren Makel haben. Denn starke Spieler stellten schnell fest: In den niedrigen Ränge fällt das Farmen der Beutezüge deutlich leichter. Sehr zum Ärger der schwächeren Hüter, die überrollt wurden. Hier haben wir uns genauer mit dem Problem befasst:

In Destiny 2 ist eine Waffe so gut, dass Spieler für sie die Trials manipulieren

Deshalb verlassen stärkere Spieler die Trials: Schafft ein Team 7 Siege in Folge ohne Niederlage erreicht es den Leuchtturm, das nennt sich dann Flaweless (makellos). Das sollte eigentlich das höchste, das heilige Ziel in den Trials sein.

Doch die Mühe ist es für viele Hüter nicht wert. Es gibt keine spezielle Belohnung dafür, außer ein paar kosmetische Anreize. In Destiny 1 lockten damals die sogenannten Adept-Waffen, die es nur für Flaweless-Durchläufe gab. Seit Kurzem ist zudem der Trials-Titel zugänglich, nach dessen Erhalt wollen viele Hardcore-PvPler sich den Stress nicht mehr geben.

Denn durch den Spielerschwund treffen diese auf immer härtere Gegner und jedes Game wird sehr schwitzig. So lassen bekannte PvP Experten aktuell vielerorts verlauten, dass es für sie keinen Grund gibt, Flaweless zu gehen:

100% agree. There isn't enough incentive to go flawless (maybe as a result of attempting to be as inclusive as possible?) and as a result players recognize there is more value in targeted farming towards the loot they want earlier on. https://t.co/vtlLqJC4Fq — Drewsky (@DrewskysChannel) March 27, 2020

Cheater verärgern ehrliche Spieler: In den Trials geht’s um alles, eine Niederlage kann das Aus bedeuten. Leider sehen dies viele unehrliche Hüter als Grund an, um hemmungslos zu Schummeln. Dieses Problem betrifft vor allem Destiny 2 auf dem PC – wohl einer der Hauptgründe warum dort die Spielerzahl am schnellsten fällt.

Was sagt Bungie dazu? Bungie selbst kündigte an, sie wollen 3 große Probleme in den Trials lösen. In den Augen der Hüterschaft mangelt es jedoch an konkreten Details und handfesten Zeitpunkten.

Der Destiny-Entwickler ist sich des Wunsches nach genauen Problemlösungen bewusst. Im TWaB vom 16. April heißt es:

Wir verstehen, dass es noch weitere Themen gibt, die hier nicht angesprochen wurden und über die ihr vermutlich unbedingt mehr erfahren wollt. Everversum, Prüfungen-Verbesserungen, unsere Pläne zur „Angst, etwas zu verpassen“-Bewältigung, der Kampf mit dem Beutezug-Problem und mehr. Es gibt ebenfalls Fragen wie: „Was ist, wenn Spieler nicht so spielen können, wie sie es gern würden? Was ist mit Ritual-Waffen, Anti-Cheat-Verbesserungen usw.?“

Weiter ist davon die Rede, man wird sich in den nächsten Wochen mit konkreten Details melden und stellt ein paar Kurzzeitänderungen in Aussicht, die „den Schmerz lindern“ sollen. Aber einige der Lösungen werden länger als andere brauchen. Bungie möchte auch keine schnellen „Versprechen abgeben, die wir nicht einhalten können“.

Hättet ihr Ideen für sowohl Kurzzeit- als auch Langzeitlösungen, die den Trials zu ihrem alten Glanz verhelfen könnten? In den Augen vieler Hüter tyrannisiert zudem eine Waffe das PvP – auch in den Trials of Osiris.