Lange haben wir uns gefragt, was in Destiny 2 mit Caydes Killer, Prinz Uldren, geschehen ist. Neue Hinweise deuten darauf hin, dass er in Season 10 mitten unter uns im Turm weilt. Lest, warum das vermutet wird und worüber aktuell noch spekuliert wird.

Was wissen wir über Prinz Uldren? Der Bruder der Königin der Erwachten treibt seit Destiny 1 sein Unwesen und ist uns Hütern nicht besonders freundlich gesinnt. Seit der Schlacht mit dem König der Besessenen galt er lange Zeit als vermisst.

In Destiny 2 betrat er dann erneut die Bühne und war gleich hauptverantwortlich für den Tod von Fanliebling und Schlitzohr Cayde-6. Im Laufe einer epischen Rache-Geschichte spürten unsere Hüter Uldren auf es kam zu seiner Hinrichtung (wer den Abzug genau drückte, ist nicht bekannt).

Prinz Uldren erwacht ohne Erinnerungen

Überraschenderweise wurde der einstige Schurke durch den Reisenden wiederbelebt und irrt seitdem ohne Erinnerungen durch die Welt von Destiny. Er hält sich versteckt und verbirgt stets sein Gesicht. Nach vielen Spekulationen scheint es nun so, dass wir wissen, wo sich der Prinz in Season 10 aufhalten wird.

Prinz Uldren befindet sich in der Saison der Würdigen im Turm

Wurde Uldren im Turm gesichtet? Bungie präsentierte vor Kurzem den offiziellen Enthüllungs-Trailer zur Season 10. Darin bekommen wir zu sehen, dass die Kabal ihr gewaltiges Flottenschiff auf die Erde und die letzte Stadt stürzen lassen.

In einer Szene schauen die verängstigten Bewohner gen Himmel, wohl weil die drohende Raumschiff-Gefahr immer näher rückt. Prominent fängt die Kamera dabei eine Gestalt mit einem auffälligen Helm ein. Die Hüter gehen davon aus: Hinter dem verhüllten Gesellen verbirgt sich kein Geringerer als Prinz Uldren.

Ziemlich auffälliger Helm und sicher nicht umsonst im Trailer

Darum ist die Person der verschollene Prinz: Die Bewohner des Turms tragen keine Helme – mit Ausnahme von Lord Shaxx. Die Tatsache, dass Uldren stets sein Gesicht verbirgt, um Anfeindungen zu entgehen, passt da wie die Faust aufs Auge.

Zudem versteckt Bungie in ihren Trailer oft Geheimnisse und verborgene Details, die erst viel Später entschlüsselt werden. Einen so auffälligen Helm mitten im Bild zu platzieren scheint unter diesem Gesichtspunkt schon arg verdächtig.

Der Kopfschmuck kann zudem keiner der bekannten Hüter-Rüstungen zugeordnet werden, das gibt weiteres Wasser auf die Mühlen der Spekulanten. Auch in die neuen Rüstungen aus dem Season Pass sehen anders aus.

Seht euch hier den Trailer zur Season 10 selbst an

Darüber wird noch spekuliert: Zwei weitere Aspekte lassen die Hüter glauben, dass wir den geläuterten Prinz Uldren schon bald wiedersehen werden:

Die Season 10 trägt den Namen „Saison der Würdigen“. Es wird spekuliert, dass sich nicht nur unsere Hüter als würdig bei Rasputin erweisen. Vielmehr soll sich Uldren als würdig erweisen und die Nachfolge von Cayde-6 antreten. Cayde-6 kam seinerzeit durch ähnliche Umstände in seiner Führungsrolle bei der Vorhut.

In der offiziellen Beschreibung auf Bungies Internetpräsenz heißt es: „Hüter des Lichts müssen alte Differenzen beiseitelegen, um sich mit ungewöhnlichen Verbündeten zusammenzuschließen und die Stadt vor der totalen Zerstörung zu retten.“ Mit dieser Aussage könnte erneut einerseits Rasputin, aber auch Uldren gemeint sein.

Was glaubt ihr, sehen wir den Mörder von Cayde bald wieder und wenn ja, könnt ihr ihm vergeben?

