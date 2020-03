Die Spieler machen sich Sorgen, dass die Rückkehr der Trials in Destiny 2 von Schummlern ruiniert werden könnte. Doch Bungie hat bereits den Kampf gegen das Problem aufgenommen und erste Maßnahmen eingeleitet.

Was ist das Problem? Die Season 10 von Destiny 2 ist endlich angelaufen und bringt ein echtes PvP-Highlight zurück ins Spiel: die Trials of Osiris. Am 13, März startet der schmerzlich vermisste Modus, doch einige Spieler sind besorgt.

Der Modus ist stark wettkampforientiert und so manchem Spieler sind alle Mittel recht um zu gewinnen. Die ehrlichen Spieler äußern ihre Sorge, dass die Trials von Schummlern, Cheatern und DDoS geplagt werden könnten.

Auch wir berichteten in letzter Zeit über teils absurde Fälle:

Das Trials-Gear ist sehr beliebt und prestigeträchtig

Destiny 2 leiten Maßnahmen gegen Schummler und Cheater ein

So wird es für Schummler schwerer: Im Zuge des Updates 2.8.0 und dem Start der Saison der Würdigen hat der Destiny-Entwickler allem Anschein nach erste Schritte in Richtung sicherere Server unternommen.

Die Spieler haben herausgefunden, dass Destiny 2 zumindest bei Steam auf zusätzliche Sicherheit setzt:

Ab dieser Aktualisierung scheint der PC-Client Steam Network Sockets zu verwenden, was bedeutet, dass Ihre IP jetzt vor anderen Spielern verborgen ist und sie nicht mehr DDoSed werden können. RoyAwesome via Reddit

Die Änderungen werden so nicht in den Patch Notes aufgeführt. Aber via Twitter teilte Bungie, dass es erneute Änderungen am Matchmaking, also der Spielersuche, geben wird. Diese Änderungen sollen vor dem Start (13.03) auf die Server gespielt werden.

Was sagt Bungie zum Thema? Weitere Maßnahmen im Kampf gegen Cheater hat Bungie aktuell noch nicht genau ausgeführt. Aber auch die Umstellung auf die besser geschützten Server lief mehr oder weniger heimlich ab.

Der deutsche Commuity-Manager Maurice Zerjav stellte weitere Änderungen in Aussicht, die sich mit dem Thema Cheaten in Destiny, besonders den Trials, befassen sollen:

Ja, zum Thema Cheating wird es bis zum Trials Launch noch Veränderungen geben, auch wenn wir die nicht alle kommunizieren können. Im wöchentlichen TWAB halten wir euch dazu auf dem Laufenden. — Maurice Zerjav (@Maurice_BNG) February 26, 2020

Wir wissen also aktuell nicht, ob schon weitere Schutzmaßnahmen in Kraft getreten sind. Eine detaillierte Erklärung der Anticheat-Programme und Serverumstellungen würde zudem genau den Schummlern in die Hände spielen, da diese dann wissen, mit was sie es zu tun bekommen.

Was tun, wenn man einem Cheater begegnet? Wenn ihr einen Spieler verdächtigt zu schummeln, könnt ihr ihn direkt ingame melden.

Seid ihr euch hingegen relativ sicher, dass ihr Zeuge eines Cheaters, einer DDOS-Attacke oder dergleichen wurdet, könnt ihr euch mit dem Security-Team von Bungie in Verbindung setzten und beispielsweise via Kontaktformular die betreffende Person oder Situation melden.

Hier findet ihr den Link, um den Betrug zu melden.

Der Community-Manager rät außerdem dazu, Schummler nicht öffentlich an den Pranger zu stellen und ihnen so eine Bühne zu liefern:

(2/2) Tweets/Videos in denen Spieler an den Pranger gestellt werden (auch bei offensichtlichem Cheaten), beschleunigen den Ban-Prozess nicht, sondern schenken lediglich Leuten das Rampenlicht, die die öffentliche Aufmerksamkeit nicht verdient haben. Please don't feed the trolls. — Maurice Zerjav (@Maurice_BNG) March 2, 2020

Seid ihr selbst schon Opfer von DDOS oder Cheatern geworden? Was glaubt ihr, werden die Trials fair ablaufen?