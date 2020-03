Mit Season 10 steigt das Power-Level in Destiny 2 höher als gedacht. Zusätzlich gibt Bungie Änderungen an der Spitzenausrüstung bekannt und spricht über die Rolle vom Artefakt in den Trials.

Das müsst ihr zum Power-Level wissen: In weniger als einer Woche, am 10. März, startet die neue Season 10. Traditionsgemäß geht damit ein Anstieg im Power-Level, also dem maximalen Level-Cap, einher

Dann heißt es für die Spieler zunächst looten und leveln. Denn in den herausforderndsten Aktivitäten haben die Gegner meist ein hohes Level. Nur wenn euer Hüter selbst entsprechend stark ist, habt ihr eine Chance.

So sieht das Level-Cap in Season 10 aus: Mit dem Start der Saison der Würdigen, erhöht sich das Level-Cap um 40 Punkte. Das maximale Power-Level liegt damit bei 1010.

So wirkt sich das auf die Drops der Ausrüstung aus:

Mächtige Ausrüstung geht bis 1000 Power (Powerful-Cap)

Spitzenausrüstung geht bis 1010 Power (Pinnacle-Cap)

Normale Drops aus allen Quellen wurden auf 950 Power erhöht (Soft-Cap)

Überraschend ist, dass der Anstieg damit höher als gedacht ausfällt. In der letzten Season stieg das Level-Cap lediglich um 10 Power. Damit ist es nun erstmals möglich, ohne Artefakt die magische Schallgrenze von 999 Power zu durchbrechen.

Das saisonale Artefakt ist diesmal ein Schwert im Kriegsgeist-Stil

Es wird mehr Spitzen-Loot geben: Destiny 2 möchte euch mehr Möglichkeiten geben, um Spitzenausrüstung zu ergattern. So soll es den Hütern möglich sein, dass neue Pinnacle-Cap durch eine Vielzahl von Aktivitäten zu erreichen.

Diese mächtigen Belohnungen werden zu Spitzen-Belohnungen:

Schmelztiegel Herausforderung (wöchentlich)

Gambit Herausforderung (wöchentlich)

Strike Herausforderung (wöchentlich)

Das wöchentliche Clan-Engramm

Wann kommen diese Änderungen? Um von den zusätzlichen Quellen für Spitzen-Loot zu profitieren, müsst ihr euch noch etwas gedulden. Laut Bungie, werden die Änderungen in der Mitte der Season 10 den Weg zu Destiny 2 finden.

Eine weitere „Quality of Live“-Verbesserung soll zudem daran arbeiten, euch vor schlechtem Loot-Glück zu bewahren. Die Destiny-Entwickler möchten in Zukunft verhindern, dass ihr beispielsweise mehrmals in Folge eine Brustrüstung als Spitzen-Drop erhaltet, euch aber zum Level-Aufstieg schon lange der Helm fehlt.

Wie und wann Bungie diese „Bad-Luck Protection“ realisieren will, ist derzeit nicht bekannt. Bis dahin sollen aber die neuen Quellen für Spitzen-Loot für einen guten und lohnenden Level-Ansteig sorgen.

Wird Artefakt-Power in den Trials doch zum Problem?

Das Artefakt ist zu Beginn auch in den Trials aktiv: Durch das saisonale Artefakt lässt sich das Power-Level zusätzlich zur Ausrüstung erhöhen. Gerade mit Hinblick auf PvP-Aktivitäten in denen Level-Vorteile aktiv sind, kann so ein Ungleichgewicht entstehen. So fürchteten die Hüter um die Fairness in den Trials.

Bungie nahm sich die Kritik am System zu Herzen und reagierte schnell, sehr zur Freude der Hüter. In den Trials und im Eisenbanner wird das Artefakt-Level nicht das Power-Level beeinflussen, so Bungie.

Es gibt einen Haken an der Sache: Im aktuellen TWaB (06. März) heißt es: „Leider ist die Saison der Würdigen bereits zur Zertifizierung freigegeben worden, sodass wir die Macht des Artefakts für das erste Trials-Wochenende nicht deaktivieren können“.

Die Trials werden kein Spaziergang

Was heißt das für die Trials? Entwickler müssen ihre Updates in der Regel bei den Betreibern der Plattform, wie beispielsweise Sony bei der PS4, im Voraus zur Prüfung einreichen. Bungie plant die versprochenen Änderungen am Artefakt-Level am 17. März ins Spiel zu bringen.

Die ersten Trials der Season 10 starten am 13. März und das mit Level-Vorteilen durch das Artefakt. Allerdings dürften die Auswirkungen durch das Artefakt dort noch nicht so spürbar sein. Denn zwischen den Trials und dem Saisonstart liegen nur 3 Tage. In allen zukünftigen Trials-Wochenenden wird das Problem dann nicht bestehen.

Was haltet ihr von den Änderungen am Power-Level, habt ihr mit einem Anstieg über 1000 gerechnet? Freut ihr euch über mehr Quellen für Spitzen-Loot oder bereiten euch das Artefakt-Level in den Trials Sorgen?

