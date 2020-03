Bei Destiny 2 sind die Trials of Osiris wieder aktiv. Wer einen makellosen Run hinlegt, kann zum Leuchtturm gelangen, dem Lighthouse. Das ist das Ziel der Träume für PvP-Spieler. Wie sieht es da aus und was ist die Belohnung für so viel Skill?

Was ist der Leuchtturm? In Destiny 1 war „der Leuchtturm“ ein Ort auf dem Merkur, zu dem Spieler gelangten, die makellos spielten. Die mussten am Ende 7 Siege und 0 Niederlagen auf ihrem Zettel stehen haben, dann konnten sie zu diesem Ort fliegen. Der Leuchtturm diente in Destiny als eine Art exklusiver Privat-Club für die besten PvP-Spieler.

Der Leuchtturm war ein fast mythischer Ort in Destiny: Normalsterbliche Spieler träumten davon, ihn zu erreichen. Eine Gruppe von Freunden ermöglichte es, ihrem sterbenden Kumpel einmal den Leuchtturm zu sehen und erfüllten ihm damit seinen letzten Wunsch.

In Destiny 2 starteten am Freitag erneut die Trials of Osiris und es dauerte nicht lange, bis die ersten Spieler ihren Fuß auf den heiligen PvP-Boden setzten.

Wer war zuerst dort? Bungie hat bislang niemanden dafür ausgerufen, der erste in Destiny 2 zu sein, der es ins Lighthouse geschafft hat. Aber der Twitch-Streamer Grenadier Jake war zumindest früh dran. Fans beanspruchen den Titel für ihn und seine Crew. Der Streamer schaffte einen makellosen Run und besuchte dann den Leuchtturm.

So sieht es auf dem Leuchtturm in Destiny 2 aus: Es ist eine imposante Kulisse auf dem Merkur mit einer Truhe am Ende, an der Saint-14 lässig herumlungert.

Die Kulisse wird als „Beeindruckend“ gelobt. In einem Twitch-Clip weiter unten kann man die Location bewundern.

Wie sieht es mit Belohnungen aus? Als Grenadier Jake die Truhe öffnete, regnen ihm einige Materialien (Ascendant Shards) und Embleme entgegen. Es gibt auch einen besonderen Sparrow und ein Stück von der „Pinnacle Trial Armor“, der besonderen Rüstung.

Dazu lässt die Truhe ein Emblem springen, das die Rüstung zum Leuchten bringen soll.

Loot wird kritisch diskutiert – nicht exklusiv genug

So wird der Loot diskutiert: Mittlerweile gibt es bereits Diskussionen um den Loot der Trials. Der Loot wird eher negativ gesehen. Makellose Runs bräuchten auch „makellosen Loot“, heißt es in einem Thread auf reddit – den sieht man offenbar nicht gegeben.

Das Highlight ist für viele die Rüstung, die es dort gibt. Die soll man aber, laut Bungie, auch anders erhalten können: Die Belohnungen der Trials würden wöchentlich rotieren. Man müsse nicht „makellos“ schaffen, um die Rüstung zu erhalten, sagte Community-Manager Cozmo auf reddit.

Kritisiert wird, dass besondere Waffen fehlen. In früheren Ausgaben der Trials gab es, legendäre Waffen mit Elementar-Schaden: die Adept-Waffen. Die winken diesmal nicht als besondere Belohnung. Ohne die scheint den PvP-Cracks was zu fehlen.

Eine andere Nicht-Besonderheit des Leuchtturms ist es nun, dass man ihn nur besuchen kann, bis man die Truhe geöffnet hat. Man kann das Lighthouse nicht wiederholt besuchen, wenn man es einmal verlassen hat, sondern muss dann bis zur nächsten Woche und zum nächsten makellosen Run warten.

Auch das wird kritisiert: Der Leuchtturm sollte ein Social-Space für die PvP-Elite sein, so eine Art VIP-Lounge und ihnen die ganze Woche zur Verfügung stehen. Offenbar fühlt sich die PvP-Elite von Destiny 2 im Moment nicht genug belohnt.