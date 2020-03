In Destiny 2 kehren am 13. März die lang erwarteten Trials of Osiris zurück. Bungie hat einen Tag zuvor noch einen Trailer veröffentlicht, der richtig Lust auf den PvP-Inhalt macht.

Was zeigt der neue Trailer? Der neue Trailer fokussiert sich einzig und alleine auf den PvP-Modus Trials of Osiris, die mit der neuen Saison der Würdigen zurückkehren.

Darin werdet ihr euch im 3v3 mit anderen Spielern messen können, um am Ende den Leuchtturm zu erreichen. Die gezeigten Kämpfe im Trailer sehen dabei sehr spektakulär aus.

Das Video verrät aber auch Details zu den Inhalten des Spiels:

Der Modus wird euch nur an den Wochenenden zur Verfügung stehen.

Es gibt neue, exklusive Belohnungen, wenn ihr 7 Spiele in Folge gewinnt (Flawless).

Er kann von allen Spielern genutzt werden, egal ob sie Shadowkeep oder den Season-Pass besitzen oder nicht.

Fanliebling Saint-14 wird der Ansager in dem Spielmodus werden

Die Trials werden fordernd und bringen Makellos-Loot zurück

Warum freuen sich viele auf die Trials? Die Trials of Osiris waren ein PvP-Inhalt, der besonders im Vorgänger Destiny 1 sehr beliebt. Die Version in D2 kam jedoch nicht gut an, weswegen sie für mehrere Jahre deaktiviert wurde.

Nun kehren sie zurück und werden „die Raids für das PvP“ und sehr herausfordernd sein. Dabei spielt auch die Kommunikation mit den Mitspielern eine wichtige Rolle.

Wir haben deshalb schon jetzt 10 Tipps zur Vorbereitung auf die Trials of Osiris für euch gesammelt.

Welche Belohnungen winken? Im Video erkennt man Waffen und Rüstungen im ägyptischen Stil. Einige sehen nach den alten Adept-Waffen aus. Mit diesen prestigereichen Exemplaren konnte man stolz angeben und hatte zusätzliche Fähigkeit, die sie noch stärker machten.

Außerdem sieht man neue, bunte Leucht-Effekte, die sogenannten Makellos-Ornamente. Damit zeigt ein Hüter, dass er diese Woche den Leuchtturm erreichen konnte, also mehrfach hintereinander gewonnen hat.

Die neue Ausrüstung orientiert sich am Original und leuchtet

Wie sieht es mit Balance und Cheatern aus? Der Entwickler Bungie hat sich bereits auf die Trials eingestimmt. So gab es zum Start der Season 10 einen Balance-Patch, der Anpassungen für die Trials vorgenommen hat.

Auch im Kampf gegen Cheater wurde aufgerüstet. Einigen erfolgreichen und spaßigen Runden in den Trials sollte ab dem 13. März also nichts im Wege stehen.