Bei Destiny 2 stehen die Trials bevor. Daher werden die Klassen-Fokusse und Fähigkeiten wie der Schulterangriff oder die Hand-Supernova überarbeitet. Wir zeigen, wie die Anpassungen für Season 10 aussehen.

Warum die Anpassungen? In Season 10 werden endlich die Trials of Osiris zurückkehren. Da die Prüfungen ihre Rückkehr nicht „halbgar“ feiern sollen, wird Bungie Anpassungen an der Sandbox und der PvP-Balance vornehmen.

Als eine Grundlage für die Änderungen dienen gesammelte Ingame-Daten. Bungie verfolgt die „Gewinnraten jedes Fokus in jedem Schmelztiegel-Spielmodus bis zu den Kills-pro-Minute“, heißt es im TWaB vom 28. Februar.

Aber neben den kühlen Daten sammelt der Destiny-Entwickler auch das Feedback der Spieler. Zu welchen Änderungen bei den Trials die hitzigen Diskussionen jüngst geführt haben, lest ihr hier:

Destiny 2 hört auf Kritik – Löst das größte Problem der Trials noch vor Start

Den mächtigsten Fähigkeiten geht’s in Season 10 an den Kragen

Um für mehr Fairness im PvP zu sorgen, werden bei allen drei Hüter-Klassen Änderungen an den sogenannten „One-Shots“, also den sofort tödlichen Fähigkeiten, vorgenommen. Zudem gibt es grundlegende Veränderungen an einem Nahkampf und einer Klassen-Fähigkeit.

Änderungen für den Jäger

So wird das Ausbalancierte Messer überarbeitet: Mit dem Weg des Scharfschützen (3-Schuss Golden Gun) steht dem Jäger das Ausbalancierte Messer zur Verfügung.

Das passiert mit der Fähigkeit:

Die Zielsuche wird deutlich reduziert

Eine neue Zieltechnik soll das Messer bei seiner anfänglichen Wurfbahn verbessern

Der Distanz-Nahkampf wird weiterhin mit einem Treffer im PvP töten, jetzt aber das Zielen mehr in den Vordergrund stellen.

Beim Scharfschützen-Jäger steht Präzision stärker im Fokus

Änderungen für den Titanen

So wird der Schulterangriff überarbeitet: Bei allen drei Sub-Klassen des Titanen wird der Schulterangriff angepasst. Er bleibt weiterhin sofort tödlich, aber das ändert sich:

Der Winkel für die automatische Zielerfassung wird um 50 % reduziert

Die generelle Reichweite wird auf 5,5 Meter festgelegt. Zuvor hatten Angriffe mit Zielerfassung (ein Gegner in der Nähe) 6 Meter Reichweite und ein nicht-anvisierter Angriff 4,5 Meter Reichweite.

Laut Bungie, konnten „akrobatische Titanen“ ihr Ziel aus einer schnellen 90° Drehung erfassen. Durch die einheitliche Reichweite soll sich die Fähigkeit allgemein runder anfühlen.

Das ändert sich an der Barrikade: Der Titan kann mit seiner Klassen-Fähigkeit eine Schutzwand, die Barrikade, aufstellen. So wird die Fähigkeit überarbeitet:

Die Lebenspunkte der Barrikade werden von 500 auf 600 erhöht

Es wird eine Art Lebensanzeige (Barrikaden-Zähler) für die Fähigkeit eingeführt

Zudem werden ab Season 10 einige Waffen und Anti-Barriere-Geschosse zusätzlichen Schaden an der Barrikade anrichten. Durch gelbe Schadenszahlen wird der Bonus-Schaden signalisiert.

Diese Waffen verursachen 30 % zusätzlichen Schaden an Barrikaden:

Scharfschützengewehre

Granatwerfer

Linear-Fusionsgewehre

Maschinengewehre

Spurgewehre

Anti-Barriere-Waffen

Diese Waffen verursachen 60 % zusätzlichen Schaden an Barrikaden:

Schrotflinten

Fusionsgewehre

Die Änderungen finden statt, weil die Barrikade in den Trials ein mächtiges Hilfsmittel zur Wiederbelebung sein wird. Spieler können dann abwägen, ob sie ihre wertvolle Spezial-Munition dafür nutzen, die etwas stärke Schutzwand schneller zu durchbrechen.

Die Barrikade schützt euch und das Team

Änderungen für den Warlock

So wird die Hand-Supernova überarbeitet: Der Warlock hat mit der Einstimmung der Spaltung (Nova-Warp) eine sofort tödliche Fähigkeit: die Hand-Supernova. Das ändert sich bei der umgewandelten Granate:

Aktivierungszeit um 0,6 Sekunden erhöht

Haltedauer von 3,5 auf 2,5 Sekunden reduziert

Reichweite um 20 % reduziert

Horizontale Streuung der Kugeln um 25 % verengt

Kugelexplosion verursacht nun Selbst-Schaden

Kugelexplosionsradius von 3 m auf 2,5 m reduziert

Durch die Anpassungen wird die Fähigkeit etwas riskanter zu nutzen sein, aber immer noch sehr mächtig bleiben. Zusätzlich werden die exotischen Handschuhe Kontroversaler Halt überarbeitet. Diese sind auf die Hand-Supernova spezialisiert.

Der Warlock Nahkampf wird verändert: Der Nahkampf-Angriff des Warlocks bekommt einen Buff spendiert:

Die Nahkampf-Reichweite wird um einen Meter erhöht (auf 5,5, Meter)

Der Warlock war den anderen beiden Klassen im Nahkampf unterlegen. Denn er hat eine ungleich längere Erholung-Phase nach einem Nahkampf. So waren Folgetreffer und andere Aktion zu langsam.

Die nun größte Nahkampf-Reichweite wird aber von Bungie genau im Auge behalten. Schon in Destiny 1 besaß der Warlock übrigens die größte Nahkampf-Distanz.

Der Warlock wird wieder gefährlich im Nahkampf

Ausblick auf weitere Änderungen bei den Fokussen

Unbeliebte Klassen werden verbessert: Laut Bungie werden mit dem Start der Saison der Würdigen viele Klassen überarbeitet. Der Grund dafür ist, dass einige Fokusse schon seit mehreren Seasons sehr dominant sind und andere kaum genutzt werden.

Daher kommt es unter anderem zu Anpassungen bei:

Sturmbeschwörer Warlock (oben) – Einstimmung der Übertragung

Stürmer Titan (unten) – Code des Juggernaut

Arkusakrobat Jäger (unten) – Weg des Windes

Diese Klassen-Pfade bekommen „ein bisschen Zuneigung“:

Leere-Läufer Warlock (unten) – Hungereinstimmung

Leere-Läufer Warlock (Mitte) – Einstimmung der Spaltung

Nachtpirscher Jäger (unten) – Weg des Pfadfinders

Stürmer Titan (Mitte) – Code der Rakete

Bald soll sich der Superman-Titan besser spielen

Der Destiny-Entwickler möchte weitere Änderungen und Anpassungen für die nächste Season in den kommenden Tagen und Wochen vorstellen. Zudem werden die genauen Details wie immer in den Patch Notes am 10. März erwartet.

Was haltet ihr von den präsentierten Änderungen? Werden die Trials jetzt fair ablaufen oder geht’s eurer Lieblings-Fähigkeit an den Kragen? Welche Änderungen noch bekannt sind, lest ihr hier: