Bei Destiny 2 steht in Kürze die Season 10 an. Bungie hat jetzt erstmals gezeigt, was genau mit euren Rüstungen in einer Woche alles passiert. Mit dabei sind zahlreiche Anpassungen an Exotics und einige legendäre Favoriten kehren zurück.

Bei Destiny 2 steht die Saison der Würdigen kurz bevor. Im aktuellen TWaB (06.03.) gewährt Bungie viele Einblicke in kommende Änderungen und gibt eine Vorschau auf die Patch Notes vom 13. März.

Es gibt viel zu erzählen. Hier dreht sich die nächsten Zeilen alles um die geänderten Rüstungen und Waffen-Anpassungen, die mit Season 10 zu Destiny 2 kommen.

Destiny 2: Season 10 nerft dominante Fusionsgewehre und die stärksten Exotics

So verändern sich die Rüstungs-Exotics in der Saison der Würdigen

Bei den zahlreichen vorgestellten Änderungen ist alles vertreten: Es gibt Buffs, Nerfs und sogar komplette Reworks. Wir präsentieren euch alle 17 exotischen Rüstungen, die überarbeitet werden.

Diese Jäger-Exotics werden überarbeitet

Assasisinenkappe : Der exotische Helm Assassinenkappe wird ordentlich gebufft:

Der Unsichtbarkeits- und Heilungseffekt wird nun durch geladene Nahkampf-Angriffe und Finishern ausgelöst (bei PvE-Feinden und Hütern)

Die Dauer der Unsichtbarkeit erhöht sich je nach der Stufe des besiegten Feindes

Kills mit der Arkus-Stab-Super aktivieren das Exotic nicht länger

Vorher hat das Exotic die Bonus-Effekte nur bei einem Kill gewährt. Durch die Änderungen wird der Helm in deutlich mehr Situationen nützlich sein.

Fr0st-EE5: Die exotischen Stiefel Fr0st-EE5 erhalten einen Nerf:

Die Fähigkeits-Regeneration wurde so geändert, dass sie sich nicht mehr mit anderen Perks, welche die Klassenfähigkeiten aufladen, stapelbar ist

Mithilfe der Stiefel in Kombination mit Mods konnten Jäger ihren Ausweich-Sprung in sehr kurzer Zeit aufladen. Die Erholungsrate von euren anderen Fähigkeiten scheint nicht betroffen zu sein.

Destiny 2: Experte sagt die besten Boss-Killer der Season 10 voraus – Habt ihr sie?

Khepris Stachel: Die exotischen Handschuhe Kherpris Stachel bekommen einen starken Buff:

Der Schaden aller Rauchbomben wird um 150 % erhöht.

Bei voller Nahkampf-Energie lasst ihr bei Nahkampf-Treffern jetzt deutlich stärkere Rauchbomben fallen. Zusätzlich wirkt das Exotic nun auch auf geworfene Rauchbomben.

Orpheus-Rigg: Die exotischen Stiefel Orpheus-Rigg werden erneut generft:

Die maximale Menge an zurückgewonnener Super-Energie durch Schattenschuss beträgt jetzt 50 %

Egal wie viele Feinde ihr mit eurem Pfeil anbindet, mehr als die Hälfte eurer Super-Energie geben euch die beliebten Stiefel nun nicht zurück. Zuvor war es möglich, die Super teilweise komplett aufzuladen.

Ahamkaras Rückgrat: Die exotischen Handschuhe Ahamkaras Rückgrat erhalten einen kleinen Buff:

Erhöht den Explosionsradius für Lichtsensor-Minen um 14 %

Die Näherungs-Minen sind so etwas besser, um enge Durchgänge zu kontrollieren. Zusätzlich werden die Minen ab Season 10 wieder an Hütern haften können.

Jäger werden durch die Exotics noch gefährlicher

Diese Titan-Exotics werden überarbeitet

Äscherne Totenwache: Die exotischen Handschuhe Äscherne Totenwache werden gebufft:

Das Töten eines Feindes mit einer Fusionsgranate erstattet nun Granaten-Energie zurück. Die Menge hängt von der Stufe des getöteten Feindes ab

Die geworfene Granate töten auch aktuell nicht mit einem Treffer, sorgt aber bei richtiger Nutzung für eine erhöhte Verfügbarkeit der sofort detonierenden Fusionsgranaten-Variante.

Anateus-Schutzrüstung: Die exotischen Stiefel Anateus Schutzrüstung werden gebufft:

Der gewährte Schutzschild lässt jetzt keinen „Chip Damage“ (minimalen Schaden) mehr durch

Durch die Änderung bieten die Stiefel noch höheren Schutz. Ihr könnt sorgloser in einen feindlichen Angriff rutschen und ihn reflektieren.

Verhängnisreißer-Schulterplatten: Die exotischen Handschuhe Verhängnisreißer-Schulterplatten werden gefixt:

Ein Fehler wurde behoben, durch den die Handschuhe manchmal Superenergie aus Nahkampf-Kills während aktiver Super gewährten

Durch den Fehler war es Sentinel-Titanen möglich, ihre Super deutlich länger als geplant aufrechtzuerhalten. Der exotische Effekt wirkt weiterhin bei normalen Leere-Nahkampf-Kills.

Destiny 2: So ändert sich Power-Level in Season 10 – Wie wichtig wird das Artefakt in den Trials?

Dünenwander: Die exotischen Stiefel Dünenwanderer bekommen einen starken Buff:

Der Radius der statischen Ladung wird auf 20 Meter erhöht (vorher 12 Meter)

Der Schockschaden nach einem Sprint hat jetzt nahezu doppelte Reichweite und wird nun sich nun deutlich weiter verketten können, um mehr Feinde zu schocken.

Typ 44 im Abseits: Die exotischen Stiefel Typ 44 im Abseits bekommen einen Buff spendiert:

Die Verzögerung vom Beginn des Sprints bis zur Aktivierung des Überschildes wird von 1,25 auf 0,5 Sekunden reduziert.

Durch die Änderungen profitieren Titanen früher von dem nützlichen Überschild und können sicherer die Distanz zum Gegner überbrücken oder sich aber beim Rückzug absichern.

Einäugige-Maske: Der exotische Helm Einäugige-Maske wird erneut generft:

Ihr könnt Feinde nicht länger durch Wände verfolgen, Ziele werden jetzt stattdessen deutlicher hervorgehoben

Es gibt keinen Schadensbonus mehr, wenn man sein markiertes Ziel besiegt

Ihr erhaltet jetzt wieder einen Überschild, wenn das markierte Ziel besiegt wurde. Der Schild besteht für 6 Sekunden (vorher 8 Sekunden).

Das Exotic verliert mit dem Tracking eine seiner stärksten Fähigkeiten. Der Fokus liegt jetzt mehr in der Unterstützung während einem direkten Duell. Zusätzlich könnt ihr euch wieder schneller in den nächsten Kampf stürzen.

Spaltungspferch: Der exotische Brustpanzer Spaltungspferch bekommt zwei Buffs spendiert:

Die Explosion wird nun durch einen geladenen Nahkampf-Treffer oder Finisher ausgelöst (bei PvE-Feinden und Hütern)

Der Radius und Schaden der Explosion erhöht sich, basierend auf der Stufe des besiegten Feindes

Die Panzerung triggerte die Explosion vorher nur bei einem Kill. Jetzt können Titanen mehr und stärkere Explosionen auslösen.

Die exotischen Handschuhe des Titanen funktionieren jetzt wie geplant

Diese Warlock-Exotics werden überarbeitet

Apotheose-Schleier: Der exotische Helm Apotheose-Schleier erhält eine Änderung der Statuswerte:

Dieser Exotic hat nun bei jedem Drop garantiert ein Minimum von +16 auf Intellekt

Die Verteilung der Statuswerte ist bei allen anderen Rüstungen sehr stark vom Zufall abhängig. Durch den erhöhten Intellekt-Wert baut ihr eure Super schneller auf.

Kontroversaler Halt: Die exotischen Handschuhe Kontroversaler Halt werden generft:

Die gewährte Schadensminderung wird von 40 % auf 20 % reduziert

Vorher konnten Warlocks dank der Handschuhe und einer geladenen Hand-Supernova problemlos Schüsse aus beispielsweise Spezial-Waffen wegstecken, jetzt ist mehr Vorsicht geboten. Die mächtige Hand-Supernova wird zusätzlich generft.

Blut-Alchemie: Der exotische Brustschutz Blut-Alchemie erhält eine komplette Überarbeitung:

Der neue Perk „Blut Magie“ erlaubt es euch durch Waffenkills in einem Rift den Countdown zu pausieren und die Dauer des Rifts zu verlängern

Bisher hat das Exotic Feinde markiert und den Radar verbessert, solange ihr in einem Rift standet. Diese Änderung nimmt eine weitere Wall-Hack-Fähigkeit aus dem Spiel.

Destiny 2 bricht endlich das Schweigen zur Season 10 und den Trials – Das wissen wir bisher

Ophidianischer Aspekt: Die exotischen Handschuhe Ophidianischer Aspekt erhalten eine Anpassung:

Die Handschuhe gewähren jetzt erhöhte Nahkampf-Reichweite, auch wenn ihr keinen geladenen Nahkampf einsetzt

Jeder Schlag des Warlocks wird nun durch das Exotic verbessert. Zusätzlich dazu erhalten alle Warlocks eine generelle Erweiterung ihrer Nahkampf-Treffe rum einen Meter.

Braue der Wahrheit: Der exotische Helm Braue der Wahrheit erhalten einen Buff und eine „Quality of Life“-Verbesserung:

Für jeden Stapel des Exotic-Perks erhaltet ihr nun 10 % mehr Granaten-Schaden

Die Wiederaufladungsrate von verbündeten Granaten beginnt, sobald ihr eure Granate aktiviert

Ihr erhaltet eine Bildschirm-Mitteilung, die anzeigt, wie viele Verbündete ihr unterstützt

Vorher reduzierten Kills mit Energie-Waffen die Granaten-Laderate für euch und Verbündete. Durch die Änderungen profitieren Verbündete noch immer von eurem Exotic, ihr richtet jetzt aber bis zu 30 % mehr Granaten-Schaden an.

Aktuell beherrschen Warlocks den Luftkampf

Season 10 bringt mehr Rüstungen ins Spiel

So gibts mehr Vielfalt bei den Rüstungen: Mit dem Start von Season 10 bekommen die legendären Engramme einen größeren Loot-Pool spendiert. Aktuell sind 3 Rüstungs-Sets pro Klasse in den Engrammen zu finden.

Ab dem 10. März wird die Anzahl auf stolze 11 Sets aufgestockt. Mit dabei sind Rüstungen, die aktuell nur schwer zu finden waren. Aber auch bereits verschwundene Rüstungen feiern in den Engrammen ihr Comeback.

Die Fraktions-Ausrüstung kommt zurück: Durch die veränderten Engramme kommen die begehrten Rüstungen aus der Fraktions-Rally nach fast 2 Jahren zurück in Destiny 2.

Die Fraktions-Rally selbst fand zuletzt 2018 statt und das Event soll auch in naher Zukunft nicht zurückkehren. Die Hüter unter euch, die damals Ornamente bei den Fraktionen freigespielt haben, dürfen die Schmuckstücke auch auf der aktuellen Variante der Rüstung nutzen können.

Der Community-Manager dmg04 ließ verlauten (via Twitter), dass zusätzlich einige der beliebtesten Waffen aus vergangenen Seasons wieder in den Loot-Pool wandern werden.

Welche Fraktion habt ihr die Treue geschworen?

Die Statuswerte der Rüstungen werden verbessert

Gute Rüstung finden wird leichter: Wer auf der Suche nach der Rüstung mit den perfekten Statuswerten ist, hat Grund zur Freude. Denn Bungie teilte mit, dass ihr ab Season 10 bessere Chancen auf hohe Stat-Rolls erhaltet.

Rüstungen aus Primus-Engramme sollen öfter hohe Statuswerte und eine bessere Verteilung der Werte haben

Exotische Rüstungen sollen häufiger mit hohen Statuswerten droppen

Legendäre Rüstungen erhalten eine etwas höhere Chance auf gute Stats, es soll aber immer noch auch schwache Rolls geben

Was haltet Ihr von den umfangreichen Änderungen an exotischen und legendären Rüstungen? Welche Änderungen am „Armor 2.0“ noch in der Season 10 stattfinden, lest ihr hier: