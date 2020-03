Destiny 2: Was macht die Trials so besonders? Wir sprachen mit Bungie

Pünktlich zur Rückkehr der Trials of Osiris bei Destiny 2 plauderten wir mit Bungie im Interview ein wenig über den beliebtesten PvP-Modus der Reihe. Hat man den Erfolg des Modus in Teil 1 bereits vorher geahnt? Was ist für die Entwickler das ikonischste Feature der Trials? Werden die Trials sich entwickeln oder ein fixes Format bleiben?

Darauf hatten viele gewartet: Am 13. März 2020, war es endlich so weit. Nach langer Abstinenz hat mit der Season 10 nun auch das PvP in Destiny 2 eine richtige Spitzenaktivität – die Trials of Osiris (Prüfungen von Osiris) sind zurück.

Für viele PvP-Fans handelt es sich dabei um den beliebtesten Schmelztiegel-Modus von ganz Destiny. Was für die PvE-Elite die Raids sind, verkörpern für PvP-Cracks im Prinzip die Trials.

Wie dieser Modus genau funktioniert und wie seine überarbeitete Form nun aussieht, erfahrt ihr hier: Destiny 2: Trials of Osiris erklärt – Alles Wichtige zum Start der Prüfungen

Was hat es mit dem Interview auf sich? Kurz vor dem Start der Trials bekamen wir die Gelegenheit, uns mit Entwicklern von Bungie in einem Interview über die Entwicklung und die Geschichte der Trials zu unterhalten.

Als Interview-Partner boten sich dabei Lars Bakken, der Creative Lead der Season 10, und Rob Adams, Associate Art Director bei Bungie, an, mit denen wir dann über das Mythos Trials sprachen. Die interessantesten Fragen und Antworten haben wir nachfolgend für euch zusammengefasst.

Übrigens, bevor ihr fragt, warum wir nichts zu X gefragt haben, oder weshalb Thema Y komplett außen vor blieb: Bedenkt, dass im Rahmen des Interviews nur Fragen zu bestimmten Themenbereichen zugelassen waren.

Bungie im Interview zum Mythos „Prüfungen von Osiris“

Zwar gab es bei dieser gemütlichen Plauderstunde weder geheime Details zu dem beliebten Modus, noch Tipps zur Meta oder ähnliches, doch dafür erhielten wir einige interessante Einblicke in die Sichtweise der Entwickler.

Frage: Als Trials in Destiny 1 ihr Debüt feierten – habt ihr da bereits gedacht, dass ein reiner Wochenend-Modus des PvP sich im Prinzip zu einer der beliebtesten Aktivitäten des Spiels entwickeln würde?

Antwort: Hier übernahm Lars Bakken die Antwort. Und wie er erklärte, hielt man die Trials bei Bungie schon damals intern für richtig cool und fesselnd. Doch richtig vorhersagen lasse sich sowas natürlich nie.

Um so angenehmer war dann die Überraschung, als man merkte, dass Spieler diesen Modus liebten und, dass dieser zu ihrer Wochenend-Aktivität, im Prinzip zu einer Art Ritual wurde. Dass man sowas mit den Trials geschaffen hatte, war ein cooles Gefühl, so der Creative Lead.

Frage: Die Prüfungen der Neun aus Destiny 2 erreichten nie die Beliebtheit der Trials aus Destiny 1. Was glaubt ihr, war das Wichtigste, was den Trials of the Nine gefehlt hat?

Antwort: Hier antwortete zunächst Rob Adams. So würden die Entwickler mit jedem neuen Release versuchen, das Spiel zu verbessern. Man wollte damals entsprechend viel Neues mit Destiny 2 ausprobieren.

Bei den Arbeiten an den neuen, den aktuellen Trials, hat man sich jedoch darauf besonnen, was die Spieler an den Trials am liebsten mochten – und zwar über ihre ganze Lebensspanne gesehen. Darauf hat man sich nun bei der Überarbeitung der Trials in Destiny 2 fokussiert.

Dann ergriff Lars Bakken nochmal das Wort und betonte, dass die neuen Trials für Bungie eine gute Gelegenheit waren, nochmal in sich zu gehen und wirklich zu verstehen, was die Spieler in Destiny 1 so an den Trials fesselte. Das hat man dann bestmöglich als Grundlage übernommen und mit einige Änderungen versehen, die im Prinzip für mehr „Quality of Life“ beim bewährten Format sorgen sollen.

Frage: Wie kam es aus Lore-Sicht dazu, dass die Prüfungen der Neun nun zu Prüfungen von Osiris wurden? Gibt es da eine Verbindung?

Antwort: Hier fuhr Lars Bakken gleich fort. So bekommt man vieles bereits erklärt, wenn man sich in der Season 10 erstmals einloggt und dann mit Saint-14 im Turm spricht.

Dort wird dann deutlich, warum es wichtig ist, die Osiris-Regeln zurückzubringen und warum die Hüter für den bevorstehenden Krieg trainieren und sich darauf vorbereiten müssen.

Osiris wird dabei die Waffen und Rüstungen stellen und Saint-14 wird dann im Prinzip das Trainings-Regiment übernehmen. Dieser findet es nämlich beachtlich, was Osiris mit seinen Prüfungen auf die Beine gestellt hat, in der Zeit, in der Saint nicht da war.

Frage: Was ist das ikonischste Feature oder der ikonischste Aspekt bei den zurückgekehrten Trials of Osiris?

Antwort: Auch hier fuhr Lars Bakken direkt fort. Für ihn sei das Ikonischste an den Trials das Ticket, also der Prüfungen-Pass. Vieles würde sich um dieses Ticket drehen.

Es ist zunächst wichtig zu verstehen, was für Ticket man sich holt, für welches der speziellen Features man sich entscheidet. Dann ist da die Spannung, wie weit man im Ticket kommt, eine Art Achterbahnfahrt der Gefühle.

Ich hab hier mein Team – wie weit kann ich kommen? Schaffe ich es ganz bis zum Ende? Bis in den Leuchtturm? Bekomme ich 7 Siege ohne Niederlagen auf dem Ticker zusammen? Die Begeisterung bei einem Sieg die Höllenqualen nach einer Niederlage – und das bei jedem Ticket. Das sei ziemlich cool und genau das mache für ihn die Trials zu Trials.

Rob Adams konnte hier nur nickend beipflichten. Er könne der Ausführung Bakkens nicht wirklich etwas hinzufügen.

Frage: Werden die zurückgekehrten Trials ein fixes Format bleiben – wie in Destiny 1? Oder werden sie sich mit der Zeit weiterentwickeln, um sich besser in die sich verändernde Welt von Destiny 2 einzugliedern? Wird es abseits von Eliminierung neue Modi geben? Wird es weitere Formate geben? Beispielsweise 2vs2?

Antwort: Lars Bakken meint, im Moment sei es noch zu früh, zu beurteilen, wie oder warum die Trials sich ändern könnten. Aktuell sei es nur wichtig, dass sie erstmal zurückkommen – und zwar in einer Art und Weise, wie Spieler es in der Vergangenheit geliebt haben mit einigen „Quelity of Life“-Verbesserungen. Und dann werde man weiterschauen.

Er denke, Bungie habe bereits mit Destiny 2 bewiesen, dass man durchaus bereit ist, Dinge zu ändern, zu aktualisieren und herumzuexperimentieren. „Wenn Trials es mal nötig hat, einen neuen Weg einzuschlagen, werden wir es uns anschauen. Das wird dann eine gemeinsame Reise von uns mit unserer Player-Base.“

Anschließend fügte Rob Adams hinzu, dass es bei der Rückkehr der Trials für Bungie wichtig war, den Modus nicht nur zurückzubringen, sondern auch auf lange Sicht zu unterstützen. Man sei also entschlossen, auch weiterhin an den Trials zu arbeiten und auf Spieler-Feedback zu reagieren. Man bringe den Modus nicht zurück und belasse es dabei, sondern werde diesen auch in Zukunft unterstützen.

Frage: Lars, im ViDoc sagtest Du im Prinzip, Trials wären die Raids des PvP. Könntest Du das etwas weiter ausführen?

Antwort: In Bakkens Augen lassen sich die Trials ziemlich gut mit dem Raid vergleichen. So gibt es im Spiel sogenannte rituelle Kern-Aktivitäten, wie Schmelztiegel, Strikes, Gambit, Open World. Und dann gibt es im PvE die High-End-Aktivitäten wie Dämmerung: Die Feuerprobe und eben die Raids.

Im PvP spuckt zwar das Eisenbanner Spitzenbelohnungen aus, aber es gibt keine richtige Herausforderung, die Spielern wirklich alles abverlangt, für die sie in jedem Bereich von Destiny 2 gut sein müssen (beispielsweise Jagd nach höherer Power, tiefes Verständnis für das aktuelle Meta) und die für sie aber letztendlich in einer „Spieler gegen Spieler“-Erfahrung kulminiert. Und das bieten nun die Trials.

„Wir sehen die Trials also auf der gleichen Ebene wie Raids. Es sind Dinge für Leute, die wirklich tief in Destiny 2 eintauchen – nicht nur für PvP-Spieler. Es ist für Spieler, die Destiny 2 als Ganzes verstehen und dabei ein Endgame-Ziel auch im Schmelztiegel wollen.“

Rob Adams fügte noch hinzu, dass, wenn man die Aktivitäten als eine Art Pyramide betrachtet, man bei Bungie die Raids im Prinzip als Spitze der PvE-Aktivitäten-Pyramide sieht und die Trials entsprechend als Spitze der PvP-Pyramide.

Frage: Habt ihr zum Abschluss noch irgendeine Community-Story oder Insider-Story zu den Trials? Irgendwas aus der Entwicklung der Prüfungen, was für euch bis heute besonders heraussticht, was ihr nie vergessen werdet? Etwas, an das ihr euch auch heute noch gerne erinnert?

Antwort: Nach einigen Witzen, Lachern und Hin-und-Her-Geschiebe der Frage übernahm Rob Adams hier zunächst das Wort und erinnerte sich an eine Sache rund um die „neuen“ Trials. Dabei schnitt er die drei klassischen PvP-Karten aus Destiny 1 an, die nun im Zuge der Season 10 auch mit und für die Trials of Osiris zurückkehrten – Exodus Blue, Cauldron und Anomaly.

So hatten die Entwickler lange überlegt, welche Fan-Lieblinge man zurückbringen sollte. Schließlich standen eine Menge Karten zur Auswahl. Man schaute also, was die besten kompetitiven Karten sind, die man bei Destiny entworfen hat. Man hatte schon eine entsprechende Liste vorbereitet.

Anschließend schaute man nicht nur auf Daten und Spieler-Feedback, sondern machte auch eine interne Umfrage im Studio. Dort spielten nämlich eine Menge Entwickler und Mitarbeiter selber aktiv Trials.

Das Coole dabei: Als diese interne Umfrage dann ausgewertet wurde, deckte sie sich im Prinzip mit den Maps auf der Liste und den Karten, die bei der Community am besten ankamen. So sah man sich in der Wahl der Karten also nochmals kräftig bestätigt.

Dann ergriff Lars Bakken nochmal abschließend das Wort und sprach über seinen denkwürdigsten Moment als Entwickler in Bezug auf die Trials. Für ihn war es der Moment, als er den ersten Teams in Destiny 1 dabei zusah, wie sie zum ersten Mal den Leuchtturm erreichten. Die Reaktionen der Spieler, die am ersten Trials-Tag dort landeten, erstmals das Intro sahen, wo ihr Hüter den flammenden Merkur erblickte – das war für ihn ein ganz besonderer Moment.

Was ihm auch im Gedächtnis bleibt, ist die Tatsache, wie die Community im Rahmen der Trials zusammenrückte. So verhalfen viele Content-Creators auf Twitch und anderen Plattformen zahlreichen Hütern auf den Leuchtturm, die ihn sonst niemals aus eigener Kraft betreten hätten – und zwar Woche für Woche. Diese Hilfsbereitschaft war in Bakkens Augen echt cool und hat ihn sehr inspiriert.

Was macht für euch die Trials besonders? Was war euer denkwürdigster Moment rund um die Prüfungen? Und was haltet ihr bislang von den zurückgekehrten Trials?

Übrigens, wie es unserem Destiny-Autor Philipp nach jahrelanger Trials-Abstinenz am ersten Wochenende der zurückgekehrten Prüfungen erging, erfahrt ihr hier: Destiny 2: Ich habe die Trials gespielt – Bungie, gib mir mehr davon!