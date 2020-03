Destiny 2: Alle neuen Rüstungs-Exotics der Season 10 – Das können sie

Die Season 10 ist in Destiny 2 gestartet und bringt für Jäger, Titanen und Warlocks neue Exotics. Wir verraten euch, was die neuen Rüstungen auf dem Kasten haben.

Woher bekommt ihr die neuen Exo-Rüstungen? Die neuen Exotics aus der Saison der Würdigen sind sogenannte World Drops. Dabei handelt es sich um Items, die im Prinzip aus allen Quellen kommen können.

In jedem exotischen Engramm können die neuen Rüstungen stecken. In der Dämmerung: Feuerprobe habt ihr beispielsweise eine sehr hohe Chance auf exotische Drops. Das Nudelgesicht Xur kann die Exotics theoretisch am Wochenende mitbringen. Auch in dem neuen Season Pass von Season 10 verstecken sich einige exotische Engramme hinter den Rangaufstiegen.

Kurz gesagt: Ihr seid auf euer Loot-Glück angewiesen.

Diese 3 exotischen Rüstungen erwarten euch in der Saison der Würdigen

Jeder der drei Klassen hat ein neues Rüstungs-Exotic in Season 10 spendiert bekommen. Wir stellen hier die besonderen Perks vor und geben Tipps zur Spielweise mit den einzigartigen Items.

Raijus Harnisch – Exotischer Jäger-Brustschutz

Das steckt im Jäger-Exotic: Der exotische Perk von Raijus Harnisch trägt den Namen „Mobius-Leitung“. Er bewirkt:

Solange deine Wirbelwindschutz-Super (Weg des Stroms) aktiv ist, wird beim Abwehren weniger Super-Energie verbraucht. Drücke die Taste zur Super-Aktivierung, um Wirbelwindschutz frühzeitig zu deaktivieren und Super-Energie zu sparen.

Wie der mythische Namensgeber wird euer Jäger mit Raijus Harnisch zu einem elektrischen Blitz-Monster

So spielt sich die neue Exo-Rüstung: Das Exotic hat im Prinzip zwei Verbesserungen für den mittleren Baum des Arkus-Jägers:

Euer Super-Block hält mit Raijus Harnisch etwas länger als 12 Sekunden, regulär hält die Abwehr etwa 9 Sekunden.

Das frühzeitige Abbrechen eurer Super, gibt euch einen spürbaren Teil der Energie zurück. Dabei kommt es darauf an, wie lange die Super aktiv war. Eine ähnliche Funktion besitzt das Warlock-Exotic Geomag-Stabilisatoren.

Das Exotic eignet sich sowohl im PvP als auch im PvE nur in bestimmten Situationen. Der längere Block befähigt euch zwar viel Schaden zurückzuwerfen, dies wird aber nur selten benötigt.

Im PvP könnte das frühzeitige Deaktivieren der Super ein Vorteil sein. Ihr könnt in einem Duell die Super zünden und nach einem schnellen Kill sogleich wieder abbrechen. So ist eure nächste Super sehr schnell erneut einsatzbereit.

Citans Bollwerk – Exotische Titanen-Panzerhandschuhe

Das steckt im Titanen-Exotic: Citans Bollwerk besitzt den exotischen Perk „Angriffs-Barrikade“. Damit wird euer Team hierzu ermächtigt:

Du und deine Verbündeten können durch deine Turmhohe Barrikade feuern, deren Gesundheit und Dauer reduziert sind.

Citans Bollwerk geben der Barrikade eine ganz neue Funktion

So spielt sich die neue Exo-Rüstung: Die Barrikade des Titanen wehrt Schaden ab und normalerweise könnt weder ihr, noch die Feinde durch die Barriere feuern. Durch Citans Bollwerk ändert sich die Barrikade jedoch grundlegend.

Ihr und euer Team könnt dank des Exotics durch die Titanen-Barrikade ballern. Sowohl eure Schüsse als auch Fähigkeiten, wie beispielsweise die Golden Gun des Jägers, können problemlos passieren. Damit ähnelt die Barrikade dem Schild des Sentinel-Titanen.

Zum Ausgleich verschwindet die durchlässige Barrikade schneller und hat weniger Lebenspunkte (etwa 30 %). Das Exotic leistet euch im PvE und PvP gute Dienste – besonders in den Trials of Osiris dürfte die neue Barrikade stark sein.

Die veränderte Barrikade ist auch optisch anders – Quelle: Rick Kackis

Felwinters Helm – Exotischer Warlock-Helm

Das steckt im Warlock-Exotic: Der exotische Perk auf Felwinters Helm heißt „Ende des Kriegsherrn“. Er befähigt euch dazu:

Arkus-, Solar- und Leere-Nahkampfkills erzeugen einen Energiestoß, der Feinde in der Nähe schwächt. Finisher und Kills gegen mächtigere Feinde vergrößern den Radius des Stoßes und verlängern den schwächenden Effekt.

„Um hier draußen zu überleben braucht man Augen im Hinterkopf“ – Lore-Text zu Felwinters Helm

So spielt sich die neue Exo-Rüstung: Mit diesem Exotic seht ihr vor allem im PvE große Vorteile. Jeder geladene Nahkampf-Kill erzeugt eine Debuff-Aura, die eure Feinde verwirrt und ihre Abwehr um etwa 30 % reduziert. Im Prinzip erhaltet ihr den Effekt der exotischen Schrotflinte Traktorkanone.

Finisher lösen den Schwächungs-Effekt auch aus, wenn eure Nahkampf-Fähigkeit nicht aufgeladen ist und erhöhen zudem sowohl die Reichweite, als auch die Dauer des Debuffs.

Besonders mit dem in Season 10 verbesserten Leere-Warlock (Hungereinstimmung) harmoniert Felwinters Helm hervorragend. Durch „Verschlingen“ heilt ihr euch bei jedem Kill und könnt so sorgenfrei inmitten der Horde die Feinde im Nahkampf schwächen und dezimieren.

Schaut euch in diesem YouTube-Video alle drei neuen exotischen Rüstungen in Action an:

Wird eines der neuen Exotics seinen festen Platz in eurem Inventar finden? Auf den Drop welcher Rüstung seid ihr besonders gespannt?

Zusätzlich zu den neuen Exos hat Bungie in Season 10 gleich 17 alte Rüstungs-Exotics stark überarbeitet.

Der Warlock Helm sorgte im Vorfeld der Season 10 für spannende Diskussionen rund um die Rückkehr eines Killers in den Turm.