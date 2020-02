Destiny 2: Spieler fürchten, Artefakt könnte die Trials zerstören – das sagt Bungie

Bei Destiny 2 fürchten viele Hüter, das saisonale Artefakt könnte die Balance bei den Trials of Osiris komplett zerstören und fordern dessen Abschaltung für den zurückkehrenden PvP-Modus. Nun hat sich Bungie dazu geäußert.

Was hat es mit den Trials auf sich? Darauf haben viele gewartet. Nachdem sich zuletzt die Hinweise auf eine Rückkehr des beliebten PvP-Formats immer weiter häuften, ist es nun offiziell – Die von vielen herbeigesehnten Trials werden endlich mit der Season 10 zurückkehren.

Das sorgt gerade für hitzige Debatten: Doch ein Detail sorgt nun bei der bestätigten Rückkehr der Trials für Aufregung und allerlei Diskussionen, auch hier auf MeinMMO – nämlich die Rolle des saisonalen Artefakts. Man weiß nämlich nicht, ob dieses bei den Prüfungen aktiv sein wird.

Tausende fordern jedoch bereits, dass dieses im Rahmen der zurückkehrenden PvP-Spitzenaktivität abgeschaltet wird. Sonst könnte nach Meinung zahlreicher Hüter die Balance des Modus nach kurzer Zeit komplett zerstört werden.

Die Hüter wollen einen fairen Wettkampf

Ein entsprechender Reddit-Thread, in dem viele ihre Befürchtungen äußern und die Problematik diskutieren, kam in nicht mal 24 Stunden auf über 11.000 Upvotes und fast 3.000 Kommentare.

Destiny 2 bricht endlich das Schweigen zur Season 10 und den Trials – Das wissen wir bisher

Das sagt Bungie zum Artefakt: Die Aufregung ist auch Bungie nicht entgangen. So meldete sich der Community Manager Cozmo23 auf Reddit zu Wort und sorgte nun für Klarheit.

Und das dürfte vielen nicht schmecken, denn das Artefakt wird auch in den Trials aktiv sein.

Wörtlich hieß es dazu von Cozmo: „Die Artefakt-Power (-Level) wird in allen Aktivitäten verfügbar sein – inklusive Trials. Wir sind uns der Sorgen rund um dieses Thema bewusst und werden die Spieler-Daten sowie das Feedback genau im Auge behalten.“

Was ist das Problem mit dem Artefakt bei den Trials? Das Problem mit dem Artefakt hängt mit den Level-Vorteilen zusammen. Denn bei den Trials wird das Powerlevel eine Rolle spielen, die Level-Vorteile sind dort aktiv.

Das heißt: Spieler mit höherem Powerlevel werden dadurch gegenüber Spielern mit geringerem Powerlevel im Vorteil sein, teilen also selbst höheren Schaden aus und erleiden weniger Schaden durch schwächere Hüter.

Zwar starten zu Beginn einer Saison wohl die meisten auf ungefähr dem gleichen Powerlevel, doch über das saisonale Artefakt können Hüter, die mehr Zeit haben schnell zusätzliche Powerlevel freispielen. Nach Erreichen des Power-Caps kann das Powerlevel mit dem Artefakt zudem im Prinzip unendlich weit darüber hinaus erhöht werden – und zwar bis zum Saison-Ende.

Viele fürchten nun, dass Spieler, die sehr viel Zeit zum Spielen haben, sich innerhalb kürzester Zeit mit Hilfe des Artefakts enorme Powerlevel-Vorteile herausspielen werden und anschließend alle anderen in Grund und Boden stampfen. Dadurch würde sich dann schnell ein kleiner Kern von Hardcore-PvP-Pros herausbilden, der dann allen übrigen Spielern den Spaß an diesem Schmelztiegel-Format nimmt und sie dort komplett vergrault.

Zwar gab es auch in Destiny 1 Level-Vorteile in den Trials, doch dort gab es auch ein Level-Cap, das dann nicht überschritten werden konnte. Mit einem aktiven Artefakt gibt es jedoch keine Grenze nach oben. Würde man das Artefakt in den Trials deaktivieren, dann könnte man sein Powerlevel nicht unendlich weit treiben, was für mehr Chancengleichheit und Fairness sorgen würde.

So regieren die Fans: Bei überwiegenden Teil der kommentierenden User stößt diese Entscheidung auf Ärger und Unverständnis. Kaum jemand kann nachvollziehen, wie Bungie die unmittelbaren Folgen dieser Entscheidung übersehen oder ignorieren kann. Einige fragten sogar, ob Cozmo sich hier einen Spaß erlauben und herumtrollen würde.

Nur wer gewinnt, darf mit glänzenden Ornamenten angeben

Es wird weiterhin energisch gefordert, das Artefakt oder gleich die Level-Vorteile komplett zu deaktivieren oder sie zumindest auf einem bestimmten realistischen Niveau zu cappen.

Hüter, die 8-10 Stunden täglich oder mehr spielen können, werden sonst dadurch in kürzester Zeit wegziehen und können dann aufgrund der endlosen Artefakt-Level auch nicht mehr eingeholt werden.

Wenn die Power beispielsweise bis zum regulären Cap einer Saison zählen würde, wäre das für viele kein Problem. Aber so wird das zurückkehrende Format für so manch einen Hüter gleich wieder uninteressant.

Bungie würde zwar betonen, sie wollen die Trials nicht „half-baked“, also nicht halbgar, zurückbringen, doch so würde das beliebte PvP-Format nicht nur halbgar, sondern komplett roh zurückkommen, so zahlreiche Kommentare.

Wer wird sich das Trials-Gear erspielen können?

Der User xarchangel85x fasst die aktuelle Stimmung gut zusammen. Statt Saison der Würdigen wird es so wohl eher die Saison der Streamer und der Arbeitslosen.

Was haltet ihr davon, dass das Artefakt mit seinem Bonus-Powerlevel in den Trials aktiv sein wird? Richtige Entscheidung? Erstmal abwarten und schauen, wie es wird? Oder der Todesstoß für die Trials?